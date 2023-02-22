Медицинская система во время войны и после нее. Что делать дальше 22 февраля, 11:37 Эксклюзив NV

Отрасль здравоохранения Украины и до войны была не в лучшем состоянии. Год войны усложнил ситуацию. Можно ли и как быстро ее исправить

Перманентные проблемы

Замершая из-за Covid-19 медицинская реформа на два года законсервировала большинство проблем отрасли общественного здоровья.

Основными недостатками медицинской сферы Украины были и остются:

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— Недофинансирование сферы здравоохранения.

— Нехватка квалифицированных кадров, особенно в сельской местности.

— Устаревшая система медицинских учреждений.

— Нехватка предпосылок развития страховой медицины.

— Отсутствие видения стратегии развития медицинской отрасли.

В то же время миллионы украинских беженцев в каждой из стран Европы столкнулись с реальным уровнем европейской медицинской системы. И стало ясно, что у нее также есть достаточно недостатков.

Разрушительные последствия войны

Все проблемы, характерные для отечественной медицины, были усугублены последним годом войны. Критическая нагрузка на систему здравоохранения вызвана, в частности, разрушением мединфраструктуры, как ракетными ударами, так и артиллерийскими обстрелами. Следовательно, по определению министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 200 больниц были полностью разрушены, более 1200 имели разный уровень повреждений. На данном этапе уже удалось восстановить около двухсот. Но большинство придется строить заново.

Все проблемы, характерные для отечественной медицины, были углублены годом войны

Медработники продолжают оказывать помощь даже при близости фронта и идут в ВСУ. Медики гибнут и в относительном тылу, и на передовой.

За время полномасштабного вторжения Всемирная организация здравоохранения оказала в качестве гуманитарной помощи 1,374 тонны медтоваров, отправленных в 692 медучреждения Украины. Общая стоимость помощи ВОЗ составляет около $36 млн. Но, учитывая резкое обнищание населения и потребность миллионов переселенцев, эта помощь не решает весь объем проблем.

Что нас ждет?

В приоритете Украины военного времени решение текущих проблем.

Но правильный подход — решать текущие задачи таким образом, чтобы они стали основой для будущих позитивных изменений в долгосрочной перспективе.

Самые актуальные задачи на 2023 год:

— возобновление работы тех медучреждений, которые можно отстроить;

— развитие такого медицинского направления как реабилитация, как физическая так и психологическая;

— повышение уровня иммунизации населения (особенно детей) с целью предупреждения вспышек эпидемий;

— организация выездных бригад в населенные пункты, которые находятся в опасной зоне и на деоккупированные территории;

— развитие диджитал-проектов в сфере здравоохранения для содействия увеличению доступности медуслуг.

Средства, необходимые для реализации решения текущих задач, предоставит, по соглашению о ссуде, Всемирный банк. Размер мединвестиций составит 100 млн евро. В свою очередь, Глобальный финансовый фонд выделяет безвозвратный грант еще на $10 млн.

Общий объем, необходимый для реализации программы восстановления, достигает полумиллиарда долларов США.

Если задачи на текущий год понятны, то какими будут дальнейшие перспективы будут определять Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года и План восстановления медицинской системы от последствий войны на 2022−2032 годы, которые, пока, на этапе разработки.

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