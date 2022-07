Восстановление городов. Какой может стать Украина 1 июля, 18:03

Все говорят, что послевоенная Украина должна быть более современной, а города — лучше. Чтобы сформировалось видение этого восстановления, необходимо ответить на три важных вопроса

Текст написан в соавторстве с Ириной Озимок и Урсом Томанном

За последние недели Ирпень и Буча стали известны на весь мир: туда приезжают премьеры Португалии, Финляндии, Канады, три президента «старой Европы», многочисленные архитекторы и урбанисты. Все говорят, что послевоенная Украина должна быть более современной, а города лучше. Чтобы сформировалось видение этого восстановления, необходимо ответить на три важных вопроса:

1. Для кого этот проект будущего обновления?

2. Какими же должны быть наши будущие украинские «европейские» города?

3. Как этот проект должен быть реализован?

Война подтвердила, что наше общество стало сетевым. И речь не только о сильных и самостоятельных во многих своих решениях громадах, ставших одной из важных составляющих успешного сопротивления российской агрессии. За последние десять лет сформировалась прослойка ответственных сознательных жителей. Они массово пошли в ТРО и ВСУ, обеспечивают логистику гуманитарной помощи, дофинансируют нехватку государственных и донорских средств, координируют информационное сопротивление. Часть этого класса сейчас за границей и оттуда путем разных значимых инициатив продолжает поддерживать борьбу Украины. В общем именно «ответственный средний класс» во многом стал социальным ядром идеологии сопротивления, вдохновляя и организуя вокруг себя другие слои общества. Представители этой группы могут стать не только драйверами перемен, но и сгенерировать необходимый ресурс для социальных расходов.

Какими должны быть города для среднего класса?

В качестве примера восстановления сегодня часто берут восстановления Ковентри, Дрездена, Роттердама, Варшавы и других городов после Второй мировой войны. По сути, во всех этих городах реализовывался модернистский проект восстановления, ориентированный скорее на «промышленный средний класс». Европейская и американская реализация этого проекта несколько отличались, но по сути они были похожи.

Важно не повторять устаревшие градостроительные решения

На примере «американской мечты» мы видим определенную социальную модель — жилье, домашнюю технику, автомобиль, занятость в основном на промышленных предприятиях. В результате строились города с небоскребами и массовым жильем или обширные пригороды, скоростные дороги и широкие проспекты, приспособленные для автомобилей, разделенные жилые и промышленные зоны как основа структуры городов, и все это на основе значительных частных инвестиций и неумеренного потребления ресурсов в рамках идеологии непрерывного роста.

Европа имела больше ограничений для реализации такого проекта, в частности, из-за многовековых традиций развития городов и более сильного травматического опыта их уничтожения в двух мировых войнах. Однако и в Европе благодаря стремительной интеграции в мировой рынок и новому оптимизму частные инвестиции были значительными и даже больше, чем большие суммы государственных денег по плану Маршалла, что в результате обеспечило быстрое восстановление и городов.

Эта модернистская модель общества и городов уже в 60−70-е годы начала давать сбои: пробки, загрязнения, социальные проблемы и т. д. , а идеологи стали подвергать сомнению ее основы, урбанисты бросились исправлять ее недостатки. Но причина была не только и не столько в ложных предположениях или решениях. За прошедшее время начался переход к постиндустриальному обществу. Другая экономическая и идеологическая модель общества начала выводить на доминирующие позиции также и другой средний класс — назовем его, в отличие от «промышленного», «интеллектуальным». Фактически это образованные дети и внуки тех, на кого ориентировалась когда-то модернистская модель.

Это значит, что мы должны ориентироваться не столько на то, как отстраивали города после Второй мировой войны, а на то, как сейчас развиваются города. Важно не повторять устаревшие градостроительные решения и централизованный подход к их планированию и реализации, на котором они базировались, и ориентироваться на нынешнюю практику привлечения общественности к планированию и реализации проектов городского развития. Существует ряд таких базовых документов, как Новая Лейпцигская хартия, New Urban Agenda UN, Principles on Urban Policy OECD, Urban Agenda for EU, EU Territorial Agenda 2030 и т. д. , на которые можно в этом ориентироваться. Следует упомянуть также инициативу «Новый европейский Баухаус» в рамках Европейского зеленого курса, применение которого для Украины сейчас активно дискутируется.

Уже упомянутый сетевой подход к восстановлению начал реализовываться. Города пытаются решать свои проблемы (и не только гуманитарные), привлекая города-партнеры. Тростянец уже договаривается с австрийскими архитекторами и строителями о подготовке мастер-плана для восстановления и будущего развития города. Во Львове при содействии датских коллег создают благотворительный велопрокат для переселенцев [1]. Некоторые «тыловые» города активно пополняют парк общественного транспорта при содействии европейских муниципалитетов. Ассоциация городов Украины активно работает над развитием побратимских отношений с городами мира и подписывает меморандумы о сотрудничестве по восстановлению с архитекторами и урбанистами. Формируются разные инициативные группы, обсуждающие подходы к обновлению. Государство тоже вовлекает в этот процесс значительное количество представителей гражданского общества.

Восстановление начинает разворачиваться как сеть отдельных проектов, а не как единый, спущенный сверху и централизованно управляемый проект.

Проекты будут разными: одни правильные, другие — с ошибками. Но ориентация на евроинтеграцию и международные ресурсы является определенным предохранителем для избежания рисков и исправления ошибок. В качестве примера неправильные подходы к расселению временных переселенцев сразу вызывают обсуждение в обществе. Это дает основания для умеренного оптимизма.

Единственное, чего не хватает, — визий, как и поиска консенсуса вокруг них в обществе и среди тех, кто принимает решения (decision-makers).

Одной из таких объединительных визий может быть идея умных городов, но в более широком понимании, чем просто использование ИТ технологий. Разумные решения для городов в нашем понимании должны способствовать достижению наилучшего возможного результата в условиях конкретного города, а не быть шаблонами, которые мы бездумно тиражируем от города к городу. А значит, они должны быть оптимальными и разными для разных городов.

Для этого они должны быть современными — мы должны опираться на нынешние наработки по решению тех или иных проблем развития городов, а не просто воспроизводить то, к чему привыкли. Но ни в коем случае наши решения не должны быть чисто технократическими, они должны быть живыми, привлекательными для тех, кому они адресованы — жителям. Они должны быть также перспективными, учитывать, что мир быстро меняется и мы должны быть готовы сегодня к решению адаптироваться к этим изменениям. Все это вместе значит восстанавливать, но лучше и разумнее (build back better, build back smarter). А новые технологии — это лишь один из способов добиться того, чтобы наши решения были в этом смысле разумными, а следовательно, ответственными.

И это согласуется с ценностями «ответственного среднего класса», о котором мы говорили выше.

А также отвечает ориентирам и ценностям упомянутого выше «ответственного класса», который также в значительной степени является «интеллектуальным». Здесь скорее о разумном балансе между работой и личной жизнью, а, следовательно, о человекоцентричности и комфортности городов. О разумной организации городского пространства и устойчивой мобильности. О разумной бюрократии, когда технологии улучшают сервисы, а не усложняют жизнь. Об ориентации на высокотехнологичную экономику, не требующую изолированных промзон. О понимании ответственности каждого за климатические изменения, а значит, потенциальную ориентацию на зеленую экономику и экологичность. И очень важно — об обществе, которое способно и хочет участвовать в формировании среды своего существования, а значит, о самоуправлении и вовлеченности.

Эта идея может быть реализована через разные проекты: разумного планирования по использованию дроновых технологий для оценки убытков и виртуальной реальности для планировочных решений современной урбанистики; разумного восстановления, включая энергосбережение, и современные материалы, а также дизайнерские решения; разумного управления с элементами электронного управления, а также проектного менеджмента и стратегического планирования; разумной экономики, построенной на стартапах, МСП, креативных технологиях, циркулярной экономике и разумной логистике; разумных громад — где жители чувствуют свое «право на город», приобщаются к принятию решений не «для галочки», а реально, действенно и при этом учатся принимать все более сложные решения и участвовать в их реализации (в частности, онлайн).

Восстановление городов — это не столько об архитектуре и урбанистике, как об восстановлении общества, потому что города (громады) — это та первичная социальная среда, в которой мы живем, которая формирует наше чувство жизни и через которую мы формируем общество, в котором живем. Поэтому все это не только о разумном восстановлении города, но и о разумном восстановлении современной европейской Украины.

