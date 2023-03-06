Какова судьба похищенных украинских детей 6 марта, 15:49 Эксклюзив NV

Вопрос возвращения детей, не менее болезненный, чем освобождение наших пленных

Во время выступления вроде бы Путина на большом концерте в Лужниках среди прочего на сцену вышел оккупант в окружении украинских детей, которые благодарили его за «спасение». Среди детей журналисты узнали сестер, мать которых погибла при обстреле Мариуполя.

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Сколько детей украли?

На сцене в Лужниках оккупанта представили как «спасателя» — в переводе на цивилизованный язык— похитителя 367 мариупольских детей. И это лишь один пример трагичной судьбы нового поколения, оказавшегося в оккупации.

Организация Объединенных Наций бесспорно доказала, что оккупанты украли и вывезли в РФ тысячи украинских детей. Но о каком количестве идет речь?

До освобождения территорий невозможно установить точную цифру похищенных несовершеннолетних. Некоторые подсчеты можно относительно точно провести в освобожденных Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Но с оккупированных территорий есть только отрывочные сведения. В частности, о вывозе 1200 детей из Херсона в Крым. Об определенных действиях можно судить по косвенным доказательствам. Так крымские чиновники однажды проговорились, что ожидают еще 5 тысяч украинских детей.

Пока российские власти пытаются выдать kidnapping за спасение, типичные россияне в соцсетях предлагают использовать наших детей как щит.

Надеемся, что публичное признание собственных преступлений российскими властями будет учтено как доказательства во время будущего трибунала.

Массовый kidnapping официально возглавляет Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, получившая за свою преступную деятельность прозвище «Кровавая Мэри». В частности, она публично жалуется на похищенных детей Мариуполя, которые называли Путина так, как принято в Украине, пели гимн и кричали «Слава Украине». За это она обещала их «перевоспитать».

На данном этапе удалось вернуть только 307 детей.

В конце 2022 года постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН обнародовал цифру о доказанном количестве украинских детей, депортированных в Россию, или на оккупированные территории. Речь шла о 12 340 точно установленных лицах.

За первый месяц года, по данным Национального информационного бюро Украины, удалось увеличить цифру подтвержденных похищений до 16207.

Еще летом роспропагандисты с гордостью сообщали о том, что вывезли из Украины 448 тыс. маленьких граждан.

Обобщаю количество детей, страдающих российской оккупацией, эксуполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил, что в оккупации и депортированы около 1,5 млн украинских детей.

По российским данным регистрации за год речь идет о 728 тыс. украинских детей (речь идет о всех детях, в том числе прибывших с родителями).

Ответственность за похищение

Вопрос возвращения детей, не менее болезненный, чем освобождение наших пленных.

На данном этапе удалось вернуть всего 307 детей. Количество скудное, но такая возможность в условиях войны вообще является чудом. Реально заниматься возвращением нашего будущего мы сможем только после победы.

Случаи спасения детей позволяют выяснить, каким образом рашисты совершают это военное преступление.

Как сообщила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук имеет пять сценариев массового kidnapping:

1. Убивают родителей — забирают сирот.

2. Разлучают с родителями во время фильтрации.

3. Забирают из семей.

4. Вывозят сирот и детей из интернатов.

5. Отправляют вроде бы на оздоровление и отдых.

То, что сделала и продолжает делать по отношению к украинским детям страна-агрессор, юридически признается как геноцид. Как на практике реализовать защиту детей в законодательном поле?

У международного сообщества есть опыт правовой реакции на античеловеческого агрессора — Нюрнбергский процесс. Но на данном этапе нет механизма, нужно создавать интернациональный трибунал.

Идея специального трибунала наказания за преступление агрессии против Украины, которое метафорически называют Гаагским, с подачи нашего государства уже некоторое время циркулирует в международных организациях.

Парламентская ассамблея Совета Европы (представляющая 46 государств) единогласно приняла резолюцию о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Решение ПАСЕ не является документом прямого действия для Европейских стран, но оно системно важно для дальнейшего юридического воплощения.

Среди юрисдикций такого трибунала есть и геноцид, в том числе, в форме похищения детей.

Более подробно о спецтрибунале можно будет говорить после чрезвычайного саммита Совета Европы, запланированного на 16−17 мая в Рейкьявике.

Что касается украинского законодательства, то здесь все понятно: по возвращении каждый ребенок должен получить статус и поддержку как лицо, пострадавшее от торговли людьми. Вместе с тем, необходимо наработать механизм, согласно которому государство-агрессор должно компенсировать моральный ущерб, нанесенный депортированным несовершеннолетним.

На данном этапе рано говорить о дате возвращения украинских детей на Родину, но самое время сплочать международное сообщество для решения этого вопроса.

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