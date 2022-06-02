Семь попыток Великобритании. Красноречивый пример для украинцев 2 июня, 15:49 Цей матеріал також доступний українською

Либеральный путь — это единственный путь для восстановления, развития и модернизации украинской экономики после войны. Об этом красноречиво свидетельствует пример Великобритании

В контексте планирования будущего восстановления Украины многие эксперты и представители бизнес-сообщества отмечают необходимость либерализации экономики. В пользу такого подхода говорят не только многие экономические и аналитические факторы, но и исторические кейсы. Почему либеральный путь — это единственный путь для восстановления, развития и модернизации украинской экономики после войны, красноречиво свидетельствует пример Великобритании. За послевоенную историю страны власть испытывала разные пути. Как это было и что из этого вышло, коротко в 7 «актах».

Видео дня

Акт 1: 1945 год

После победы над фашистами к власти в Великобритании пришли лейбористы: провели национализацию, повысили налоги — ничего не получилось, стало хуже.

Акт 2: 1947 год

Лейбористы решили ввести регулирование цен, сделать бесплатную медицину и строить за государственные деньги жилье. В результате государственный долг вырос — страну постиг финансовый кризис.

Акт 3: 1951 год

На фоне провала тогдашней власти вернулся Черчилль: вернул в частную собственность часть национализированного имущества, сократил объемы строительства, остановил государственный контроль за некоторыми ценами — стало немного лучше.

Уроки истории не менее полезны, чем аналитика





Акт 4: 1965 год

Лейбористы снова проводят национализацию, увеличивают расходы на социальную сферу, возвращают бесплатную медицину, контролируют рост заработной платы — экономика снова начинает падать.

Акт 5: 1970 год

Приходят консерваторы: убирают ограничения для частного предпринимательства, отменяют ряд регулятивных органов, урезают государственные расходы в национализированных отраслях экономики и социальной сфере. В британской экономике снова наблюдается оживление.

Акт 6: 1974 год

К власти снова возвращаются лейбористы: повышают зарплату в госсекторе, увеличивают социалку, регулируют цены — экономическая ситуация становится хуже.

Акт 7: 1979 год

Власть снова переходит к консерваторам во главе с Маргарет Тэтчер. Они ограничивают госрегулирование, усиливают рыночные механизмы, сокращают налоги для частного сектора, сокращают социалку, закрывают убыточные предприятия, проводят приватизацию национализированных предприятий. В результате производство в Великобритании растет, зарплаты тоже, госдолг уменьшается, а этот период развития называют «британским экономическим чудом».

Уроки истории не менее полезны, чем аналитика. И сейчас они говорят о пользе максимальной либерализации экономики после победы в войне. Какие шаги следует делать в этом направлении, тоже понятно. Главное, внедрять их и не сворачивать с лучшего пути на самый легкий.

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