И случится чудо. Что делать с ценами на бензин в Украине 13 мая, 14:30 Цей матеріал також доступний українською

Почему бы не выбрать средство, которое не противоречит законам экономики и действительно сработает?

Регулирование чиновниками цен на горючее подобно попытке остановить воду из крана пальцем. Воду не остановишь, только все вокруг забрызгаешь и сам намокнешь.

Искусственное регулирование цен приводит к непредсказуемым последствиям — дефициту, торможению экономического роста, созданию черного рынка, коррупции — это все основы экономической теории. И главное, рост стоимости бензина таким образом все равно не остановить. Даже наоборот, цены на черном рынке могут превышать рыночные из-за затрат на «риск».

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Мы помним, как «сухой закон» в США 20-х годов породил мафию и системную коррупцию. Так работает экономика запретов и ограничений, любое ручное регулирование имеет собственную «цену».

Бороться с законами экономики нет смысла, лучше ее изучать и дружить с ней. Я понимаю, что цены на горючее имеют сакрально-электоральное значение. Так почему бы тогда не выбрать средство, которое не противоречит законам экономики и действительно сработает?

Подскажу, что нужно для этого сделать:

1. Дерегулировать топливную отрасль — не вмешиваться в цены, убрать лицензии, упростить процедуры пересечения границы водителям и машинам, позволить кому-либо открывать заправку хоть на своем дворе.

2. Ликвидировать таможню и попросить западных партнеров упростить свои процедуры.

3. Остановить эмиссию гривны.

4. Снизить НДС до 0%.

Мгновенно случится «чудо». Ибо свободная конкуренция, отсутствие регулирования, налогообложения — это путь к самым низким рыночным ценам!

Текст опубликован с разрешения автора

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