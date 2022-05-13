История «великой победы России» завершена 13 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською

Украина снова вынуждена платить сверхвысокую цену за победу над нацизмом

В свое время мир позволил присвоить себе победу над нацизмом одному тоталитарному режиму одного агрессивного и отсталого государства. Хотя победа над нацизмом была коллективным результатом усилий многих стран и многих людей. А это агрессивное тоталитарное государство само было союзником нацизма в 1939–1941 годах.

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На это пошли из-за колоссальных жертв, которые понесли народы этого государства в результате войны. И больше всего — именно украинский народ. Именно эти жертвы позволили тоталитарному режиму присвоить себе звание. победителя нацизма, а затем эксплуатировать этот статус десятилетиями.

Хотя уже тогда было понятно: Московщина, которая на определенном этапе своего развития трансформировалась в СССР, была образцом исторической ошибки, ошибочного направления развития, а точнее — исторического тупика.

Деструктивное общество, основанное на принуждении, на подавлении личности, на постоянных репрессиях и экстенсивном развитии — это просто историческая ошибка. Но миф о «великой победе» позволил этой исторической ошибке поверить, что на самом деле она норма. На этом и держится нынешнее издание имперской идеологии рашизма в самых одиозных формах — «победобесии».

Поверить в собственную исключительность, а это уже шаг к обновленной версии нацизма

Десятилетиями они играли в ролевую игру «народ-победитель», претендуя на монопольное право победы над нацизмом, игнорируя как вклад антигитлеровской коалиции, так и всех народов бывшего СССР. Это позволило поверить в собственную исключительность, а от этого уже шаг к обновленной версии нацизма, что мы и наблюдаем сейчас в идеологии и практике государства-агрессора.

Путинская пропаганда на протяжении двух десятилетий превращала праздник победы в культ войны, пропаганду национальной исключительности, угрозы в сторону ближайших соседей и других стран мира . Сегодня стало понятно: «можем повторить» на самом деле означало повторение именно нацистских практик. Что вполне соответствует историческому тупику, в котором они оказались.

Очевидно, что Московщина потеряла право каким-либо образом претендовать на роль «главного победителя» над нацизмом — она лишилась морального права называть себя таким победителем. Потому что они сейчас и есть настоящие нацисты, а украинцы с этими нацистами воюют. И одержат очередную победу.

Не зря 8 мая на встрече в формате Большой семерки, где присутствовал и президент Украины Зеленский, и где он выступал, обсуждался и этот вопрос. И в итоговом заявлении наиболее развитых стран постулируется следующее : действия современной России позорят все жертвы, которые были принесены на алтарь победы над нацизмом.

Они не «победители нацизма», они нацизм современности. Какие-либо другие версии уже неприемлемы для нормальных людей. История "великой победы России" завершена. Там, на своих диких просторах, они будут продолжать свои языческие культы, но для всего нормального мира этот вопрос закрыт.

А Украина вынуждена платить сверхвысокую цену за победу над нацизмом. Снова.

Текст опубликован с разрешения автора

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