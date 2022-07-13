Украинские послевоенные города: построить лучше 13 июля, 20:03 Эксклюзив НВ

Несмотря на то, что война не закончилась, восстанавливать населенные пункты нужно уже сейчас. Но мы должны их не просто отстроить до уровня, в котором они были раньше, а сделать их лучше

Почти пять месяцев идет война. Российские оккупанты цинично уничтожают инфраструктуру в городах и селах, наносят им существенный вред. В настоящее время уже разрушены более 250 предприятий, 24 тыс. км дорог, 6,3 тыс. железнодорожных путей и 300 мостов, более 2 тыс. образовательных учреждений и более 800 больниц, из которых 122 восстановить уже невозможно. Россияне повредили или полностью уничтожили более 100 тыс. жилых домов, в которых проживало около 3,5 млн человек. К сожалению, это далеко не полный и не окончательный перечень ущерба, нанесенного путинской армией.

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Уровень опустошения и разрушения в результате жестокости России напоминает Европу после Второй мировой войны, но еще хуже. Наиболее разрушенными ныне являются Мариуполь, Волноваха, Харьков, Николаев, Изюм, Сумы, Чернигов, Ирпень, Гостомель.

Несмотря на то, что война не закончилась, восстанавливать населенные пункты нужно уже сейчас. Но мы должны их не просто отстроить до уровня, в котором они были раньше, а сделать их лучше, ведь украинцы платят слишком большую цену за свободу.

Безопасный город



Среда современного города оказалась очень уязвимой. Безопасность в основном касалась внутренних опасностей. Хотя нет стопроцентной защиты от ракеты или артиллерии, но все сооружения должны иметь повышенный уровень безопасности. Бомбоубежища, как мы теперь понимаем, должны быть в каждом доме и учебном заведении и заменить грязные и мокрые подвалы, не приспособленные для пребывания людей. Поучиться этому Украине есть у кого.

Израиль живет в условиях неизменной войны. Бомбоубежища есть в торговых центрах, кинотеатрах, в подъездах и даже для целых кварталов. В стране уже давно проектируют комнаты-укрытия прямо в квартирах. Называют их «мамад». Стена такого помещения и двери более крепкие, а в окне есть стальная ставня. В обычное время — это спальня или гостиная, а когда звучит сирена — все уходят в маммад, закрывая изнутри окна и двери. В самых уязвимых местах на границе с сектором Газа школы и больницы покрыты железобетонными плитами, укрепляются лестничные площадки, остановки транспорта, а подземные стоянки служат укрытиями.

Среда современного города оказалась очень уязвимой

Уникальна в плане безопасности Швейцария. В стране достаточно ядерных убежищ для всего населения, ведь большинство построенных с 60-х годов построек имеют укрытие. И это при том, что бомбоубежища не являются обязательными для застройщиков, но это вписывают в проект. Если же в доме их нет, то жильцы платят небольшой налог на содержание общественного укрытия.

Между тем, в финской столице Хельсинки существует целый мини-город под землей. Бункер построили более полувека назад, а впоследствии модернизировали. Там есть детская площадка, кафе, паркинг, спортзал и даже футбольное поле. В нескольких таких бомбоубежищах могут разместиться все жители города.

В Верховной Раде уже появился законопроект о развертывании в Украине сети бомбоубежищ. А украинские города уже медленно перенимают иностранный опыт. Да, проект новых безопасных многоэтажек уже согласован во Львове. В частности, предлагают адаптировать подземные помещения и паркинги для укрытия, предусмотреть комнаты-мамады. Также в новых проектах учитывают защиту от разбивания окон, огнезащиту конструкций, автономность и энергоэффективность.

Человекоцентрический город

Безбарьерность не была сильной стороной украинских городов: инфраструктура не была приспособлена к нуждам маломобильных групп населения, пандусы скорее способствовали еще большим травмам, а лестница повсюду была элементом советской урбанистики. Снижение тротуаров хоть и было прописано в ДБН-ах, все же не внедрялось на практике. До войны в Украине насчитывалось 2,7 млн человек с инвалидностью, но в этой жесткой войне их количество растет ежедневно, и какой будет общая цифра не может сказать никто. Поэтому Украина должна сделать все, чтобы города наконец-то стали доступными.

Люди, временно покинувшие разрушенные города и оказавшиеся в городах европейских стран, увидели новые стандарты доступной инфраструктуры: дети могут ездить на велосипедах в школы и сады, общественный транспорт обустроен для маломобильных групп населения, музеи имеют гидов для глухих людей. Следовательно, ожидания послевоенного восстановления с безбарьерным пространством будут достаточно высокими.

Австрийская Вена несколько раз подряд возглавляла рейтинг самых удобных городов для проживания. И это неудивительно, ведь улицы до деталей продуманы для людей с инвалидностью: везде есть пандусы, безбарьерные переходы, а в спальных районах тротуары оборудованы рельефными дорожками для людей с нарушением зрения. А еще многие горожане катаются на велосипедах и самокатах, ведь в столице более тысячи километров специальных дорожек.

В настоящее время концепцию человекоцентричности активно внедряют в испанской Барселоне. Там транспортные потоки были перенаправлены за пределы города, а центр сделали доступным для пешеходов. Таким образом, жилые районы города освобождаются от автомобилей, появляется больше места для озеленения, создания велодорожек и мест для отдыха.

В Украине лабораторией доступности планировал стать Славутич. В этом небольшом районном центре все тротуары объединены велодорожками, составляющими единый городской веломаршрут протяженностью в 12 километров. Сделано все для того, чтобы создать здоровую городскую среду и дать возможность жителям чувствовать себя комфортно.

Всем нам страшно смотреть на фото оставшихся без рук или ног украинцев, потерявших зрение или слух во время эвакуации. Поэтому доступность должна стать приоритетом каждого города, в том числе тех, которые не задела ракета или тяжелая артиллерия.

Инновационный город

Большие города и маленькие райцентры начали «умнеть» еще до начала войны, и это даже дало свои результаты во время российского вторжения.

К примеру, до 24 февраля благодаря приложению Kyiv Digital киевляне покупали билеты или платили за парковку. Впрочем, он сразу превратился в спасательный инструмент и теперь предупреждает жителей о возможных воздушных атаках, наносит на карту расположение бомбоубежищ, рабочих аптек и заправок, а также делится информацией о том, как поддержать армию.

Важно, чтобы подобный проект был доступен не только в мегаполисах, но и в маленьких городках. В уже упомянутом Израиле действует система оповещения о ракетных и воздушных налетах. «Красная тревога». Она подключена к национальному телевидению и радио, Интернету и телефонам через мобильные тревожные приложения. Следовательно, каждый может видеть, где активируются уведомления в момент их появления.

Безопасность — одна из основных составляющих технологии «умного города». В настоящее время важно разработать онлайн карты территорий, где сохраняется угроза взрывов остаточных мин или неразорванных боеприпасов. Это поможет город или общину защитить для жизни после войны.

Кроме того, следует адаптировать существующие технологии к новым реалиям. В частности, увеличить доступность общественного Wi-Fi и покрыть им все бомбоубежища и даже паркинги, чтобы люди могли оставаться на связи. Украинские провайдеры уже начали реализовать такие проекты в Киеве, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске.

А еще «умные города» должны полагаться на новую модель управления энергетикой. В прошлом году Минэнерго разработало концепцию модернизации сетей в русле smart grid — до 2035-го. Потребители получат более надежное и качественное электроснабжение благодаря высокоавтоматизированным системам. Ведь сегодня, к сожалению, электросети — классический пример «ручного управления». Поэтому в Украине один из самых высоких в Европе показателей продолжительности аварийного отключения света — в среднем 696 мин. в год. Тогда как в Польше — 180 мин., а в Германии — вообще 13 мин. Все потому, что там специальное оборудование позволяет оперативно найти место аварии и часто автоматически восстановить электроснабжение.

Экологический город

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом отстраивать Украину в духе европейского Bauhaus. Это такое предложение ЕС, в частности, по сокращению выбросов парниковых газов. Проблема для Украины не нова и очень даже актуальна.

До войны загрязненный воздух являлся основной причиной преждевременной смертности в Украине по сравнению с другими европейскими странами. К примеру, в Киеве 90% загрязнения воздуха — это транспорт, а в Днепре и Кривом Роге — промышленность. Поэтому в проектах реконструкции городов должны быть предусмотрены средства на новые автоматизированные стационарные станции мониторинга качества воздуха. Такие уже активно работают в Киеве, а в марте появились и в Запорожье.

Сейчас украинские города имеют шанс, а на самом деле должны перестроиться с учетом энергоэффективности и адаптации к изменению климата, что позволило бы отойти от советского прошлого. В частности, в послевоенный период шахтерские города, преимущественно расположенные в Донецкой и Луганской областях, могут послужить примером успешной «зеленой» реконструкции.

К слову, еще до войны украинцы активно инвестируют в зеленую энергетику. К примеру, именно домашняя СЭС помогла пережить российскую оккупацию жителям села Зорин Киевской области. Владелец электростанции разобрал ее и раздал солнечные панели людям. Благодаря этому более 50 домов в селе имели электроэнергию тогда, когда централизованное электроснабжение отсутствовало.

Зеленый город

Восстановление пострадавших от боевых действий природных территорий должно быть включено в план реконструкции. По предварительным оценкам Минприроды, россияне ведут боевые действия на территории 900 объектов природно-заповедного фонда. И их всех нужно спасать во время войны.

По правилам, в населенных пунктах показатель озеленения улиц должен составлять не менее 25%. Впрочем, в довоенной градостроительной практике требования открыто игнорировали. А потому имеем уплотненную застройку улиц, уменьшение дорог для пешеходов и велосипедистов, а также ухудшение качества воздуха.

Одной из наиболее экологически чистых областей является Буковина. Более того, уровень загрязнения атмосферы там ежегодно снижается. Качество воздуха изрядно улучшают зеленые насаждения. Только минувшей осенью в Черновицкой области высадили более миллиона деревьев.

Также важно создать в городах открытое пространство для пешеходов, пользователей велосипедов или самокатов. В Варшаве за последние 10 лет обустроили 530 км велоинфраструктуры как обустроенных велодорожек, так и тропинок в парке. По данным одного из крупнейших сервисов велопроката в польской столице, зафиксировано 550 тысяч пользователей на почти двухмиллионный город.

А еще обустроить дороги полосами для общественного транспорта, ведь он освобождает городское пространство от большого количества частных автомобилей. В той же Варшаве много выделенных трамвайных линий по всему городу. Следует развивать мультимодальность — возможность без лишних усилий менять разные виды транспорта за одну поездку.

Поэтому комплексные программы благоустройства городов должны разрабатываться вместе с планами восстановления территорий, пострадавших от боевых действий.

Большинство инфраструктуры Украины — от дорог до домов — происходило из советских времен, поэтому нуждалось в модернизации. Сейчас значительная часть уничтожена и нуждается в замене. Важно все отстроить новое, а не возвращаться к первоначальному виду. Ведь сейчас как никогда разрушенные украинские города могут возродиться более безопасными, эффективными и зелеными. А отстраивать их следует с использованием современных технологий проектирования и градостроительства.

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