Кровь путинского режима и олигархи. Как лишить Кремль средств для ведения войны 9 марта, 12:57 Цей матеріал також доступний українською

Санкции против российских олигархов начинают действовать. Это и вынудило некоторых высказаться против вторжения Путина в Украину

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Первым российским олигархом, публично раскритиковавшим войну, стал Олег Дерипаска. У российского миллиардера тесные связи с Путиным и рядом американских политиков. Он призвал к прекращению войны, запостив в одной из соцсетей такие слова: «Мир очень важен! Это безумие — затягивать [мирные] переговоры!»

В следующем посте Дерипаска спрогнозировал, что западные санкции ввергнут Россию в затяжной экономический кризис. «Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три».

Наиболее заметной и прямой критикой российской войны стал материал на первой полосе газеты London’s Evening Standard, написанный ее российским владельцем Евгением Лебедевым. Там есть такие слова: «Как гражданин России, я прошу вас прекратить убийство россиянами своих украинских братьев и сестер. Как британский гражданин, я прошу вас спасти Европу от войны».

Другие также выразили свою тревогу и несогласие. Российский основатель Tinkoff Bank Олег Тиньков написал в Instagram: «Сегодня в Украине ежедневно гибнут невинные люди, это немыслимо и недопустимо».

Еще один российский финансист Михаил Фридман (Альфа-Банк), родившийся в Украине, назвал войну «трагедией», которая «должна быть остановлена как можно скорее».

На сегодняшний день ЕС наложил санкции на 22-х российских олигархов вместе с их семьями и близкими соратниками. Отдельные государства-члены ЕС также начали конфисковать яхты и другие активы.

На этом пути возникнут юридические проблемы, поскольку большинство активов олигархов скрыты за сложной сетью офшорных корпораций, трастов и доверенных лиц. Также считается, что личное состояние Путина находится в доверительном управлении ряда олигархов.

Пока Великобритания наложила санкции только на 10 олигархов, ссылаясь на правовые задержки. «Министры изучают пути ускорения процесса санкций, опасаясь, что процесс накладывания санкций на более чем 100 российских олигархов может занять до шести месяцев из-за юридических препон», — пишет The Guardian.

Некоторые крысы начинают бежать с корабля

Самый известный российский олигарх в Великобритании — Роман Абрамович. Он призвал к миру и объявил о продаже футбольного клуба Челси, чтобы собрать деньги для жертв войны в Украине. Однако он не стал осуждать ни Путина, ни саму войну.

3 марта президент США Джо Байден добавил в санкционный список еще восемь представителей российской элиты, в результате чего общее число олигархов, которые находятся под санкциями США, достигло 19-ти, а членов их семей — 47. Среди них оказались Евгений Пригожин (руководит и финансирует ЧВК Вагнера) и самый богатый человек России Алишер Усманов (его яхта была конфискована в Германии).

США включили в свои санкционные списки семьи олигархов. Например, Минфин США недавно наложил санкции на сыновей двух ближайших чиновников Путина. «Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать свою приближенность к президенту России, чтобы грабить российское государство, обогащаться и назначать членов своей семьи на самые высокие посты во власти», — заявили официальные лица США.

Неудивительно, что олигархи дистанцируются от своих богатых благотворителей и клиентов. От социальных знакомых до брокеров, деловых партнеров, западных партнеров, лоббистов, политиков, банков и бухгалтеров — все изо всех сил стараются избежать общения. Сюда входят представители легендарной вашингтонской лобби-индустрии на Кей-стрит.

«Российские заинтересованные лица потратили не менее $182 млн на операции по оказанию правового влияния в США с 2016 года — от выплат лоббистам на Капитолийском Холме до крупной, спонсируемой государством медиа-кампании», — пишет Responsible Statecraft, журнал, издаваемый Институтом ответственного государственного управления Куинси.

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«За последние шесть лет российские заинтересованные лица в фирмах, действующих на основании Закона о регистрации иностранных агентов, потратили в 14 раз больше, чем украинские заинтересованные лица. Это, конечно, не включает значительные ресурсы, которые Россия направила на незаконное оказание влияния, в том числе на вмешательство в выборы в США в 2016 и 2018 годах».

Даниэль Вайдич, президент компании Yorktown Solutions, несколько лет консультировал украинскую энергетическую отрасль по поводу остановки путинского газопровода Северный поток-2. Теперь Вайдич работает на общественных началах, чтобы бороться за более жесткие санкции. Он сказал, что многие фирмы уходят из России, чтобы защитить свою репутацию.

«Некоторые крысы начинают бежать с корабля, — сказал он в недавнем интервью. — Даже их лоббисты в Вашингтоне, годами работавшие на интересы Кремля, теперь вынуждены отказаться от своих олигархических покровителей. Это показывает, что санкции против олигархов начинают работать. Но мы не можем останавливаться. Администрация (Байдена) должна продолжать продвигаться в этом направлении и не снижать темпа».

Помимо атаки на российских олигархов, США должны возглавить глобальную кампанию по запрету всего российского экспорта энергоресурсов. Энергоносители — кровь путинского режима, и многие эксперты считают, что запрет на экспорт — единственный способ эффективно сдерживать Россию. Если Запад не будет вмешиваться военным путем, он должен нанести максимальный финансовый ущерб путинскому режиму и лишить его средств для ведения войны.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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