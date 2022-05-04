Не только ракетами. Как Россия борется с поставкой западных вооружений в Украину 4 мая, 14:17 Цей матеріал також доступний українською

Именно поставка оружия Западом Украине была воспринята агрессором как наибольшая угроза для себя

Поэтому они бросают абсолютно все имеющиеся ресурсы, чтобы хоть как-то сдержать этот процесс, в конце которого — победа Украины в войне и поражение, а следовательно, и разрушение путинского режима.

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Направлений, как они пытаются сдержать неумолимый ход истории, пока несколько. Сугубо военный — это постоянное нанесение ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Фактически оставив большинство других целей, агрессор бьет преимущественно по железной дороге.

Но, очевидно, сосредоточиться только на этом они не могут, поэтому бросают все информационные ресурсы на то, чтобы хоть как-то остановить процесс перевооружения Украины. В ход идут все ресурсы.

В Германии «пацифисты» собирают подписи против предоставления оружия Украине. Собрали 70 тыс. подписей таких же ограниченных леваков, как и они сами. Это, очевидно, продолжение темы с «письмом интеллектуалов», ранее призывавших Украину к капитуляции.

Все эти пацифисты демонстрируют глубину падения некоторых «европейских интеллектуалов», для которых мир — это капитуляция перед вооруженным убийцей. Они паразитируют на логическом стремлении всех людей жить в мире. Но для мира нужно не капитулировать перед военными преступниками, потому что преступники будут постоянно нападать, неся разрушения и смерти. Надо, чтобы в мире было больше нормальных, цивилизованных, демократических государств, в которых граждане думали бы не о краже унитаза, а о саморазвитии и инвестициях в собственное будущее. Но это, очевидно, «выше», чем понимание некоторых «левых интеллектуалов», которых преступный режим Путина использует как «информационную пехоту».

Выпустили одиозных московских «лидеров», которые начали нас пугать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал пугать украинцев «страшными долгами» от ленд-лиза. Хотя это не так, и поставки по такой схеме вообще не потребуют от нас оплаты реальной стоимости вооружений, однако многочисленные боты разнесли этот бред и у нас по информационному пространству.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тоже нас пугал страшными наказаниями и последствиями, хотя пугание Медведева не очень убедительно. Но отработал и он.

Оставив большинство других целей, агрессор бьет преимущественно по железной дороге

Наконец, начали отрабатывать тему «неэффективности использования западной военной помощи в Украине». Интересно, что этот тезис запустили почти одновременно в разных частях мира разные люди, которых объединяет одно — выразительные «уши» Кремля.

К примеру, в США некий Такер Карлсон («правый» комментатор из Fox News) начал где-то чуть больше недели назад кричать о том, что «США не могут отследить, куда идет оружие, направляемое Киеву». Все, кто «в теме», знают, что Карлсон — один из главных в Штатах по кремлевским нарративам. Примечательно, что почти каждый его спич немедленно переводится на русский язык и выкладывается для соответствующей аудитории как «голос правды из США».

Далее эту же тему начали отрабатывать другие люди. В том числе — в Украине. Их цель очевидна — срыв поставок оружия от США и других стран Запада, которые согласовали совместные шаги на базе в Рамштайне.

Надо понимать, что в нашем Министерстве обороны создан механизм учета и распределения имущества, поступающего для нужд ВСУ из-за границы. И, очевидно, эта система удовлетворяет наших партнеров. Лучший индикатор этого — количество рейсов военно-транспортных самолетов США, ежедневно направляющиеся только в польские города рядом с украинской границей.

Очевидно, что именно от эффективности использования западного оружия зависела скорость его поступления. ВСУ доказали, что они могут все это использовать должным образом, показали необходимые темпы освоения новых видов оружия. В итоге — есть конференции доноров, закон о ленд-лизе, предложения президента Байдена по дополнительному финансированию на оборону Украины. Все это — безусловные, очевидные факты.

Украина доказала, что она не только нуждается в помощи вооружением и техникой, но и умеет распоряжаться ею с максимальной эффективностью на всех стадиях — от поступления в страну до районов боевых действий.

Наши партнеры и союзники хорошо осведомлены о том, как это оружие и техника используется. Они не могут этого не знать. Более того, для них эта информация — максимально интересна, и они ее собирают. И потом будут использовать.

В итоге переход украинской армии от устаревшего советского вооружения на современные образцы продолжится ускоренными темпами и с максимальным результатом.

3 мая Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, и там, обращаясь к рабочим, он довольно просто объяснил ситуацию. США «прикрывают спину» украинцам с помощью вооружений, а у украинцев есть шанс нанести стратегическое поражение России, что станет победой для всего человечества.

Все очень серьезно. И мы сами должны относиться ко всему очень серьезно.

Текст опубликован с разрешения автора

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