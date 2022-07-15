Как преодолеть жилищный кризис войны? 15 июля, 14:44

Одни, как это ни парадоксально, улучшат свое жилищное положение в результате войны, а другие — ухудшат

В публичном пространстве в последнее время появилась масса публикаций с предложениями политиков и экспертов по теме как обеспечить жильем людей, потерявших его в результате войны. Озвучивались разные цифры размеров разрушенного жилищного фонда и оценивались стоимость его восстановления. Последние цифры колеблются от $4,5 (Олег Попенко) до $50 (Лев Парцхаладзе) млрд, а больше — до $400-500 (Олег Устенко) млрд.

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При этом никто из экспертов и политиков, к сожалению, не наметил хотя бы ориентировочные направления и механизмы реализации столь масштабной задачи «освоения средств», а если точнее — решения проблемы существования оставшихся без жилья. А эта задача стоит на втором, после победы в войне, месте и станет наиболее важной, можно сказать — экзистенциальной для страны, поскольку наличие собственного жилья, дома или квартиры является одним из краеугольных камней мировоззрения украинцев. Недаром говорят, что жизненная задача человека — родить ребенка, посадить дерево и построить дом. Без этого невозможно возвращение жизни в довоенное русло, восстановление экономики, преодоление угрозы демографического кризиса и еще массы сопутствующих проблем, стоящих перед властью и обществом.

Масштабы потерь

Понятно, что сегодня можно лишь примерно оценить показатели разрушенного и поврежденного жилья, тем более что завершению боевых действий и разрушений пока не видно конца. По последним данным, озвученным Минрегионом, собирающим информацию от территориальных общин, по состоянию на 1 июня разрушены и повреждены 116 тыс. домов, в которых жили 3,5 млн граждан, общей площадью 14 млн кв. м. Из них многоквартирных домов — 12,3 тыс., что фактически равняется числу таковых в столице (представьте себе полностью разрушенный Киев!), и эта цифра постоянно растет. Остальные 104,1 тыс. пострадавших домов — усадебного типа. Незначительные повреждения (до 25%) подверглись 3,8 тыс. многоквартирных и 24,4 тыс. индивидуальных домов. 2,4 тыс. многоквартирных и 27,3 индивидуальных не подлежат восстановлению — их надо отстраивать с нуля.

Если учесть, что в 2021 году в стране было построено 11,4 млн кв. м жилья всех видов, включая общежития, то задача восстановления жилищного фонда для нашей строительной индустрии вполне достижима в течение 1–1,5 лет. Но это — технически, а вот организовать весь процесс — обеспечить строителей ресурсами, средствами, планировочной документацией, отводом земельных участков, инженерным оборудованием территорий, это отдельная и сложная задача для органов центральной и местной власти.

Популизм forever!

Даже война не может вылечить украинских политиков от болезни популизма. Что сделала власть для анонсированного восстановления разрушенного войной жилья? Запустила регистрацию нанесенного ущерба в Дии, это хорошо. ВРУ с подачи главы партии Слуга народа Елены Шуляк ровно через месяц с начала войны подготовила проект закона О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации. 1 апреля ВРУ приняла его в первом чтении, без шуток Слуги народа и их сторонники дали надежду пострадавшим в этой войне на восстановление их жилья, однако, как присуще законодателям этого созыва, в законе тщательно прописаны бюрократические процедуры, но очень наивным способом решены сложные вопросы, которые непременно встанут перед людьми, местными общинами и центральной властью.

Задача восстановления жилья для нашей строительной индустрии вполне достижима в течение 1–1,5 лет

Закон фактически описывает, как быстро и беспрепятственно использовать средства на восстановление, но не затрагивает вопрос социальной справедливости «компенсаций» и источников поступления этих средств. Пожалуй, только в Киеве, благодаря системе ПВО, которая кардинально сократила масштабы разрушения и мощному бюджету города, есть возможность восстановить 220 поврежденных и разрушенных жилых домов, на что уже в этом году выделено 600 млн грн из городского бюджета. Всем другим пострадавшим городам и селам, особенно полностью разрушенным на востоке и юге, реализовать благие намерения Слуг народа не под силу.

Какие черти сидят и могут вылезти из статей этого законопроекта? Прежде всего имеет место подмена юридических понятий: компенсация (по гражданскому праву) осуществляется с согласия сторон в определенных ими объемах, за разрушенное жилье логично требовать полного возмещения убытков. Как сейчас обходят этот щекотливый момент? Очень просто — граждане, которые получат новое или отремонтированное жилье, или деньги, должны подписать так называемую уступку права требования возмещения ущерба государству Украина от РФ. Понятно, что это априори несправедливо — можно получить гораздо меньшую компенсацию за дорогой разрушенный коттедж, и можно гораздо большую относительно стоимости старенькой избушки — ведь все считается в цене квадратных метров отстроенного жилья, к тому же возобновляемая площадь ограничена 150 кв. м.

Такая же коллизия возникает при восстановлении многоквартирного дома — если это новый и дорогой дом, то неизвестно воспроизведет ли его застройщик в таком же качестве и кондициях, или «сэкономит» на материалах и выйдет дом эконом-класса? С другой стороны, если разрушенному дому было 50–60–70 лет, то понятно, что воспроизводить его по старым технологиям из стройматериалов прошлого века никто не будет, так что новое здание априори окажется более качественным и, разумеется, гораздо дороже старого.

Возникает логический парадокс и явная несправедливость — у имущественного вреда есть свои размеры, а «компенсация» по закону от Слуг народа — совсем другая. Понятно, что определить стоимость разрушенного жилья, если она не была известна (не было оценки сертифицированного оценщика), невозможно. Выходит, что одни, как это ни парадоксально, улучшат свое имущественное положение в результате войны, а другие — ухудшат…

Еще как на грех законодатель ввел норму — три года после заселения в новое жилье человек не сможет его продать, будто намекает, что это жилье не совсем находится в собственности...

Что важнее — жилье или собственность?

Единственным, возможно, путем, который позволит решить эту коллизию, является разделение вопроса получения жилья и оформление права собственности на жилье или иначе — предоставление жилья и получение денежного возмещения. Понятно, что для тех, кто жилье потерял, при всей тяжести такого выбора, приоритетно первое — жилье. Если речь идет о строительстве с нуля частного или многоквартирного дома, люди могут проживать там как в домах коммунальной собственности, поскольку они построены на средства общины или государства, при этом платить деньги на обслуживание жилья как арендную плату. В случае получения возмещения за утраченное имущество они могут выкупить это жилье в частную собственность, а могут и не выкупать, поскольку право аренды жилья ничем не ограничено.

К сожалению, Слуги народа в очередной раз боятся принимать непопулярные, но ответственные решения: прежде всего аплодисменты публики, а здесь их вряд ли получишь. Кроме призрачных политических дивидендов, закон еще нужно реализовать! Также следует указать на явный патерналистский мотив — отдайте государству право требовать возмещения ущерба, нанесенного людям, а там уже ОП все порешает… Зато, как диктует сегодня жизнь, свои права нужно отстаивать собственными силами, а расплату требовать с оружием в руках.

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