Как рождаются и работают санкции США

Уже более двух месяцев ведущие государства мира поддерживают Украину не только вооружением или гуманитарной помощью, но и нанося болезненные удары по экономике России санкциями

Санкції — це спеціальні обмежувальні заходи, що застосовуються державою або їх союзами щодо резидентів недружніх країн. Санкції можуть стосуватися окремих осіб (персональні санкції), окремих підприємств, секторів економік або окупованих територій. Під санкції за неетичну поведінку урядів можуть потрапляти навіть спортивні команди та збірні.

Суть санкцій полягає в тому, щоб обмежити економічну активність недружньої країни через заборону торгових чи фінансових операцій за участю установ або компаній країни, яка застосовує санкції. Тобто санкції США, наприклад, у вигляді заборони співпраці з фінансовим сектором Росії, забороняють працювати саме американським компаніям з російськими контрагентами, а не навпаки, адже юрисдикція та законодавство США не розповсюджується на російські компанії та громадян. Так само працюють і персональні санкції щодо російських громадян, коли їхні кошти або майно блокується американськими установами або банками, хоча прямої юридичної сили американські санкції на таких російських громадян не мають. Але таким чином досягається блокування операцій та активів громадян та російських компаній, які глибоко інтегрувалися у світову економіку, в якій США досі відіграє провідну роль.

Право ухвалення санкцій у Сполучених Штатах закріплене за Конгресом та президентом. Конгрес затверджує рішення про санкції у вигляді федеральних законів (Acts of Congress), а президент підписує укази про застосування санкцій (executive orders). Іноді (як у випадку з Актом Магнітського) видаються одночасно закон і указ.

Але перед тим, як рішення про санкції потрапляє на голосування до Конгресу чи на підпис президенту, мають відбутися консультації в рамках Ради національної безпеки США (National Security Council). Її очолює особисто президент, а входять до неї віце-президент, державний секретар та міністри оборони, енергетики й фінансів. Зібрана експертами інформація обговорюється Радою, за підсумками чого пропонується ухвалення відповідних рішень щодо доцільності запровадження санкцій. Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) — є одним із ключових органів в реалізації санкційної політики США, до повноважень якого входить напрацювання рекомендацій щодо списку підсанкційних осіб та конкретних видів санкцій. Також OFAC стежить за виконанням санкцій після їхнього ухвалення Конгресом чи президентом.

Санкції — це тимчасові заходи обмеження, що можуть бути переглянуті

Застосування санкцій як інструменту зовнішньої політики США набули поширення після ухвалення Закону Про торгівлю з ворогом, ухваленого з огляду на події Жовтневого перевороту 1917 року. Цікаво, що цей закон досі лишається чинним. Нині він застосовується лише щодо КНДР, однак історично під його дію підпадало понад 40 держав, що в той чи інший період вважалися ворожими щодо США. Закон уповноважує президента особисто ухвалювати рішення про «замороження» торгівлі США з «недружніми» країнами у стані війни. Згодом положення цього закону було доповнено Законом Про повноваження в галузі економіки в умовах міжнародних надзвичайних ситуацій, котрий дозволяє президенту напряму блокувати певні підозрілі транзакції чи активи.

Санкції, ухвалені США у зв’язку з агресією Росії в Україні, ґрунтуються щонайменше на 7-ми (семи) президентських указах, 5-ти (п’яти) законах Конгресу, три з яких стосуються безпосередньо України. Це Закон «Про підтримку свободи України» (2014 р.), Закон «Про підтримку суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності України» (2014 р.) та Закон «Про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій» (скорочено відомий як CAATSA) (2017 р.). Решта 2 (два) закони, Закон «Про надзвичайні ситуації» (1976 р.) та Закон «Про повноваження в галузі економіки в умовах міжнародних надзвичайних ситуацій» (1977 р.), містять загальні положення.

Загалом, санкції США в контексті агресії Росії проти України, можна умовно поділити на три категорії.

Перша категорія — це блокуючі санкції проти конкретних фізичних та юридичних осіб («список SDN»), які віднесені до «Списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб» (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List). В списку компанії та високопосадовці переважно з Північної Кореї, Ірану то Росії. Ці санкції забороняють громадянам та компаніям США, а також дочірнім компаніям з американським капіталом в інших юрисдикціях проведення операцій з передачі, оплати, експорту або інші операції з майном або корпоративними правам, які належать особам зі «списку SDN». Майно та частки у власності юридичної особи, яка як мінімум на 50% належить, окремо чи разом, прямо чи опосередковано, одній чи кільком особам зі списку, блокуються незалежно від того, чи внесений до списку сам об'єкт.

Друга категорія — це галузеві санкції проти суб'єктів господарювання в секторах російської економіки, визначених міністром фінансів і внесених до Ідентифікаційного списку галузевих санкцій (Sectorial Sanctions Identifications List), також відомий як «Cписок SSI». Наприклад, такий санкційний список щодо Росії з’явився в 2014 році як реакція адміністрації Президента Обами на анексію Криму (Order 13662). Цей список містить сотні російських компаній із сфери фінанcового та банківського сектору, газовидобування та інших чутливих до санкцій сфер економіки РФ.

Третя категорія санкцій включає заборону американському бізнесу на інвестиції, експорт чи імпорт товарів, технологій чи послуг до або з окупованими українськими територіями Автономної Республіки Крим та на Донбасі.

Санкційні списки «SDN» та «SSI» регулярно оновлюються та знаходяться у відкритому доступі на сайті Міністерства фінансів США (US Department of the Treasury).

Варто відзначити, що за діючим законодавством «блокування» чи «заморожування» активів підсанкційних осіб Росії абсолютно не означає їхнє вилучення чи конфіскацію. Санкції — це тимчасові заходи обмеження, що можуть бути переглянуті. Заблоковані кошти чи заморожені активи підсанкційних росіян лишаються у власності росіян, але без права розпорядження. Тобто такі кошти не можна витратити, а майно продати чи передати у спадок.

Очевидно, що Україна зацікавлена не лише в блокуванні російських активів, але й в їхній конфіскації для відшкодування втрат нашої економіки та цивільної інфраструктури. Однак, на сьогодні в США поки не ухвалено законодавство, яке б дозволило легітимно перерозподілити арештовані російські активи на користь України. На думку деяких експертів, формально, таке позбавлення власності Росії порушувало б принципи недоторканості власності та державного імунітету. Тому дискусія з цього приводу триває.

Водночас, виникає питання, чи доречно міжнародній спільноті рахуватися з міжнародно-правовими гарантіями щодо країни-агресора, яка не виконує рішення Міжнародного суду ООН про припинення військових дій в Україні, порушує Женевські конвенції про захист жертв війни, та знищує власність українських громадян? Відповідь очевидна.

