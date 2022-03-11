О ситуации с лекарствами в Украине
Получая в течение всего периода войны кучу запросов на лекарства от госпиталей, аптечных сетей, волонтеров и граждан, решил сесть и описать сложившуюся ситуацию
Украинский рынок лекарственных средств до начала войны имел всю необходимую номенклатуру и запасы. В декабре 2021 года весь канал дистрибуции был переполнен лекарственными средствами (такова уж коммерческая традиция), потребление лекарственных средств в аптеках в течение января и февраля было очень высоким, поэтому запасы сетей активно пополнялись производителями.
Когда началась война, запасы лекарства не испарились, но произошло следующее:
— Возникла потребность в препаратах интенсивной терапии для госпиталей (травмы, политравмы
— Закрылась часть аптек, потому что фармацевты и работники дистрибьюторов эвакуировались или боятся выходить на работу ( нет охраны).
— Водители, которые развозили товар, сейчас либо в ВСУ, либо в ТРО, либо скрылись, иногда с грузовиками. Сейчас мы сами ищем для дистрибьюторов водителей и автомобили.
— В аптеках возник ажиотаж со стороны волонтеров, скупающих лекарства в большом количестве для ТРО и ВСУ (которые потом ложатся на склады военных подразделений), ажиотаж со стороны пациентов — они делают дополнительные запасы на «черный день». Это вызывает бешеный отток продукции из ограниченного количества аптек, быстрое пополнение которых не всегда возможно.
— Географически спрос на потребление еще больше сместился на запад Украины в связи с переездом туда большого количества людей.
— По отдельным лекарствам иностранного производства склады в Украине, к сожалению, оставались закрытыми, а их нужно принудительно открыть и начать передавать лекарства в Украине, а не везти их из Европы или США.
Сейчас в Украине есть все необходимые генерики
Сейчас в Украине есть все необходимые генерики. Большое количество производим мы и другие компании в Украине. Проблема не наличии — на складе есть запас продукции на два месяца потребления всей Украины.
Дорогие волонтеры — вот что сейчас нужно:
— В аптеках и на складах дистрибьюторов нужны фармацевты (мы сейчас в диалоге с аптечными сетями и готовы направить наших работников в помощь — другие компании могут сделать то же самое).
— Водители и авто, которые начнут возить со складов дистрибьюторов по стране (желательно большие грузовики).
— Закрывшиеся производители — возобновляйте работу — нашим ребятам на фронте сложнее. Делайте как Дарница! Открывайте склады, грузите.
— Нужны лекарства, которые имеют инновационное происхождение (закрытые патентами, ограниченный объем
— Больницы могут закупать напрямую у дистрибьюторов и производителей — решение Минздрава есть. Казна работает без задержек.
— Тактическая медицина для военных. Есть желание купить еще CELOX, турникеты, военные инструменты медика. И производителей этой продукции у нас почти нет.
— Просьба не выметать все лекарства маленьким оптом из аптек — подумайте о людях, живущих рядом с аптекой, и которым это лекарство может понадобиться завтра.
Большая просьба не заказывать все подряд, тратить средства доноров на все, что и так есть в Украине. Лучше приобретите людям еду, одежду, уникальные и редкие лекарства, медицинские изделия (бинты, жгуты
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