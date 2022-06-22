Западу нужно торопиться. Что задумал Путин? 22 июня, 00:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Европа дрогнула, и Путин понял, что у него есть козырь

Где-то около месяца назад витала надежда на скорое окончание войны. Украина выиграла битву за Киев, российские войска оттеснили от Харькова, ощущалось болезненность санкций, Запад удивлял своим единством, и писали, что Путин болен и ему недолго осталось.

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Прошло несколько недель, и Москва, задействовала на Западе уже в своей информационной войне против Украины всех тайных агентов. Тут понеслось макроновское «Мы не должны унижать…», зазвучал голос 99-летнего Киссинджера, к тому же венгры исхитрились ослабить удар последнего пакета санкций ЕС.

Сейчас уже говорят о том, что война продлится долго.

Европа продемонстрировала свое слабое место — энергоносители. Европа дрогнула, и Путин понял, что у него есть козырь. Европа показала, что не может обойтись без российских энергоносителей, и Путин ограничил поставки газа, ссылаясь на неисправность турбин Северного потока. Возможно, Путин увидел, что Европа начала быстро наполнять свои газохранилища и быстренько стал тормозить их прыткость. Ему нужно сохранить энергетический рычаг давления на Европу, потому что:

а) Он думает, что захватит весь Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, и Украина осенью вынуждена будет пойти на мирное соглашение. А для этого ему нужно иметь возможность использовать энергетический козырь, чтобы заставить Европу подтолкнуть Украину к капитуляции.

б) Путин идет ва-банк — планирует долгую войну и захват максимума украинских территорий. Сокращение поставок энергоносителей — лишь часть усилий, предпринимаемых для изматывания Европы и Украины.

Предполагаю, что все обернется иначе

Предполагаю, что все обернется иначе. Вероятно, к следующему году Европа значительно избавится зависимости от российских энергоносителей. А это значит, что максимальное давление Путин будет осуществлять зимой. После этого российский газ отправится вслед за русским военным кораблем.

К тому же Путин берет в расчет итог парламентских выборов во Франции, промежуточные выборы в США, а затем и вероятность появления Дональда Трампа на политическом горизонте. В связи с этим Западу нужно опередить Путина, усилив уже сейчас на него давление.

Кстати, интересные события сейчас вокруг Калининграда, Грузии и Казахстана.

Потянет ли Путин войну на нескольких фронтах?

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