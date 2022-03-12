Путин планирует полный захват Донбасса и Причерноморья 12 марта, 09:20 Цей матеріал також доступний українською

Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждение народа и власти к капитуляции провалился

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Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план ВС РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров.

Но от плана полного уничтожения Украины Россия не отказалась, теперь вместо наступления повсюду Россия пытается реализовать план уничтожения Украины по частям.

Украинская армия успешно бьет оккупантов западнее и восточнее Киева, и противник теперь сменил тактику. Россияне пытаются снизить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории.

Теперь россияне стремятся выбить наши системы тяжелого вооружения, в первую очередь танки и артиллерию. Опасность остается, пока не удастся отбросить врага далеко от Броваров и Макарова. Главная задача российского командования — продавить оборону вокруг столицы, чтобы перерезать коммуникации и связать боем силы обороны столицы, чтобы не дать перебросить резервы на другие направления.

Сейчас на юге и востоке также идут ожесточенные бои, украинская армия при мощной поддержке украинских патриотов отражает атаки и сдерживает продвижение российских войск на Донбассе, Запорожье и Николаевщине.

Главный замысел Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины.

1. Захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

2. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье.

3. Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.

Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины

Для реализации замысла российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются «агитаторы» из «ЛДНР». Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма.

Продвижение российских войск сдерживает только нанесение потерь. Российские механизированные колонны пробуют найти пути, где нет сопротивления, продвигаться вглубь.

Российская армия уж очень истощена войной. Потери велики. Поэтому Путин требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине. За неимением пехоты россияне стремятся бросить в бой кого угодно.

Враг близок к остановке. Но чтобы его разбить и отбросить по всем направлениям, нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражение живой силе. Нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация.

Текст публикуется с разрешения автора

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