Как повысить боеспособность украинских войск и уменьшить наши потери 20 июня, 09:18 Цей матеріал також доступний українською

18 предложений

1. Главная задача на войне — это отбор, подготовка, организация и привлечение главного ресурса — людей. Лучшее оружие должно поступать лучшим воинам и лучшим подразделениям. Качество всегда побеждает количество.

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2. Основным приоритетом комплектования должно стать усиление кадровых боевых бригад, в которых определен костяк боеспособных сержантов и офицеров, а также тех резервных подразделений, где есть боеспособные сержанты и офицеры. Кадровые бригады в составе четырех батальонов оптимально развернуть до восьми батальонов. Каждый из четырех батальонов второй очереди должен стать резервным батальоном, который находится в подчинении у кадрового батальона, и впервые применяется в полосе ответственности кадрового батальона, дабы получить опыт самостоятельных действий. Создается мотивация для подготовки резерва силами слаженных бригад.

3. Батальоны ТРО должны быть включены в состав кадровых бригад ВСУ и бригад корпуса резерва с тяжелым вооружением, применение бригад ТРО на фронте без тяжелого вооружения — неэффективное привлечение военнослужащих.

4. В составе боевых бригад необходимо создание запасного батальона сменного состава, выполняющего задачи по подготовке новых кадров в интересах и по заданиям бригады, администрированию вопросов раненых, больных, командированных из боевых батальонов, охране тыловых объектов, т. е. того личного состава, который временно не может выполнять обязанности на передовой. Это разгрузит и упорядочит роту с личным составом в боевых батальонах, особенно линейных, где нет строевых частей.

Основная задача на войне — это отбор, подготовка и привлечение главного ресурса — людей

5. В составе бригад организовать курсы по подготовке сержантов сроком на 1 месяц, по таким предметам, как топография, тактика, огневая подготовка, где бригады будут готовить для себя командиров отделений и взводов и операторов систем вооружения, без отрыва от зоны боевых действий. На курсы направлять исключительно лучших солдат, продемонстрировавших лидерские качества в бою.

6. Любые мобилизованные военнослужащие, которые попадают в боевые бригады, должны пройти курс молодого бойца в течение двух недель в учебном батальоне бригады, чтобы на фронте сами бригады могли сделать отбор и выяснить квалификацию и пригодность к конкретным задачам.

7. Люди, непригодные к боевым действиям из-за очевидных проблем со здоровьем, должны отправляться в военкоматы, которые их призвали, для дополнительного обследования, по решению командира части 1−2 линии.

8. Для военнослужащих, покинувших позиции по определенным причинам, необходимо создать систему фильтрационных пунктов, где изучались бы причины отказа от выполнения задач, и мотивированные воевать военные направлялись в кадровые бригады, где могли бы получить возможность проявить себя в другом коллективе. Немотивированные военнослужащие должны отчисляться из частей второй линии и переводиться в тыл для дальнейшего определения их судьбы, не обременяя командиров в боевой обстановке.

9. В составе каждой бригады и батальона создать взводы и отделения инструкторов, куда можно набирать специалистов и военнослужащих, включая старших офицеров запаса, иностранцев, и людей, старше 60 лет, чтобы командиры бригад получили возможность усиливать учебные кадры по собственному усмотрению.

10. В штабе бригад создать подразделение для анализа боевых действий, на основе детального изучения и собственного боевого опыта, а также боевого опыта других частей, чтобы постоянно проводить учения на собственном опыте. Проводить обмен опытом командирами в рамках ОТУ. Материалы по обобщению боевого опыта должны издаваться и доводиться до командного состава еженедельно.

11. Ускоренный перевод военнослужащих, желающих воевать на передовой, — танкистов, пехотинцев, артиллеристов, минометчиков из внутренних воинских частей, непосредственно не вовлеченных в боевые действия, по представлению командира боевой части.

12. Ускоренное отчисление из состава воинских частей, выполняющих задачи в первой-второй линии, больных, в том числе страдающих алкоголизмом и наркоманией, приказом командира боевой части. Это очень обременяет командиров боевых частей.

13. Увольнение руководителей военкоматов, направляющих в боевые части первой-второй линии непригодных к службе военнослужащих.

14. Разрешение на оформление иностранцев на контракт и в качестве инструкторов в боевые бригады, выполняющих задачи на первой-второй линии.

15. Создать штабы рот в подразделениях переднего края, поскольку основой тактической единицей сейчас является ротно-тактическая группа.

16. Создать тыловые звенья обеспечения на уровне рот и взводов для логистики пехоты на всех уровнях.

17. Основать военную полицию, следствие и суды, чтобы устранить проблемы правоприменения с командиров частей, поскольку ограниченные полномочия ВСП не позволяют в полном объеме выполнять функции обеспечения правопорядка.

18. При планировании боевых операций учитывать неравномерный уровень организации, вооружения и подготовки личного состава разных подразделений и применять их в соответствии с реальными возможностями. По каждому случаю гибели большого количества военнослужащих проводить расследование и делать выводы, которые доводились бы всему командному составу с целью предотвратить и не допустить повторения таких случаев.

Текст опубликован с разрешения автора

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