Не ждите от контрнаступления быстрого чуда 2 августа, 18:21

Чем жила страна 2 августа 2023 года

● Не чекайте від контрнаступу швидкого дива. Спікер Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що контрнаступ ЗСУ був і буде важкою боротьбою. «Загалом, я скажу, що ми бачимо… продовжуємо бачити, як просувається їхній контрнаступ. Це була і буде важка боротьба для них. Тому, повторюся, наша увага буде зосереджена на спілкуванні з ними, спілкуванні з нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що, якщо у них виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо надати їм підтримку», — сказав він.

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Райдер підкреслив, що контрнаступ — це марафон, а не спринт.

● Невелике просування на фронті. ЗСУ під час наступальних дій на Авдіївському напрямку (північно-західне передмістя Донецька) вибили російських окупантів із позицій районі південніше Авдіївки. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

На Бахмутському напрямку українські війська, за словами Ковальчука, продовжують вести наступальні дії південніше самого цього міста. Російські війська здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки та північно-західніше Курдюмівки.

Речник Генштабу додав, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках (північ Луганщини та схід Харківщини).

● Рахунок не зрівняно. Військовий оглядач Денис Попович розповів Radio NV, що під Лиманом і Куп’янськом ЗСУ вдалося частково відбити нещодавно захоплені окупантами території, але не повністю «зрівняти рахунок».

17 липня у ЗСУ повідомили, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок понад 100 тис. солдатів.

● Важка війна на рівні Першої світової. З початку повномасштабного вторгнення російської армії від 20 до 50 тисяч українців втратили одну або більше кінцівок. Про це написала The Wall Street Journal, яка використала у своїх розрахунках оцінки «протезних компаній, лікарів і благодійних організацій». Журналісти вважають, що кількість людей із ампутацією може бути більшою. Згідно з даними благодійної організації Houp Foundation, через війну серйозні поранення дістали 200 тис. людей, а ампутації потребують близько 10%.

WSJ зазначила, що вартість сучасних протезів може сягати 50 тис. євро, у той час як українські військові отримують у разі поранення приблизно 20 тис. євро.

У Першій світовій війні кінцівки втратили близько 67 тис. німців та 41 тис. британців.

● Майже чверть мільйона. В Україні за минулу добу ліквідували 540 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 247 230 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4217 (+1 за добу), бойових броньованих машин — 8213 (+8), артсистем — 4866 (+27), РСЗВ — 700 (+1), засобів ППО — 463 (+1), літаків — 315 (+0), вертольотів — 311 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15) та багато іншого.

● У Росії за добу намагалися підпалити щонайменше 20 військкоматів, повідомив TГ-канал Mash. Минулої доби було 8 подібних випадків.

● Для F-16 досі нема плану. Остаточний план навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не затверджено, незважаючи на публічні заяви, що програма стартує в серпні. Про це вчора повідомив телеканал CNN з посиланням на неназваних обізнаних чиновників.

● Білий дім звернеться до Конгресу США з проханням профінансувати надання озброєнь Тайваню в межах бюджету для України, намагаючись прискорити постачання зброї на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Про це повідомила Financial Times з посиланням на двох анонімних співрозмовників.

● Ердоган переконав Путіна. Російський диктатор погодився відвідати Туреччину після телефонної розмови з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомила канцелярія Ердогана.

Однією з ключових тем зустрічі точно стане зернова ініціатива, якою Москва відверто нехтує, натомість намагаючись знищити портову інфраструктуру України, необхідну для експорту зерна.

● Тим часом і Південно-Африканська Республіка намагається переконати РФ повернутися до переговорів щодо зернової угоди.

● Путін продовжує полювати на порти. В Ізмаїлі Одеської області внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 серпня пошкоджень і руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Про це повідомив Офіс генпрокурора. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морвокзалу. В регіоні ворог вже котру добу нищить саме портову інфраструктуру.

● Президент Румунії Клаус Йоганніс, коментуючи удари РФ по українській цивільній інфраструктурі на Дунаї, заявив, що такі атаки — неприйнятні. За його словами, це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продовольчі товари людям, які їх потребують у світі.

● Нещодавній захід трьох іноземних суден в український порт в Одеській області не є «проривом блокади», оскільки РФ не в змозі блокувати всі ділянки Чорного моря. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, пояснивши, що кораблі рухались поближче до українського берега.

Вночі окупанти атакували дронами не лише Ізмаїл:

● Збито 23 дрони. Під час атаки РФ на Україну в ніч на 2 серпня українська ППО знищила 23 дрони-камікадзе Shahed-136/131. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ в TГ. Більшість Шахедів збили в Київській та Одеській областях. Війська РФ запускали Шахеди з трьох напрямків — Курськ та Приморсько-Ахтарськ (Росія) і Чауда (окупований Крим). Над Києвом збили близько десяти ударних безпілотників, уламки впали у трьох районах, пошкоджено нежитлові будинки.

● З Росію треба зупинити. «Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато „шахедів“. На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження», — написав в ТГ Володимир Зеленський. «Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори — це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити», — додав він.

● Мінськ провокує Варшаву. МЗС Польщі висловило рішучий протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі через нещодавнє порушення повітряного простору країни двома білоруськими військовими вертольотами. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. За його словами, розмова з білоруським дипломатом була «дуже короткою».

Джерело видання TVP Info у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі повідомило, що НАТО уважно стежить за ситуацією на своїх східних кордонах, зокрема за інцидентом із білоруськими військовими вертольотами.

1 серпня міноборони Польщі заявило, що два білоруські вертольоти перетнули польський кордон на дуже малій висоті, тому їх було складно виявити. Раніше фото білоруських вертольотів на території Польщі публікувала польська волонтерка Еліза Ковальчик. Місцеві OSINT-аналітики встановили, що гелікоптери Мі-8 і Мі-24 пролетіли над центром Біловежі, їх сфотографували місцеві жителі.

● Пентагон стримав емоції. У Пентагоні стримано прокоментували інцидент із білоруськими військовими вертольотами. Представник американського оборонного відомства Пер Райдер зазначив: наразі жодних додаткових змін у поліції та структурі сил НАТО не відбулося. Він додав, що Вашингтон продовжить «дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО».

І насамкінець:

● Непорозуміння чи сварка? Посол України у Польщі Василь Зварич перебуває у Києві на зустрічі послів, тому сьогодні до польського МЗС запросили його заступника. Про це розповів заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський. А після повернення до Варшави Зваричу призначать зустріч на першу можливу дату. Яблонський пояснив, що запрошення до міністерства пов’язане з «багатьма недоречними, на думку міністерства, заявами представників української влади, зокрема щодо виклику посла Ціхоцького».

Напруга між Києвом і Варшавою виникла після того, як Марчін Пшидач, керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента, заявив про «невдячність» України за допомогу Польщі. Мовляв, Україні «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років». Такий вислів пролунав на тлі ситуації із блокуванням експорту українського зерна через Польщу.

Через цю заяву посла Польщі Бартоша Ціхоцького запросили до МЗС України і повідомили, що слова Пшидача «не відповідають дійсності та є неприйнятними».

● Не найкращі відносини. У МЗС Польщі, обговорюючи плани майбутньої зустрічі з послом України, назвали стан відносин між двома країнами «не найкращим». Відповідну заяву зробив вже згаданий Павел Яблонський.

● «Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе», — своєю чергою заявив Володимир Зеленський.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.