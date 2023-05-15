ЧВК Вагнер в Украине. Будет ли отвечать за совершенные ими преступления Россия 15 мая, 14:54

Нам в Украине кажется абсолютно понятным, что бойцы ЧВК Вагнер должны нести уголовную ответственность за военные преступления. На самом ли деле все так просто?

Последние недели у нас была возможность наблюдать за публичным открытым конфликтом между главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и Минобороны России по поводу боеприпасов. Параллельно этому конфликту некоторые бывшие вагнеровцы рассказали о многочисленных совершенных ими преступлениях на украинской территории после начала полномасштабного вторжения.

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Нам в Украине кажется абсолютно понятным, что бойцы ЧВК Вагнер должны нести уголовную ответственность за военные преступления в Украине, а за действия самой ЧВК должно нести ответственность российское государство.

Однако на самом ли деле все так просто и очевидно? Начнём со статуса бойцов группы Вагнера.

Являются ли они наемниками?

В СМИ можно часто услышать слова «наемники ЧВК Вагнер…». Однако, скорее всего, не так много бойцов группы Вагнера будут отвечать по критериям правового статуса наемника.

Так, наемником по Дополнительному Протоколу 1 от 1977 года к Женевской конвенции по защите жертв международных вооруженных конфликтов является человек, который:

a) специально завербованный на месте или за границей для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте;

b) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях;

c) участвует в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому действительно было обещано стороной или по поручению находящейся в конфликте стороны материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или уплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящих в личный состав вооруженных сил данной стороны;

d) не является ни гражданином находящейся в конфликте стороны, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;

Публичность самого Пригожина также играет немаловажную роль

e) не входит в личный состав вооруженных сил находящейся в конфликте стороны;

f) не посланный государством, не являющимся стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей как лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Вероятно, что большинство вагнеровцев являются гражданами России и вряд ли материальное вознаграждение у них существенно превышает вознаграждение военного армии РФ. Следовательно, по 1–2 критериям большинство вагнеровцев не подпадает под определение «наемник».

Сложнее вопрос, являются ли члены ЧВК Вагнер вооруженными силами в войне России против Украины в понимании статьи 43 Дополнительного Протокола 1 от 1977 года к Женевской конвенции, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Вопрос в том, имеют ли они право на участие в боевых действиях и статус военнопленного. Для этого следует определить, находятся ли эти люди под командованием, ответственным перед Россией и подчинены ли они внутренней дисциплинарной системе. О важности этой составляющей в контексте ответственности российского государства за действия группы Вагнера речь пойдет ниже. Это немаловажная составляющая.

Уголовная ответственность вагнеровцев за военные преступления в Украине

Члены группы Вагнера могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершенные ими военные преступления в Украине (нарушение законов и обычаев войны, применение оружия массового уничтожения, экоцид и геноцид). Кроме Украины, это можно сделать в Международном уголовном суде в Гааге (военные преступления, преступления против человечности, геноцид), а также механизм универсальной юрисдикции в третьем государстве.

Ответственность государства Россия

Россия как государство и ЧВК Вагнер не один год демонстрировали мировой спектакль под названием «мы не имеем друг к другу никакого отношения».

Все всё понимали, но формально приписать поведение ЧВК Вагнер России было сложно.

Почему?

1. Законодательство в России не признает деятельность таких ЧВК, поэтому их правовой статус отличается от официального статуса вооруженных сил.

Это говорит о том, что РФ не несет автоматической ответственности за нарушение международного права бойцами ЧВК Вагнер.

2. Надо доказать, что ЧВК Вагнер действовала по указаниям, руководству или контролю России.

И вот здесь кроется сложность, потому что доказывать нужно влияние России как государства на конкретные нарушения.

То есть надо доказать, что российские военные осуществляли командование или контролировали боевиков ЧВК Вагнер, которые совершали военные преступления в каждом конкретном случае, будь то Буча, Соледар или, например, Бахмут.

Война в нашей стране поменяла ситуацию.

Неудачи на поле боя заставили Россию и группу Пригожина значительно открыться, начиная с государственной программы вербовки зэков к официальным сообщениям Минобороны РФ о взаимодействии с ЧВК Вагнер.

Публичность самого Пригожина тоже играет немаловажную роль. Как и его недавние истерики с требованиями к Шойгу и Герасимову предоставить боеприпасы.

Как следует доказывать связь чВК Вагнера с Россией?

Как уже говорилось в предыдущем абзаце, российское законодательство не признает деятельность ЧВК, поэтому для того чтобы связать российское государство и ЧВК Вагнер нам следует рассмотреть их фактические отношения.

В таких случаях используются два подхода (критерии) — общий и эффективный контроль государства над негосударственным вооруженным формированием.

Наиболее авторитетным считается подход Международного Суда ООН, сформулировавший критерий «эффективного контроля».

По этому критерию проверять необходимо влияние государства на конкретное поведение нарушающее международное право и для того, чтобы такое поведение было приписано государству, служащие/должностные лица этого государства должны осуществлять тактический контроль над операциями, в ходе которых были совершены соответствующие преступления.

Для доказывания «эффективного контроля» российского государства над ЧВК Вагнер нам нужна подробная информация о связях между командованием российской армии и ЧВК Пригожина по каждой конкретной операции.

Несколько другое дело с доказательством «общего контроля».

Критерий «общего контроля» касается стратегического уровня, то есть в этом случае необходимо доказать лишь то, что группа Вагнера выполняла миссии в продвижении стратегических интересов России, что очевидно в контексте участия группы Вагнера в войне в Украине.

При таком сценарии влияние государства на деятельность НДС может распространяться только на планирование на высоком уровне. Чиновники не имеют контроля над средствами и методами ведения боевых действий группы или над тем, как отдельные бойцы действуют на поле боя.

По мнению судей трибунала по бывшей Югославии, поведение иерархически структурированной группы приписывается государству, если это государство осуществляет общий контроль над группой, не только путем предоставления оборудования и финансирования, но и путем координации или помощи в планировании ее военной деятельности. Эти факторы оцениваются в контексте более широких взаимоотношений между организацией и государством, а не сосредотачиваясь на конкретных операциях, в ходе которых происходят нарушения международного права.

Таким образом, Международный трибунал по бывшей Югославии поддерживал критерий «общего контроля», но речь велась в контексте интернационализации преступления.

Поддерживает подход «общего контроля» Международный Комитет Красного Креста и Международный уголовный суд (только для целей классификации преступлений).

Что дальше? или Заключение

В 2019 году в Harvard Journal of National Security Гарвардской школы права было опубликовано эссе «Пять юридических выводов из сирийской войны». Один из выводов — государства будут продолжать агрессивно использовать частных военных подрядчиков в наступательных операциях.

Авторы отмечали, что, несмотря на риски, преимущества использования ЧВК по типу ЧВК Вагнер, могут быть значительными для государств, заинтересованных в сокрытии своего участия в другом государстве. Это объясняется тем, что ЧВК позволяют государствам-агрессорам использовать пробелы в международном праве для получения военного превосходства и активнее проводить военные действия с минимальными политическими или правовыми последствиями.

Отрицая достаточный контроль над группой Вагнера ранее, Россия избегала юридической ответственности за действия группы, однако сопротивление Украины и сила Вооруженных Сил нашего государства обнажили взаимосвязь России и ЧВК Вагнер, и это важный шаг на пути наказания Российской Федерации за все то, что совершено группой Вагнера на территории Украины.

По какому бы критерию (эффективный или общий контроль) не определялся уровень связей группы Вагнера и России, с нашей волей, желанием и существующей международной поддержкой, мы способны составить правдивую картину завершить позорную историю существования этого образования.

За действия ЧВК Вагнер в Украине понести ответственность должно российское государство, а бойцы ЧВК должны оказаться в тюрьмах.

Уверен, мы можем сделать это. Впереди большая, сложная, но очень интересная и важная работа. Важная не только для нас, но и для всего мира.

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