Место силы, которое возвращает к жизни 18 августа, 13:08

Создавать условия для постепенного возвращения ветеранов для мирной жизни нужно уже сейчас

Станом на зараз в Україні близько 1,2 млн учасників бойових дій. Проте, як порахували в профільному міністерстві, після закінчення війни кількість ветеранів та сімей, які втратили близьких через бойові дії, може збільшитися в 4−5 разів. Це люди, які отримували поранення, ампутації, контузії, переживали смерть побратимів, полон, фізичні та психологічні тортури. Створювати умови для поступового їхнього повернення для мирного життя потрібно вже зараз.

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І поруч із медичною, психологічною та соціальною допомогою саме залучення та соціальна відповідальність стає найкращим шляхом до стабілізації та боротьби із травмою.

Системна робота з ветеранами, на мою думку, має включати три ключові напрямки:

— Психоосвіта та внутрішні комунікації на індивідуальному, груповому, загальнодержавному рівні.

— Перепрофілювання, можливості для професійного навчання та підтримка у власній справі.

— Спорт і соціальна взаємодія. Спорт для українських ветеранів більш звичний і зрозумілий спосіб відновлюватись. Це одночасно можливість мотивувати себе і кооперуватись з іншими.

Одним із прикладів можливостей реабілітації через спорт є ветеранські змагання Сильні України. Змагання вже відбулося в Полтаві, Житомирі, Ужгород готується приймати естафету. Далі подібні заходи відбудуться ще в декількох містах України. Причому в кожне місто будуть запрошені ветерани з сусідніх областей — таким чином змагання охоплять учасників з усієї України.

Принципово змагання не «ховають» в спортзали чи на околиці

Згідно із світовою практикою ветеранських змагань, учасників ділять на категорії в залежності від травм. Наприклад, R1 — ампутація або сильна травма однієї руки, N2 — ампутація або сильна травма двох ніг, W1 — атлет на візку. Є й учасники, які зовні наче й не травмовані, але мають ушкодження внутрішніх органів чи контузії - це категорії H1 та H2.

Принципово змагання не «ховають» в закриті спортзали чи стадіони на околицях.

Навпаки, вони відбуваються в центральних частинах міст. Наприклад, у Житомирі це була центральна вулиця, а у Полтаві — площа біля Театру Гоголя. Прямо на жвавій пішохідній артерії міста понад 100 учасників змагалися в трьох дисциплінах: жим лежачи, аеробайк та веслування на концепті. А поруч кожен охочий міг потренуватися в стрільбі з луку.

Це не просто шоу для глядачів чи дозвілля для учасників. Це — частина великої історії під назвою «реабілітація через спорт». В майбутньому, думаю, буде дуже доречним продовження історії «Сильних України» на міжнародному рівні, як це було у низці інших країн.

Гарним прикладом створення реабілітаційних центрів або залучення наявних до фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів може бути досвід Хорватії та США. Останні, наприклад, мають свій National Disabled Veterans Winter Sports Clinic — захід для ветеранів з інвалідністю, що пропонує тижневу програму реабілітації у комплексі з різними видами адаптивного зимового спорту.

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Досвід Хорватії — допомога міжнародного донора. Міністерство хорватських захисників залучило Європейський фонд регіонального розвитку для будівництва реабілітаційних центрів саме для ветеранів. Фонд профінансував 85% від загальної вартості будівництва. Тобто, в залежності від збільшення попиту ветеранів на спортивну реабілітацію, потрібно збільшувати кількість реабілітаційних центрів.

Україні, на мою думку, не зайвим було перейняти подібні практики. Ідеальним рішенням системи спортивної реабілітації українських ветеранів є організація власних комплексних міжнародних змагань та системи спортивних заходів різного рівня з відбору до них. А також створення реабілітаційного спортивного стадіон, де ветеранський спорт отримає «постійну прописку».

Цей проєкт повинен бути реалізований за найкращими практиками безбарʼєрності, враховуючи потреби абсолютно різних груп ветеранів з інвалідністю.

Ключовий момент — адаптувати місце під реальні запити наших ветеранів. А це, передусім, безбарʼєрність, інклюзивність, соціальна залученість. Треба створити місце, де кожен зможе проявити себе і відчути себе частиною великої спортивної родини однодумців.

Басейн, місце для командних ігор, уся необхідна інфраструктура для різноманітних фізичних активностей та реабілітації — ми повинні передбачити це і створити місце сили, яке повертає до життя.



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