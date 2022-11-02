Украина борется за всю Европу 2 ноября, 18:33

Когда пришла полномасштабная война, задачей № 1 стало помочь нашему партнеру отстоять себя в борьбе с оккупантами

Город меняется, когда сообщества объединяются и когда у них есть инструменты, позволяющие донести инициативы с низов до центров принятия решения. Как действующий мэр и как бывший общественный активист, осознаю, что изменения наиболее результативны в партнерстве с местными общественными организациями и при поддержке международных партнеров. Украина — наш партнер, которому мы должны сейчас помочь.

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Украина сейчас борется за всю Европу, за основные принципы, которые для меня в жизни очень важны. Россия пытается сделать мир наизнанку. Это империя зла, которую иначе, чем силой не остановишь. Мирных убеждений для таких людей не существует.

История повторяется. Когда советская власть пришла в Литву, мы хорошо помним, какой вакуум она сделала: сколько людей погибло, сколько тысяч было вывезено в Сибирь. Боль украинцев мне ясна, у нас есть исторические точки соприкосновения.

Я бывший военный, служивший в Одессе. Еще с тех пор, а это было до независимости Литвы, я знаю украинцев как хороших людей, которые тепло принимают и отстаивают настоящие ценности и свободу.

Пришел в политику с ГО, где многое делалось на добровольной основе. Основа гражданства — это общественные организации, а руководителям нужно их просто слышать и принимать их идеи. Так город будет развиваться и идти вперед. В политике так же: не стоит ожидать, что кто-то сделает, если я не начну с себя. Не имею права призывать к чему-нибудь, если не делаю то же самое.

Россия пытается сделать мир наизнанку

Укмергский район расположен в центре Литвы между двумя магистралями. Он небольшой — всего 36 тыс. жителей, из которых 20 тыс. живут в самом городе Укмерге. В городе много предприятий и мне изначально хотелось использовать потенциал района по полной. Сейчас у общества 16 международных партнеров, Украина — одна из них. На самом деле с Украиной мы как местное самоуправление работали еще с 90-х годов, а именно — с Каменцем-Подольским. Тогда мы вместе перенимали опыт в Шведском Институте семьи и в течение 10 лет работали с семьями, которые хотели иметь детей.

Теперь — в рамках инициативы Мости довіри, реализуемого Советом европейских муниципалитетов и регионов (РЕМР) и PLATFORMA при поддержке U-LEAD с Европой — наша территориальная община сотрудничает с Коростенской общиной из Житомирской области, чтобы учиться вместе и менять свои общины вместе. Договаривались о партнерстве еще до войны, а договор был подписан практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Организаторы подобрали общин-собратьев к месту: Укмерге и Коростень имеют много общего в географических, исторических и ценностных вопросах. Мы делимся опытом развития наших сообществ, в частности, обсуждаем наполнение местных бюджетов, вопросы энергоэффективности, экологии, индустриальных парков и многие другие вопросы, с которыми сталкивается местное самоуправление.

Для Литвы «зеленый» курс — это одно из самых актуальных направлений. Стратегируем, как можем перейти от энергозависимости, особенно сейчас, когда все энергоносители очень дорогие. Мы уже строим свой солнечный парк, обеспечивающий все бюджетные организации. Следовательно двигаемся, чтобы все наши предприятия (теплосети, водоснабжение, общественный транспорт и другие организации) перешли на альтернативные энергоносители. Мы работаем с углеводородом, при этом думаем о том, чтобы цены не увеличивались для наших пользователей.

Все самоуправления должны думать об альтернативных поставках и, чтобы при этом не повышались цены. Для наших собратьев-украинцев это особенно важно. С Коростенской общиной мы также в процессе разработки проекта защиты окружающей среды. Есть план возвращения семей, я беспокоюсь, потому что хочу их «забрать» обратно из больших городов, а украинский коллега переживает, чтобы все украинцы вернулись домой. Если думаешь о возможностях своего региона, то это прежде всего люди и их потенциал реализовываться. Поэтому важно, чтобы город был безопасным и комфортным. А никто за нас этого не сделает.

Партнерство — это посмотреть на похожие проблемы (а самоуправление по всему миру имеет схожие проблемы) и найти стратегические экономические решения, которые будут работать.

Когда пришла полномасштабная война, задачей № 1 стало помочь нашему партнеру отстоять себя в борьбе с оккупантами. Мы не стоим в стороне и я верю, что уже скоро я смогу стать гостем общин в мирной Украине. Мы и дальше будем создавать «мосты доверия».

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