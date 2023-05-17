Психика детей во время войны. Как помочь пережить стресс 17 мая, 12:11

Положение подрастающего поколения — один из факторов национальной безопасности. По понятным причинам эта проблема сейчас не в центре внимания, но это не делает ее менее важной

Маленькие дети — большие риски

На национальном уровне особенно заботиться о здоровье детей необходимо по двум причинам. Во-первых, дети более склонны быстрее подхватывать ментальные и физические болезни, поскольку их иммунитет еще не сформирован. Во-вторых, болезненное детство может накладывать негативный отпечаток на успешность человека в будущем, а следовательно, и на благополучие всего государства.

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Количество детей в Украине за последние тридцать лет угрожающе уменьшилось с 26% (с 52 млн населения) в начале независимости до 18% (от 41,5 млн) на 2021 год. То есть до активации военных действий у нас было 7 млн детей. Послевоенные показатели сейчас даже трудно спрогнозировать.

С начала бомбардировок в 2022 году 2,2 млн украинских детей оказались за границей. Еще 3 млн внутри страны, по оценкам ЮНИСЕФ, нуждаются в гуманитарной помощи. Уже почти полтора года все украинские дети находятся в условиях прямой опасности для жизни.

Психологические угрозы

Даже в относительном тылу современный украинский ребенок сталкивается с реальными угрозами войны. Страх перед ракетными атаками, обстрелами, вероятность гибели близких накладывает отпечаток на ребенка в том возрасте, когда каждый день важен для формирования личности. Стресс, который переживают дети войны, может порождать длительные тревожные состояния, повышает риски развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии, которые напрямую влияют и на физическое здоровье. Но ситуация не безнадежна.

Около 7 из 10 детей способны переварить стресс без тяжелых последствий

С одной стороны, дети очень уязвимы, с другой — не менее лабильные. Поэтому, с одной стороны, по прогнозам специалистов около 7 из 10 детей способны переварить стресс без тяжелых последствий (если будут получать поддержку окружающих). А 3 из 10 будут нуждаться в отработке ситуации со специалистами. С другой стороны, юные организмы, запрограммированные на рост, обладают достаточно высоким ресурсом жизнестойкости. И при правильном подходе могут демонстрировать высокие темпы восстановления.

Даже возможен такой феномен, как посттравматический рост. Это предполагает усиление психологической устойчивости, повышение навыков адаптивности и т. д.

Но для того чтобы помочь ребенку преодолеть перманентный стресс и его последствия, необходимо адекватное и сознательное поведение его взрослого окружения.

Практика ментального здоровья детей

Важно понимать, что в случаях психологических проблем обязательно надо обращаться к специалисту. Но в случае психологической нормы в условиях непрерывного стресса каждый ребенок нуждается в особом внимании.

В первую очередь необходимо обеспечить базовые потребности: быть рядом с родными, возможность нормального сна и игр, доступ к образованию и гарантия медицинской помощи, а также благосклонное социальное окружение.

Едва ли не самое важное влияние на стрессоустойчивость ребенка имеет состояние самых близких людей, в первую очередь матери. Даже менее важно, что матери делают, главное — эмоции, которые они транслируют. У матерей, которые удерживают собственное психологическое состояние под контролем, дети гораздо спокойнее и более уверены в защите.

Поэтому ментальное здоровье матерей составляют половину условий стабилизации ребенка. Вторая половина — осведомленность родителей/бабушек/дедушек в том, как создать сильную защитную атмосферу вокруг ребенка.

Уверенные в своей ресурности старшие родственники должны обеспечить следующие возможности:

1. Не консервировать или замораживать эмоции, а помочь ребенку выплеснуть страх, гнев, грусть и т. д. , дабы прожить болезненный опыт и оставить его в прошлом.

2. Восстанавливать чувство безопасности: благодаря спокойным взвешенным собственным действиям при угрозе; с помощью знаковых для ребенка игрушек, уютных игр в собственном домике-шатре.

3. Заботиться о ежедневном многократном телесном контакте: от объятий до расслабляющего массажа.

4. Условия для ежедневных активных игр желательно на свежем воздухе. Хорошо, если дети будут шуметь и падать с ног от усталости.

5. Постоянный ненавязчивый мониторинг состояния ребенка. Сильные, яркие эмоции являются нормой для проявлений детства. Если ребенок балуется и веселится, это один из маркеров психологической нормы. Вдумчивые родители, помня себя в этом возрасте, способны увидеть то, если ребенку требуется профессиональная помощь.

Стоит помнить, что психологическое напряжение не только может накладывать отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка, но и иметь физические последствия в виде различных болезней, причем уже сегодня, или в будущем.

Для того чтобы война не украла детство у наших детей, посвятите это лето ментальной защите своего младшего поколения.

Многочисленные научные исследования показывают, что счастливое детство это — теплое общение, тактильный контакт и интересные приключения с близкими людьми. Поэтому объятия в палатке на природе ценнее, чем пятизвездочные курорты, а совместное чтение сказки на ночь — самый крепкий защитный ритуал.

Особое внимание взрослые члены семьи должны обратить и на собственное психическое состояние. Ведь, только находясь в адеквате, старшие способны отслеживать и поддерживать психологическое здоровье ребенка. Психологи полагают, что любовь и осведомленность в практической детской психологии родителей способны создать действенные защитные механизмы перед обыденностью войны.

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