Психика детей во время войны. Как помочь пережить стресс
Положение подрастающего поколения — один из факторов национальной безопасности. По понятным причинам эта проблема сейчас не в центре внимания, но это не делает ее менее важной
Маленькие дети — большие риски
На национальном уровне особенно заботиться о здоровье детей необходимо по двум причинам. Во-первых, дети более склонны быстрее подхватывать ментальные и физические болезни, поскольку их иммунитет еще не сформирован. Во-вторых, болезненное детство может накладывать негативный отпечаток на успешность человека в будущем, а следовательно, и на благополучие всего государства.
Количество детей в Украине за последние тридцать лет угрожающе уменьшилось с 26% (с 52 млн населения) в начале независимости до 18% (от 41,5 млн) на 2021 год. То есть до активации военных действий у нас было 7 млн детей. Послевоенные показатели сейчас даже трудно спрогнозировать.
С начала бомбардировок в 2022 году 2,2 млн украинских детей оказались за границей. Еще 3 млн внутри страны, по оценкам ЮНИСЕФ, нуждаются в гуманитарной помощи. Уже почти полтора года все украинские дети находятся в условиях прямой опасности для жизни.
Психологические угрозы
Даже в относительном тылу современный украинский ребенок сталкивается с реальными угрозами войны. Страх перед ракетными атаками, обстрелами, вероятность гибели близких накладывает отпечаток на ребенка в том возрасте, когда каждый день важен для формирования личности. Стресс, который переживают дети войны, может порождать длительные тревожные состояния, повышает риски развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии, которые напрямую влияют и на физическое здоровье. Но ситуация не безнадежна.
Около 7 из 10 детей способны переварить стресс без тяжелых последствий
С одной стороны, дети очень уязвимы, с другой — не менее лабильные. Поэтому, с одной стороны, по прогнозам специалистов около 7 из 10 детей способны переварить стресс без тяжелых последствий (если будут получать поддержку окружающих). А 3 из 10 будут нуждаться в отработке ситуации со специалистами. С другой стороны, юные организмы, запрограммированные на рост, обладают достаточно высоким ресурсом жизнестойкости. И при правильном подходе могут демонстрировать высокие темпы восстановления.
Даже возможен такой феномен, как посттравматический рост. Это предполагает усиление психологической устойчивости, повышение навыков адаптивности
Но для того чтобы помочь ребенку преодолеть перманентный стресс и его последствия, необходимо адекватное и сознательное поведение его взрослого окружения.
Практика ментального здоровья детей
Важно понимать, что в случаях психологических проблем обязательно надо обращаться к специалисту. Но в случае психологической нормы в условиях непрерывного стресса каждый ребенок нуждается в особом внимании.
В первую очередь необходимо обеспечить базовые потребности: быть рядом с родными, возможность нормального сна и игр, доступ к образованию и гарантия медицинской помощи, а также благосклонное социальное окружение.
Едва ли не самое важное влияние на стрессоустойчивость ребенка имеет состояние самых близких людей, в первую очередь матери. Даже менее важно, что матери делают, главное — эмоции, которые они транслируют. У матерей, которые удерживают собственное психологическое состояние под контролем, дети гораздо спокойнее и более уверены в защите.
Поэтому ментальное здоровье матерей составляют половину условий стабилизации ребенка. Вторая половина — осведомленность родителей/бабушек/дедушек в том, как создать сильную защитную атмосферу вокруг ребенка.
Уверенные в своей ресурности старшие родственники должны обеспечить следующие возможности:
1. Не консервировать или замораживать эмоции, а помочь ребенку выплеснуть страх, гнев, грусть
2. Восстанавливать чувство безопасности: благодаря спокойным взвешенным собственным действиям при угрозе; с помощью знаковых для ребенка игрушек, уютных игр в собственном домике-шатре.
3. Заботиться о ежедневном многократном телесном контакте: от объятий до расслабляющего массажа.
4. Условия для ежедневных активных игр желательно на свежем воздухе. Хорошо, если дети будут шуметь и падать с ног от усталости.
5. Постоянный ненавязчивый мониторинг состояния ребенка. Сильные, яркие эмоции являются нормой для проявлений детства. Если ребенок балуется и веселится, это один из маркеров психологической нормы. Вдумчивые родители, помня себя в этом возрасте, способны увидеть то, если ребенку требуется профессиональная помощь.
Стоит помнить, что психологическое напряжение не только может накладывать отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка, но и иметь физические последствия в виде различных болезней, причем уже сегодня, или в будущем.
Для того чтобы война не украла детство у наших детей, посвятите это лето ментальной защите своего младшего поколения.
Многочисленные научные исследования показывают, что счастливое детство это — теплое общение, тактильный контакт и интересные приключения с близкими людьми. Поэтому объятия в палатке на природе ценнее, чем пятизвездочные курорты, а совместное чтение сказки на ночь — самый крепкий защитный ритуал.
Особое внимание взрослые члены семьи должны обратить и на собственное психическое состояние. Ведь, только находясь в адеквате, старшие способны отслеживать и поддерживать психологическое здоровье ребенка. Психологи полагают, что любовь и осведомленность в практической детской психологии родителей способны создать действенные защитные механизмы перед обыденностью войны.
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