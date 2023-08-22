Как сделать цифровой мир доступным для людей с инвалидностью 22 августа, 14:13

В результате людей с инвалидностью будет становиться больше. Мы должны позаботиться о цифровой доступности уже сейчас

В Украине проживает более 2,7 млн людей с инвалидностью, и из-за широкомасштабного вторжения РФ их количество только растет. По последним официальным данным — почти на 27 тысяч человек в год. Пока война продолжается, военных и гражданских, которые в результате боевых действий или обстрелов со стороны врага получили ранения, и как следствие, инвалидность, будет становиться только больше.

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Я потерял зрение уже во взрослом возрасте, сейчас оно у меня на уровне 1%. Я могу видеть силуэты предметов при хорошем контрасте или освещении, однако читать книги, управлять автомобилем или видеть детали лица — нет. 14 лет назад цифровая доступность была скорее исключением, чем правилом.

Мне на собственном примере известно, насколько сложно может быть адаптироваться людям, которые приобрели инвалидность как в физическом, так и в цифровом мире. Несмотря на тренд на accessibility, результаты мониторинга государственных сайтов демонстрируют, что большинство веб-ресурсов не приспособлены к потребностям людей с инвалидностью. Поэтому нам есть над чем работать — и не только в государственном, но и в частном секторе.

99 (не)доступных сайтов

В 2021 в Украине стартовал проект Минцифры совместно с ПРООН, целью которого было обеспечить доступность и инклюзивность цифровизации государственных сайтов и сервисов. Чтобы понять состояние дел, эксперты протестировали 82 сайта госорганов и семь сервисных платформ (банкоматы и терминалы в госорганах). Исследование показало, что все ресурсы не были на 100% доступными.

Все ресурсы не были на 100% доступными

В 2022-м в Украине приняли европейский стандарт цифровой доступности EN 301549 как государственный стандарт (ДСТУ). Этот стандарт является обязательным к исполнению для госорганов. В результате, часть государственных сайтов улучшили доступность по некоторым критериям. Команда волонтеров компании в рамках проекта Open Tech присоединилась к обновлению одного из сайтов, который признали лидером в улучшении доступности. В то же время общий результат остается неутешительным: 99 из 100 веб-ресурсов имеют проблемы с доступностью. Среди них — сайты министерств, облгосадминистраций, портал Дія, электронный кабинет налогоплательщика и другие важные веб-ресурсы, где гражданам предоставляются электронные услуги или содержится важная информация. Следовательно, проблемы с доступностью ограничивают людей с инвалидностью в их правах и возможностях.

Учитывая планы Украины диджитализировать государственные услуги, в том числе для ветеранов, потребность в понимании базовых принципов доступности растет. Сейчас требования по доступности являются обязательными только для сайтов госорганов, однако есть большая потребность в улучшении доступности коммерческих веб-ресурсов. Те же мессенджеры — Telegram и Viber — до сих пор ограниченно доступны для меня в мобильной версии. Десктопная же версия совсем не приспособлена для использования незрячими людьми.

Недавно мы улучшали доступность обновленного сайта Повернись живим, над которым работали наши волонтеры из Open Tech. Мы добавили лучшую навигацию для людей, пользующихся скринридером и клавиатурой, а также улучшили семантическую структуру. Пожалуй, самой важной частью сайта, которую мы улучшали, является донейт-форма. Некоторые элементы делали невозможным или делали сложной и непонятной навигацию с клавиатурой или скринридером. Сейчас мы исправили некоторые баги — и хотя для обычного пользователя визуально мало что изменилось, для людей с инвалидностью форма стала значительно доступнее в использовании.

Строим цифровой мир без ограничений

В общем, выделяют — но не ограничиваются ими, ведь существует больше разновидностей — пять основных типов постоянных нарушений, то есть инвалидности. Далее я расскажу об основных из них, как они влияют на взаимодействие с вебконтентом и что можно сделать, чтобы сделать его доступным.

Нарушение зрения. Сюда входят незрячие люди, люди со слабым зрением, нарушением распознавания цветов и тому подобное. Количество защитников, которые в результате боевых действий теряют зрение, растет. Кроме того, что к миру приходится приспосабливаться по-новому физически, это еще и сложный психологический процесс, ведь вещи, которые были привычными ранее (например, пользование смартфоном), становятся огромным вызовом для людей, потерявших зрение. Какие основные технологии выступают вспомогательными в этом случае?

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Читатели с экрана (скринридеры). Это специальные программы, считывающие информацию и превращающие ее в речь или шрифт Брайля, с помощью чего незрячий человек может получить всю информацию с экрана. Однако, только при условии, если вебсайт или мобильное приложение разработано с соблюдением требований доступности. Простыми словами, скринридер считывает код вебсайта или мобильной аппликации и конвертирует в речь (звук), или передает на брайлевский дисплей. Именно поэтому правильно написанный код позволит скринридеру корректно считать элементы, их последовательность и значение.

Цифровые Лупы (для слабовидящих людей). Такой инструмент увеличивает выбранную часть необходимого содержимого. Для этого нужно в дизайн сайта закладывать возможность увеличения страницы до 200% или даже 400% без потери качества или форматирования.

Нарушение слуха. Во время боевых действий есть высокая вероятность получить акустическую травму, то есть повреждение слуховых механизмов во внутреннем ухе, что может привести к полной или частичной потере слуха. Это может произойти, если человека поразила взрывная волна или если кто-то произвел выстрел близко к уху, что является вполне вероятной историей нашей войны.

Для восприятия видеоконтента основными вспомогательными средствами являются:

Титрование. Субтитры передают диалоги и закадровый голос, что помогает постичь основной смысл. Однако, контент может содержать и дополнительные важные звуковые эффекты, такие как музыку, которая должна вызвать определенные эмоции, звуковые эффекты и тому подобное. Поэтому в нынешних субтитрах часто транскрибируют не только разговоры, но и звуки, которые их сопровождают

Возможность перевода на язык жестов. Актуальный сейчас пример мобильных приложений — приложения, оповещающие о воздушной тревоге с помощью звукового сигнала. Такой способ оповещений не приспособлен к потребностям людей с нарушениями слуха, поэтому разработчикам следует добавлять альтернативные текстовые нотификации, такие как вибросигналы или добавление вспышек для оповещений.

Физические нарушения. Таковые касаются людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у которых отсутствуют конечности, или страдающих от тремора. В физическом мире такие люди используют колесные кресла, чтобы передвигаться, а примерами доступности для них служат пандусы, автоматические двери, низкопольный общественный транспорт и тому подобное. В цифровом мире люди с таким типом инвалидности нуждаются в клавиатуре, чтобы иметь возможность выполнять все те операции, которые делаются с помощью мышки. Например, ссылки обычно активируются при нажатии мышью. Для людей с физическими нарушениями все интерактивные элементы, такие как ссылки, кнопки, поля форм и так далее должны работать с клавиатуры.

Для людей, потерявших конечности, решением является распознавание голоса, позволяющее работать с программами с помощью голосовых команд. Такие функции являются встроенными в операционные системы и позволяют пользоваться программами, но если мы говорим о веб-ресурсах, то не все они считываются такими программами. Для этого метки в коде должны соответствовать визуальным меткам, чтобы пользователь имел возможность активировать действия голосом.

Когнитивные нарушения. Люди с когнитивными или неврологическими нарушениями могут иметь трудности с восприятием и обработкой информации, ее запоминанием, а также проблемы с контролем тела и тому подобное. Разновидностей, которые можно отнести к этой группе нарушений, немало, поэтому в этом случае нет универсального подхода обеспечения доступности.

Например, необходимо избегать мерцающего или движущегося контента, ведь он может вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. Слишком сложная навигация по вебсайту может озадачить пользователей с некоторыми когнитивными нарушениями, поэтому простой и понятный пользовательский опыт (user experience, или UX) должен быть заложен в дизайн еще на этапе планирования. В общем, учитывая потребности данной аудитории, нужно закладывать больше времени на выполнение каких-то задач или операций (например оплата услуг, подтверждение регистрации и т. д. ).

Доступность как равные права для всех

Итак, в цифровом мире доступность означает универсальный дизайн, который позволяет любому воспринять, понять и взаимодействовать с информацией или с продуктом. Обратите внимание: «любому». Ошибочно считают, что доступность касается и нужна для людей только с инвалидностью.

Инвалидность — это постоянное нарушение, устойчивое состояние, неотъемлемая часть человека, с которым он родился или которое приобрел в течение жизни. Однако, есть еще временные нарушения, когда человек в определенный промежуток времени ограничен в своей активности (например, сломал руку) или ситуативные, при которых определенная ситуация ограничивает нашу активность.

Скажем, вы забыли дома наушники, но в общественном транспорте вам очень нужно посмотреть какое-то видео. Но вам мешает окружающий шум или вы не хотите, чтобы посторонние люди слышали содержание видео. Это является примером ситуации, в которой вы временно ограничены, то есть не можете посмотреть видео. Разве что, его создатели предусмотрели субтитры, благодаря которым можно понять весь смысл даже без звука. Это и есть доступность, и, как видите, это работает не только для людей с инвалидностью, а для любого.

Однако для 15% населения планеты вебдоступность — это не просто хорошая опция, а необходимость, без которой они лишаются возможности пользоваться преимуществами цифрового мира.

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