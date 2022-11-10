Российские активы в Канаде: выплата репараций может начаться еще до конца войны 10 ноября, 15:32

На сегодняшний день российские активы в Канаде измеряют в сотнях миллионов долларов

Канада имеет все шансы стать уникальным партнером для Украины и подать показательный моральный и юридический пример для всего цивилизованного мира. Того мира, который готов нас поддерживать в войне не только словами о глубоком беспокойстве, но и передачей российских средств.

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Еще весной мы начали бороться за то, чтобы российские деньги способствовали уничтожению самих россиян, которые пошли на украинскую землю войной. Здесь речь и о российских активах на территории Украины, и об имуществе враждебных политических партий, действовавших на нашей территории. Речь идет об аресте и конфискации активов на миллионы, кое-где и миллиарды долларов. И все эти потенциально переданные государству средства должны быть направлены на восстановление страны и ее оборону от российского нашествия.

Но где российского имущества действительно много, так это за границей. Российские олигархи, часто приближенные к Путину и его режиму, любили скупать виллы в Испании, яхты во Франции, разного рода недвижимость в Италии, а также начинать разного рода производство по разным странам мира.

Канада — не исключение, ведь там тоже есть российские активы (чуть ниже укажу, сколько их там). И есть все шансы, чтобы эти активы помогли нам победить в этой войне.

Почему именно Канада?

Именно наши канадские партнеры могут нам существенно помочь в конфискации российских активов у себя внутри. И тому есть несколько объективных причин.

Во-первых, фактор политический. Канада практически без исключений в последнее время не имела особо тесных отношений с РФ. Там нет смысла искать активное российское лобби в противоположность другим странам, скажем, Южной Америки или той же Венгрии. И это в то время, когда, начиная с ХХ века, доля украинцев в Канаде постоянно росла. Настолько, что министром финансов является представительница именно украинской диаспоры Христя Фриланд. Украина хорошо укоренилась в стране Северной Америки. В отличие от врага, внутри такого влияния не имеющего.

Там нет смысла искать активное российское лобби

Во-вторых, стоит отметить и саму инициативность канадского правительства в помощи Украины. Ведь Канада стала первой страной, законодательно прописавшей возможность использовать в поддержку Украины конфискованные российские активы, попавшие под санкции из-за войны. Соответствующие поправки к закону «О специальных экономических мерах» (Special Economic Measures Act) Сенат Канады утвердил 23 июня.

Желание не только самой Украины, но и государства-донора передавать нам российские активы — ключевой шаг по пути к помощи нам.

На каком этапе процесс передачи активов сейчас?

Когда российские деньги начнут поступать в украинский бюджет — этот вопрос, наверное, интересует всех. Лед для нас в этом вопросе уже тронулся. Ведь страна-партнер еще в августе заморозила российские активы на $320 млн в рамках экономических санкций против РФ из-за войны в Украине.

Впрочем, процесс действительно длительный, учитывая, что Канада первой отважилась пойти на это на законодательном уровне. О сложностях в самой процедуре содержательно рассказала Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза в интервью Українському тижню: «Это не так просто, как лицо Х находится под санкциями, лицо Х владеет миллиардной компанией, поэтому компанию арестовывают, а миллиард долларов может быть переведен в Украину. Это гораздо сложнее. Как первая страна, которая это делает, мы должны убедиться, что первый такой случай будет должным образом юридически обоснован, и именно над этим мы сейчас работаем».

Думаю, что самое главное в этой ситуации для Украины — всячески проявлять и свою проактивную позицию в вопросах санкций и российских активов. Например, мы вместе с командой также занимались тем, чтобы имущество пророссийских партий (шарія, держава, опзж, оппоблок и т.д.) как можно скорее переходило в украинскую казну. Результаты уже есть — министр юстиции Денис Малюська обнародовал приказ о передаче имущества компартии в пользу государства.

Я веду к тому, что наши партнеры должны понимать, что главным генератором санкций и конфискации имущества является сама Украина. Тогда и у них будет все меньше вопросов относительно ускоренного процесса передачи активов.

Сколько может получить Украина от Канады?

Сразу скажу, что Канада — не лидер по количеству возможных конфискованных российских активов. Соседние США и отдельные страны Европы точно могут распоряжаться большим состоянием россиян. Но сумма — не ключевой момент, о чем написал несколько ниже.

Относительно конкретного количества денег публикую инсайд. Вот что мне удалось выяснить из ответа от Министерства иностранных дел: «Решение о конфискации российских активов принимается высшим судом той из провинций Канады, в юрисдикции которой находятся такие активы, на основании представленной компетентными органами доказательной базы. Королевская Конная Полиция ( RCMP), Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Канады отвечают за имплементацию упомянутого закона в части поиска и ареста российских активов, а также подготовки судебных процессов. Согласно официальному сообщению RCMP, в Канаде заморожены российские активы на 122,3 млн канадских долларов и заблокированы платежи на 290,7 млн канадских долларов».

Эти суммы не являются конечными. На самом деле, правительство и суды Канады могут выявить еще больший объем российского имущества.

Куда пойдут конфискованные денежные средства?

Если процессы будут удачными для нас, то конфискованные средства могут быть направлены по следующим направлениям:

— восстановление иностранного государства, пострадавшего от серьезного нарушения международного мира и безопасности;

— восстановление международного мира и безопасности;

— возмещение жертвам серьезного нарушения международного мира и безопасности, грубых и систематических нарушений прав человека или актов коррупции.

Украина полностью попадает в любой из этих критериев.

Почему важен кейс Канады?

На сегодняшний день российские активы в Канаде измеряются сотнями миллионов долларов. Сравнительно немного, скажем, со США, Великобританией или Францией, куда российские олигархи вкладывались активнее. Но миллионы долларов от россиян — это точно хорошая помощь Украине в восстановлении и вооружении. Хотя бы потому, что в этом случае поддержка страны идет прямо из кармана врага.

Очень важно, что Канада почти сразу начала работать над созданием ответственных групп и механизмов для конфискации имущества. Получить средства от Канады будет отличным импульсом и для нас, внутри страны, активнее лишать имущества российских олигархов.

Но самое главное: у Канады есть все шансы показательно наказать россиян на международной арене и продемонстрировать, как юридически корректно и с преимуществами для себя западные политики могут применить этот механизм в своей стране. Сначала Канада. А дальше, надеемся, США, Франция, Италия, Великобритания и другие западные партнеры. Впрочем, критически важно, чтобы правительство Джастина Трюдо продолжило движение по направлению к Украине.

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