Киев в условиях войны. Как перезапустить экономику города? 25 апреля, 12:37 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Нам нужен экономический план для Киева, иначе третий квартал мы встретим очередями за гуманитарной помощью

Суботнім ранком 23 квітня я вирішив прогулятися Подолом. Зробив це не стільки заради емоційної розради, адже жодна розрада в принципі неможлива після геноциду українців у Бучі та Маріуполі. Прогулянка була метою відчути дух Києва під час війни та проблеми цього міста. Дух Києва у ці дні - це порожнеча та мовчанка. Прямі результати війни. Колись гамірний McDonald’s на Поштовій площі мовчить. Колись популярний заклад Lviv Croissants на Спаській — порожній.

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Вже той факт, що дорога до Контрактової площі зі Святошинського району зайняла понад дві години, говорить про те, що муніципальні компанії Київпастранс та Київський метрополітен працюють на нижній межі своїх можливостей.

А це означає, що до офісів тих компаній та організацій, які продовжують працювати в українській столиці, дістатися можна або власною автівкою, або за допомогою сервісу таксі. Втім, платити щодня за таксі навряд чи може хтось із киян, адже їхні доходи суттєво впали через те, що навіть у фінансово успішних компаніях зарплатні витрати значно зменшено.

Віталій Кличко, мер Києва, робить багато такого, що мешканцям столиці важко зрозуміти. Спробую пояснити, що мається на увазі.

В інтерв'ю для НВ колишній президент Колумбії та лауреат Нобелівської премії миру Хуан Сантос Кальдерон якось пояснив: війна — річ політично популярна. Популярно перемагати супротивника, популярно завойовувати військові трофеї. Тому в країні, що знаходиться в стані війни, всі політики хочуть займатися воєнною тематикою, хоча насправді це справа лідера держави, міністра оборони та керівників безпекових відомств.

Днями мав розмову з чоловіком у віці трошки за 40 — це був колишній працівник медіахолдингу 1+1. Він залишився без роботи і знаходиться у розпачі, тому що не має жодного фінансового плану для подальшого життя. Пошук вакансій у Києві не дав суттєвих результатів. Єдиний варіант заробітку для нього та таких як він — це працевлаштування в таксі, однак і там вакансії скоро можуть закінчитися.

Економічним результатом війни стало сумне правило: якщо в тебе була робота до війни, то це зовсім не означає, що в тебе буде робота під час війни. На жаль, війна руйнує робочі місця, зарплати, бізнес-моделі компаній та організацій. З балансів списуються зруйновані активи, а банки мусять перевіряти, чи досі існує те заставне майно, під яке вони видавали кредити.

Залучивши донорські кошти, київська мерія могла би запустити муніципальну програму працевлаштування

Щоб не бути тим самим капітаном Очевидність, який проговорює і так зрозумілі речі, запропоную ті рішення та ті варіанти, котрі, на мій погляд, могли би оздоровити економічну ситуацію в місті.

По-перше, залучивши донорські та інвестиційні кошти, київська мерія могла би запустити муніципальну програму працевлаштування. Така програма могла би включати в себе підбір найбільш актуальних вакансій для тих киян, які лишаються в місті та охочі працювати, незважаючи на ризики. Можливо, до програми варто було би включити також і освітній елемент, щоб чоловіки та жінки, що тимчасово знаходяться без роботи, тягнулися через бездіяльність не до банки пива чи пляшки віскі, а до комп’ютерів, на яких могли би дистанційно освоювати новий фах.

По-друге, наведення ладу в муніципальних компаніях могло би створити сотні, а то й тисячі робочих місць у них. Список цих компаній — від телеканалу Київ до Київського метрополітену — всім добре відомий. На заміну тим працівникам муніципальних компаній, що евакуювалися в інші регіони чи навіть інші країни, могли би прийти люди з бажанням замінити їх та вже зараз працювати, створюючи нову міську економіку та генеруючи той самий ВВП, від обсягу якого залежить подальший комфорт нашого життя.

По-третє, Віталій Кличко міг би звернутися до керівників компаній, розташованих у Києві, із закликом відновити роботу, перейшовши на прийнятний графік роботи та забезпечивши необхідні норми персонального захисту та комфорту для працівників — укриття від повітряних атак, доступ до транспорту, доступ до легального працевлаштування. Саме так вчинила мерія Запоріжжя ще місяць тому.

По-четверте, мерія могла би запровадити власну програму кредитування київських бізнесів, залучивши для цього кошти — як від міжнародних організацій на кшталт Світового банку, так і від урядових фондів, якщо Кабінет міністрів дасть на це згоду. Обсяг такої програми, звичайно, має значення, однак вже просто сам факт її існування вже був би суттєвим досягненням. Коли приватні підприємці відчувають, що в місті є той самий «кредитор останньої надії», до якого можна звернутися в разі потреби, в них зникає страх займатися бізнесом в умовах війни.

По-п'яте, столичні управлінці могли б все ж таки звернути увагу на недобудови — їх чимало як у периферійних районах, так і в центрі міста. Перелік таких недобудов можна зробити довгим: від багатоповерхівки на Кудрявському узвозі до церкви біля Олімпійського стадіону. Можливо, варто було би зустрітися з ініціаторами цих будівельних проектів та допомогти їм залучити кошти та працівників, аби довести ці проекти до логічного завершення.

Якщо подібні об'єкти реально мають майбутнє, то мерія могла би прогарантувати частину кредитних грошей, необхідних для закінчення будівництва. Галузь будівництва хоч і є циклічною, однак слід розраховувати на те, що економіка Києва рано чи пізно почне відновлюватися, тому щоб це відновлення прискорити, потрібно вже сьогодні почати створювати нові робочі місця.

Звичайно, цей план — дещо ідеалістичний. Якщо раптом російська армія відновить наступ на українську столицю, киянам знову доведеться повертатися до служби в територіальній обороні та до волонтерства, а не займатися пошуком роботи та вакансій. Втім, нам потрібен певний економічний план, інакше вже третій квартал ми зустрінемо в Києві масовими чергами за гуманітарною допомогою.

До речі, надання гуманітарної допомоги — теж вкрай важлива тема для міського мера, щоб він нею займався. Віталій Кличко мав би звернути увагу на вразливі верстви громадян, котрі щодня потребують їжі, доступу до телекомунікаційних послуг, надійних медіа та медикаментів. Якщо бійці територіальної оборони забезпечені гарячою їжею завдяки благодійним ініціативам київських ресторанів, то звичайні пенсіонери переважно не мають можливості безкоштовно поснідати чи пообідати в такому ресторані, адже не є пріоритетним фокусом подібних благодійних проектів.

Окрім зрозумілих матеріальних речей, багатьом містянам потрібна емоційна розрада — і тут могло би йтися про створення «гарячих ліній» психологічної допомоги для тих, кому просто потрібен уважний співрозмовник у ці тривожні дні. В Києві мешкають чимало самотніх людей, яким реально немає з ким поговорити, від чого зростають внутрішні психологічні проблеми. Можливо, до такої ініціативи могли би доєднатися психологи приватних медичних практик, якщо в них є для цього час та можливості.

Насамкінець зазначу кілька речей, які не мають прямого, прикладного значення для відновлення нормального функціонування столиці, але можуть мати важливий вплив на більш довготривалі в процесі в місті. Київ до війни був осередком достатньо розвинутої освітньої та медичної економіки. Десятки, сотні закладів освіти та медицини продукували робочі місця та створювали цілий прошарок повноцінної сервісної економіки.

Гарвардський професор урбаністики Едвард Глейзер довів на основі даних з різних міст, що саме освітня економіка в довготривалій перспективі може стати основою різкого покращення якості життя в міста.

Якщо ж говорити про медичну економіку, то тут Києву важливо не втратити свій статус східноєвропейської столиці хірургічних втручань та репродуктивної медицини за сучасними технологіями.

Простір для муніципальної роботи в українській столиці - величезний. Віталію Кличку точно є чим займатися, окрім соціальних мереж та зустрічей з іноземними послами. Зрештою, саме в Києві живуть його роботодавці - всі ті люди, які віддали за нього свої голоси під час місцевих виборів 2020 року. Прийшов час довести електорату те, що їхні голоси пішли до колишнього чемпіона світу з боксу недаремно. Мер має бути з киянами не лише в радості, але й у біді.

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