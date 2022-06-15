Успешный опыт послевоенного восстановления: на что стоит ориентироваться Украине? 15 июня, 16:28 Цей матеріал також доступний українською

Восстановление Украины следует планировать уже сегодня

Самый главный наш приоритет сейчас — получить от западных партнеров как можно больше тяжелого вооружения, чтобы как можно быстрее выиграть войну. Но, кроме военного аспекта, есть еще экономический. Чтобы воевать — нужно иметь ресурсы. Чтобы сделать Украину сильнее после войны, нужно иметь ресурсы.

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Именно поэтому восстановление Украины следует планировать уже сегодня. А для этого, прежде всего, у нас должно быть понимание: что же помогло другим странам стать успешными после войны. Успешного опыта послевоенного восстановления немного. Однако такие страны есть.

Выделю ключевые: План Маршалла (наверное, ключевой для нас опыт, потому что мы институционально и ментально родственны европейским странам), а также опыт Израиля, Японии и Южной Кореи, поскольку они смогли сделать ставку на свои сильные стороны. Несколько деталей по каждой из стран.

План Маршалла (1948−1952)

Экономическая помощь странам Европы после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом. Помощь от этой программы поступала преимущественно в виде безвозмездной помощи (более 80%), в то время как менее 20% составляли кредиты. Первоочередная цель — это восстановление промышленности. Поэтому европейские страны должны были: облегчить обмен товарами и услугами между собой, обеспечить развитие производственных мощностей, принять ряд финансовых мер по укреплению валюты и т. д.

Контролировали использование средств специальные фонды, которые включали как представителей власти США, так и стран Европы. Средства «не вливались» конкретно в бюджеты государств, а выделялись целенапрвленно, в том числе для приобретения промышленных продуктов и с/х продукции.

Западная Германия

Интересно рассмотреть план Маршалла на примере Западной Германии, поскольку именно на ее восстановление было направлено 12% всех средств от плана.

Огромная инфляция, госдолг, полностью уничтоженная промышленная и жилищная инфраструктура — такова была Германия после войны. Однако либеральная политика государства и рациональное использование иностранных средств помогли быстро все восстановить.

Правительство приняло ряд либеральных решений, таких как отмена госконтроля за ценами на товары, отмена около 90% регуляторных ограничений для бизнеса, введение налоговых льгот для увеличения экспорта и т. д. Кроме этого, власти внедрили земельную и финансовую реформы. Основную часть расходов госбюджета направили на развитие бизнеса, в то время как расходы на госаппарат и ОМС были незначительными.

Да, государство сохранило некоторые ограничения, например фиксированные цены на уголь, чугун, сталь, газ. Но в целом это была политика, в которой успешно сочетались свободная конкуренция с элементами госрегулирования.

Роль государства заключалась в том, чтобы защищать рыночную экономику от монополизма. В то же время вмешательство государства в деятельность отдельных предприятий не допускалось.

Западная Германия достигла стремительного развития промышленности, в частности из-за увеличения финансирования науки. Общие расходы на эту сферу выросли почти в пять раз. В 1962 году промышленное производство выросло втрое по сравнению с довоенным временем. Это поставило страну в один ряд с ведущими промышленными государствами.

То есть послевоенное восстановление Западной Германии было либеральным, с минимальным госрегулированием. Упразднение госмонополий, развитие приватизации, стимулирование конкуренции, создание условий для поступления инвестиций — все это легло в его основу.

Израиль

Израиль тоже очень пострадал в результате войны, однако быстро оправился и начал развиваться. Израиль нацелен на безопасность своих граждан и развитие экономики посредством инноваций. В стремительном развитии страны помогли несколько ключевых аспектов.

Финансовая помощь союзников (особенно США), после войны большую роль в финансировании также сыграли репарации от Западной Германии.

Ставка на инновации, в том числе и в развитии военно-промышленного комплекса. Инновации практически стали подходом к жизни. Например, по состоянию на сегодняшний день в стране нет ни одного университета, который бы не имел центра трансфера технологий. Также в Израиле существует специальный Национальный совет по научно-исследовательским работам, консультирующий правительство по научным вопросам общегосударственного значения.

Либерализация экономики и внедрение льготной налоговой политики. Для развития инноваций предусмотрены льготы (госгарантии, кредиты, гранты для стартапов). Правительство Израиля также отменило распределительную систему и госрегулирование цен.

Япония

После войны японцы в первую очередь акцентировали внимание на создании промышленной базы и развитии инфраструктуры. Важно, что развитие промышленности шло параллельно с экологическим регулированием.

США активно финансово помогали Японии во всех сферах, кроме военной.

США активно финансово помогали Японии во всех областях, кроме военной. Финансовая помощь позволила модернизировать оборудование, создать новые производства.

Представители американских властей внедрили ряд реформаторских решений: ввели антимонопольное законодательство; уменьшили налоги на предпринимательскую деятельность; провели земельную, налоговую реформу и т. д.

Одной из экономических политик Японии стала ставка на приоритетные отрасли. Соответствующие предприятия получали помощь от государства (льготные кредиты, субсидии).

Еще одно направление — это закупка патентов и лицензий на научные открытия/оригинальные технологии. Японцы умело приспособили их к своим условиям и извлекли из этого огромные прибыли.

Торговля также приобрела для Японии особое значение. Страна импортировала дешевое сырье из развивающихся государств, а затем готовую продукцию вывозит в развитые страны — США, Канаду, Австралию, страны Европы. Это также повлияло на экономическое развитие.

Южная Корея

В результате войны эта сейчас успешно развитая страна была сплошной руиной, тогда как почти весь промышленный потенциал остался в Северной Корее. Что помогло?

Финансовая помощь партнеров (в том числе США). Первоначально правящая верхушка помощь использовала неэффективно. Однако впоследствии корейцы изменили подход к управлению.

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Ставка на потенциал. Правительство начало направлять большую часть расходов на развитие образования и науки. Это помогло быстро подготовить квалифицированных рабочих, ставших основой для послевоенного восстановления.

Инвестиции в науку и технологию. Немалые средства — как государственные, так и частные — были инвестированы именно в научно-исследовательские разработки. Это помогло трудоустроить значительную часть корейцев.

Власти смогли убедить состоятельных граждан инвестировать в сферу промышленности. Правительство поддерживало крупный бизнес (льготные кредиты, налоговые послабления, госзаказ).

Экспортоориентированная политика и подчинение интересов крупного бизнеса приоритетам государства. Предприятия, выполнявшие экспортные квоты, имели доступ к субсидированным кредитам. Значительную часть прибыли с экспорта правительство направляло не на потребление, а на покупку новейших технологий.

Но параллельно внедрялись и нерыночные способы: пятилетние планы, национализация банков, задачи от страны для крупного бизнеса и т. д. Поэтому Южную Корею часто называют страной успешного вмешательства государства в экономику.

Во всех примерах много общего: либерализация законодательства, налоговое послабление, инвестиции в науку и образование, ставка на человеческий потенциал, рациональное использование финансовой помощи, а также желание политической элиты к развитию.

Украина

Украине точно есть что принять во внимание для реализации послевоенного восстановления. К сожалению, по итогам 2021 года Украина опустилась на 130-е место среди 177 стран в рейтинге экономических свобод. И если мы хотим построить успешную страну с развитой экономикой, это нужно менять.

Всеобъемлющая дерегуляция, либерализация трудового законодательства, уменьшение налоговой нагрузки, создание условий для поступления инвестиций, развитие человеческого капитала, создание условий для честной конкуренции, развитие приватизации, модернизация — это то, на что должна ориентироваться наша страна в послевоенном восстановлении.

По сути, об этом свидетельствует успешный опыт других стран. В то время как повышение налогов или еще большее вмешательство государства в экономику — только «откатят» все назад и сделают Украину непривлекательной как для человеческого капитала, так и для инвестиций.

Кроме того, от принятых Украиной решений зависит и дальнейшая финансовая помощь стран-партнеров, играющая одну из решающих ролей в восстановлении.

Историк Ярослав Грицак подчеркнул: «Война — это огромная трагедия, но она дает много возможностей и шансов». Давайте не упустим свой шанс.

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