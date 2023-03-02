Когда военный снимает форму и становится ветераном. Как меняется отношение украинцев 2 марта, 14:48 Эксклюзив NV

В общественном сознании происходит разлом между восприятием военного и ветерана

Уровень поддержки действующих военных, которые сейчас защищают нашу страну, зашкаливает. Однако стоит защитнику или защитнице уволиться из рядов ВСУ, так оцениваемый уровень доверия и поддержки начинает падать. Не стремительно, но цифры указывают на то, что в общественном сознании происходит разлом между восприятием военного и ветерана. Вспомните только, как в 2015–16 годах началось «я вас туда не посылал».

Видео дня

Украинский ветеранский фонд Минветеранов проводит регулярные социологические исследования, чтобы понимать настроения общества, состояние ветеранов и ветеранок и соответственно реагировать на такие динамичные изменения. С августа 2022 г. уже провели два исследования. В рамках каждого замеряли общественное мнение относительно отношения к ветеранам, а также опросили самих ветеранов и действующих военных (которые станут ветеранами), о чем им болит. Таким образом, ищем, где есть точки пересечения и взаимопонимания, а где происходит разлом между «пузырями».

Паттерн «действующий военный = будущий ветеран» — разорван в общественном сознании

Один из важных показателей — уважение к ветерану. По данным общенационального опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в январе 2023 года совместно с УВФ, 91% украинцев считают, что общество уважает ветеранов. Однако в августе 2022 года в таком же опросе об уважении к ветеранам положительно высказались 93%. Это мнение общества, а вот чувствуют ли уважение от общества сами защитники и защитницы?

По данным опроса, проведенного УВФ в феврале 2023 года, 61,7% действующих военных и ветеранов считают, что украинское общество уважает ветеранов. Еще 21,4% опрошенных считают, что общество скорее не уважает ветеранов. 4% убеждены, что общество совсем не уважает тех, кто завершил военную карьеру. Около 13% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Только один боец спрашивал « Чему хорошему может научить война?»



Другим важным аспектом, который исследуем, является общественное доверие к действующим военным и ветеранам. По данным январского опроса Рейтинг, респонденты продемонстрировали рост общественного доверия к действующим военным и падение доверия к снявшим военную форму относительно показателей в августе.

И немного об изменении мировоззрения бойцов

«Какое положительное влияние на жизнь ветеранов после победы может иметь участие в боевых действиях?», — спрашивали мы ветеранов и действующих военнослужащих в феврале.

Из всей анкеты именно этот вопрос получил больше всего реакций — более 5 тысяч (при том, что в опросе приняли участие 1247 респондентов). Именно этот вопрос больше всего взволновал защитников и защитниц, заставил рефлексировать.

Еще больше поразили результаты:

Инфографика: Украинский ветеранский фонд

Среди 30 открытых ответов, оставленных участниками опроса, только один боец спрашивал «Чему хорошему может научить война?»

Остальные люди писали о том, как они готовы новый опыт превращать в мотиватор, чтобы двигаться дальше и менять страну, себя.

Итак, что показали результаты исследований?

Общество готово быть благодарным и поддерживать героев и героинь, пока те защищают нашу землю. Но украинцы не осознают до конца, что люди, которые сняли форму и вернулись в гражданскую жизнь — не теряют свой опыт и военную идентичность, не избавляются от истории, которая произошла на поле боя.

К образу ветерана «прилипла» отрицательная коннотация: льготник, бесплатный проезд, ПТСР и т.д. Эти месседжи часто выныривают в инфопространстве, поскольку именно они «кликбейтные» и тем самым подсвечивают якобы асоциальность ветеранов.

Всеобщая мобилизация вовлекла в войну не только патриотов и мотивированных. Она нуждается во всех, кто способен держать оружие в руках. А общество очень разнообразно, а значит, и люди в армии — тоже. Взрослое общество взрослых людей вместо того, чтобы навешивать на ветеранов и военных избыточные ожидания святости и всесильности должно принимать их такими, какие они есть. Личностями, со своими сильными и слабыми сторонами. А еще важно научиться наконец отделять поступки прошлые или будущие, от опыта на фронте.

Следовательно, есть серьезный участок работы как каждый себе в личностном развитии, так и как общество в целом. Пора становиться взрослыми и учиться принимать людей как личностей, а не как «боженек, которые придут и всех спасут».

Пора не вестись на «жареные» истории о ветеранах, а максимально освещать истории успеха ветеранов и ветеранок. Освещать в медиа, распространять в соцсетях, показывать детям. В конце концов, если хорошо подумать, то дети будут брать пример с героев нашего времени. Мы же хотим, чтобы они последовали примеру и героизма, и мудрости, и прохождения через непростой путь реинтеграции, и в конце концов — пример, как любой опыт можно переплавить в успех.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналау Погляди NV