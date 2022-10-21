10 идей сбережения электроэнергии для дома. А что делаете вы? 21 октября, 12:04

На таком подходе (философия Кайдзен) японская экономика в свое время стала второй экономикой мира

Почему важно экономить даже долю ватта электроэнергии? Искать любую, малейшую возможность? Потому что на таком подходе (философия Кайдзен) японская экономика в свое время стала второй экономикой мира.

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Я 15 лет назад прочитал с десяток книг о Кайдзене типа «Дао Тойота». К тому же мы съездили в Японию, чтобы ощутить их философию.

Японцы приверженцы эволюции, а не революции. В основе Кайдзена лежит принцип постоянного усовершенствования. Они считают, что лучше подниматься по лестнице пошагово, чем пытаться перепрыгивать пролеты.

Что поразило — в Тойоте каждый сотрудник в месяц генерирует около 300 идей. Приблизительно такие: «перевернуть станок на 5 см» или «по вернуть инструмент под углом 20 градусов, чтобы можно было быстрее ухватить». И они учат сотрудников каждый раз смотреть на ситуацию свежим взглядом. Спрашивая себя «Что здесь можно улучшить?». По результату года получается отличный результат.

Так и нам нужно сейчас посмотреть, где мы можем сэкономить тепло и электроэнергию. Вот как я это сделал:

1. Проверил, везде ли стоят светодиодные лампочки. В одном из коридоров обнаружил 5 обычных лампочек по 60 Вт (внешне трудно определить, нужно выкручивать). Заменил на светодиодные по 8 ватт.

2. Где возможно — коридоры, ванная, кухня, двор — отключил от половины до 2/3 лампочек.

3. На освещении в коридорах стоят датчики движения. Они включали свет на 30−60 секунд. Прикрутил до 15 секунд.

4. Выключил все ненужные приборы. В состоянии ожидания они используют по несколько Вт в час.

5. Воду в чайник наливаем только необходимое количество с помощью чашки или заварочного чайника.

6. Максимально отодвинул холодильник от стены. Так он потребляет меньше электричества.

7. Для мытья посуды используем посудомоечную машину, хорошо экономящую теплую воду.

8. В большой комнате и в спальнях держится температура 15−16 градусов. Холодно, но хорошо спится. Купили на всю семью термобелье, и в нем тепло даже при +13 градусов в моем кабинете. Только руки немного мерзнут.

9. Для отопления, пока температура на улице будет выше 15 градусов, планирую использовать инверторные кондиционеры. Они работают как тепловые насосы, и очень эффективны — на каждый 1 кВт электроэнергии создают 4 кВт тепла. Но если со светом будет совсем плохо, то перейдем на стандартное газовое.

10. Плотно закрываем окна гардинами. Они создают дополнительный барьер от холодов.

Также заказал обследование утечек тепла тепловизором. И по факту буду принимать меры.

А как вы экономите тепло и электроэнергию?

Текст публикуется с разрешения автора

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