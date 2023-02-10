Помочь ветеранам русско-украинской войны. Что Украине подсказывает опыт США 10 февраля, 13:32 Эксклюзив NV

Уже сейчас прогнозируется, что ветеранов и членов их семей и семей погибших, которые будут претендовать на льготы, будет около 5 млн

Распыление обязанностей и услуг между министерствами и центральными органами власти не способствует наращиванию мощных ветеранских политик. Нужен единый центр, одна точка входа, чтобы ветераны могли получить все, что им обещает государство.

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Ближайший опыт, который необходимо глубже исследовать и имплементировать с учетом нашего контекста — в Соединенных Штатах Америки. Люди, ежедневно рискующие своей жизнью на поле боя заслуживают того, чтобы иметь больше защиты и поддержки в будущем.

В США о ветеранах заботятся в течение 400 лет

В 2030 году Департамент по делам ветеранов США отпразднует свое столетие. А значит, прототип нашего Министерства по делам ветеранов в Штатах основан в 1930 году.

Однако история ветеранских политик в Штатах достигает вообще времен пилигримов. Впервые идея того, что нужно поддерживать людей, которые за тебя воевали, возникла в 1636 году. Конечно, это не лучшая страница в истории Штатов, ведь связано это с колонизаторской политикой и так называемой «пекотской войной». Тогда паломники уничтожили многих индейцев племени Пекоты. После чего колонисты приняли закон, согласно которому воевавшие на их стороне солдаты-инвалиды будут поддерживаться Плимутской колонией, которая располагалась на территории современного штата Массачусетс.

В 1776 году начали выплачивать пенсию инвалидам войны во время Американской революции и Войны за независимость. После 1886 г., по завершении Гражданской войны, были созданы «государственные дома ветеранов», в которых получали услуги, как участники войн, так и действующие военные.

Такую инициативу имеет смысл перенять и украинцам

Уже с 1920 года ветераны могли рассчитывать не только на лечение, компенсации и страхование, но и на полноценную реабилитацию по поводу инвалидности. Однако тогда услуги участникам войн предоставляли три отдельные государственные структуры, после чего в 1930 году их реорганизовали в Администрацию по делам ветеранов. С тех пор список льгот и социальной защиты для ветеранов значительно расширился, многие новые инициативы закрепились на государственном уровне, в том числе и о поддержке ветеранского бизнеса. Во времена президента Рейгана в 1988 году Администрацию по делам ветеранов реорганизовали в Департамент по делам ветеранов на уровне кабинета министров. Это изменение также приветствовал следующий президент Джордж Буш-старший. Он заявил: «Есть только одно место для ветеранов Америки — в зале кабинета министров, за столом с президентом Соединенных Штатов Америки».

Льготы — не политические вопросы

По состоянию на сегодняшний день в США один из самых мощных в мире государственных институтов поддержки ветеранов.

Ли Беккер, ветеран и экс-служащий Департамента по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки говорит: «Забота о ветеранах, пострадавших от войны для государства, обязательна. Предоставление помощи, льгот и услуг ветеранам, семьям, опекунам и оставшимся в живых не должно быть политическим вопросом. Это правильная вещь, которая напрямую связана со справедливым обществом, военной готовностью и является инвестицией, которая принесет большую прибыль.

В США забота о ветеранах остается приоритетом и четко направлена на то, чтобы все ветераны, семьи, опекуны получали поддержку при переходе с военной службы, включая уход, льготы и услуги на протяжении всего их пути, включая специализированную помощь при травмах, посттравматическом стрессовом расстройстве и т.д. Во время работы в Департаменте по делам ветеранов США у меня была возможность встретиться с украинскими лидерами, чтобы поделиться тем, как мы руководили Департаментом по делам ветеранов. Важно иметь процесс, при котором ветераны могут подать заявку и получить помощь и льготы, которых они должным образом заслуживают. Создание системы поможет обеспечить отличные результаты».

Украинцы поддерживают предоставление льгот ветеранам

Недавно Украинский ветеранский фонд Минветеранов совместно с социологической группой Рейтинг провел опрос Образ ветерана в украинском обществе. В общем, респонденты положительно воспринимают то, что государство направляет свои политики на поддержку ветеранов.

54% считают, что ветеранам необходимо предоставить больше льгот, по сравнению с другими категориями населения.

И это хороший показатель, однако есть вопросы реализации этих возможностей. Ранее в августе 2022 года аналогичный опрос среди ветеранов и членов их семей продемонстрировал, что и 59% нуждаются в медицинской и психологической помощи, 39% не хватает именно информационной поддержки государства. Еще около 20% нуждались в юридической помощи, 15% — в помощи с жильем, 12% ожидали помощи с трудоустройством.

Украинский ветеранский фонд запустил горячую линию кризисной поддержки, где ветераны могут получить квалифицированную помощь ежедневно и круглосуточно по номеру 0 800 33 20 29.

Мы расширили спектр услуг и запустили сервис предоставления юридических услуг.

Однако, будем откровенны, если уже сейчас прогнозируется, что ветеранов и членов их семей и семей погибших, которые будут претендовать на льготы, будет около 5 миллионов, то мы уже сейчас должны составить план, как масштабировать помощь на более высокий уровень. Сделать его доступным и понятным, не распыляя ресурсы между министерствами и ведомствами.

Три нюанса, которые предстоит решить сейчас

В первую очередь, предоставление услуг. Ветераны должны иметь возможность получать весь спектр услуг в Министерстве, созданном именно для них, а не бегать между другими учреждениями. Оформление бумажки или льготы не должно превращаться в девять кругов ада по Данте. Ветераны должны получать качественный сервис, равноценный тому вкладу, который они делают для сохранения нашего государства.

Второе, дальнейшая наработка ветеранских политик на законодательном уровне. Сюда можно включить огромный список, который будет начинаться со слова «необходимо». Но сейчас речь идет о программах, которые мы реализуем.

В 2022 году УВФ реализовал две программы макрофинансирования ветеранского бизнеса, по которым ветераны-предприниматели могли получить от 500 тысяч до миллиона гривен на развитие. Всего есть 43 победителя, общая сумма их контрактов составляет 49 млн грн. А здесь интересно. Мы поддерживаем ветеранский бизнес, на это выделяют средства из бюджета, однако на законодательном уровне не закреплено понятие ветеранский бизнес и ветеранские инициативы. В сентябре Минветеранов разработало законопроект О ветеранском предпринимательстве. Однако в Парламенте до сих пор не было движения по этому законопроекту.

Третье, из предыдущего пункта выводим необходимость поддержки ветеранского бизнеса на новом уровне. В частности, в тех же Штатах в 1999 году был принят Закон о предпринимательстве ветеранов и развитии малого бизнеса.

По этому закону, правительственные и корпоративные предприятия должны строить свои закупочные стратегии таким образом, чтобы обязательно определенный процент закупок шел именно на товары/услуги ветеранского бизнеса.

Кроме того, ежегодно 3% от годовых федеральных контрактов правительство направляет на закупку у малого бизнеса, принадлежащего ветеранам и защитникам с инвалидностью.

Такую инициативу имеет смысл перенять и украинцам. Ведь у нас есть ветераны-предприниматели, развивающиеся в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это и производители дронов, салфеток для чистки оружия, пошив военной формы и даже производители продуктов питания, которые могли бы выполнять заказы для обеспечения войск.

Продолжать список улучшений можно до бесконечности. Но указала те задачи, которые можно и нужно реализовать уже сейчас. Ведь каждое новое изменение должно еще пройти испытание временем.

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