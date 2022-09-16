Как Украина меняет Европу 16 сентября, 13:21

Победа Украины и западного демократического мира над путинской Россией закончится не с финальным выстрелом MLRS и HIMARS

Колись сер Вінстон Черчилль сказав: «Однієї зброї недостатньо. До неї ми маємо додати силу ідей». Перемога України та західного демократичного світу над путінською Росією закінчиться не з фінальними пострілами MLRS і HIMARS. Остаточно вона відбудеться через реалізацію ідей, які сьогодні набирають силу в Брюсселі. І ці ідеї стосуються побудови нової Європи, в якій Україна посяде своє вистраждане чільне місце.

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Війна в Україні, без перебільшення, змінила весь світ. Але найбільші трансформації поза Україною стосуються перш за все Європейського Союзу. Частина з них вже відбулася, та основні зміни ще попереду. І вони до невпізнанності трансформують: безпекову, інтеграційну, економічну, соціальну картину на європейському континенті.

Відбудеться це за прямої участі України в будівництві нового європейського світу.

Я впевнена, що найближчі два роки можуть змінити долю України на наступні століття. Ми маємо унікальний шанс увійти в новий світ, який буде побудовано основними геополітичними гравцями після перемоги над путінською Росією, на правах рівноправного партнера та члена оновленого ЄС.

24 лютого як рубікон для ЄС

За останні роки в ЄС зростала внутрішня хвиля критики через заскорузлість механізмів управління, неповороткість в економічній політиці, частковій неефективності в геополітичних питаннях. Зростання популярності євроскептиків та ультраправих, Brexit, міграційна криза, проблеми з економікою у окремих членів ЄС та виклики для євро на глобальному світовому ринку — щороку ставало все очевидніше, що ці та інші проблеми неможливо ефективно вирішити в рамках нинішньої системи.

Найближчі два роки можуть змінити долю України на наступні століття

Ба більше, Об'єднана Європа зіткнулася з активною деструктивною роботою Росії, яка використовувала та продовжує використовувати проблеми всередині ЄС, розхитуючи політичну єдність на континенті. Саме тому все жвавіше точилися обговорення щодо майбутньої моделі Євросоюзу.

Маятник позицій хитався від «нічого не змінювати» до реалізації ідеї Сполучених Штатів Європи. Хтозна, скільки б точилися дискусії, якби не 24 лютого 2022 року — дата, яка змінила все і вивела дискусію на рівень «змінюйся або програй».

Нещодавно американський інтелектуал Тімоті Снайдер зазначив, що ця війна «встановить принципи XXI століття». Я згодна з ним на 100%. Бо це дійсно так. Путінський режим продемонстрував усьому світу, що він не просто вдається до стратегії залякування та демонструє силу, а реально загрожує безпеці планети. Україна ж в свою чергу показала, що Росія буде переможеною, хай навіть ціна буде непомірно високою. І це запустило незворотні зміни.

Майбутнє внутрішніх трансформацій ЄС

Цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті з промовою State of the Union. Вона фактично визнала, що:

— ЄС веде війну з Росією і опір гібридним діям є пріоритетом;

— Україна, Молдова та Грузія мають реальну перспективу стати членами ЄС;

— Система стримок та противаг в ЄС буде змінена в сторону централізації;

— ЄС та Україна створять спільний ринок;

— ЄС має бути готовим до конфлікту з Китаєм.

Знаменно, що 15 вересня Європейський парламент засудив навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини з підриву європейських цінностей. Депутати закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти і, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС.

Це дуже важливий сигнал, за яким може відбутися спроба обмежити вплив «троянського коня Путіна» на прийняття рішень в Євросоюзі. Європа дуже довго вагалася на рахунок політики щодо Угорщини. Адже радикалізація позиції створювала небезпечний прецедент i зумовлювала централізаційні процеси. Але, здається, принципове рішення прийняте і воно може відбутися лише за рахунок зміни самої внутрішньої політичної системи Європи.

Що ж Україна?

Нова фаза російсько-української війни стала не просто «бікфордовим шнуром» для тектонічних змін в Європі. Максимальна інтеграція України в Євросоюз є тепер не просто ціллю. Це один із факторів та інструментів побудови нової Європи, яка має залишитися основним геополітичним гравцем у світі, державою нового типу, розширившись та зміцнившись.

Символічно, що на церемонію SOTEU, на якій президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн було тезово викладено основоположні напрями побудови основних майбутніх політик ЄС, уперше в історії запросили іноземну гостю — першу леді України Олену Зеленську. Таким чином, чиновники та політики Євросоюзу фактично продемонстрували, що бачать оновлену Україну в майбутній системі оновленої Європи.

Сьогодні владою, незважаючи на війну та всі наслідки протистояння із ворогом, реалізується дорожня карта прискореної євроінтеграції. Економічний, економічний, транспортний, митний, промисловий, цифровий «безвізи» — це не просто декларації. Частина інтеграційних норм вже працює, частина буде запущена в найближчий час.

Ця євроінтеграційна дорога розпочалася давно і дуже багато людей доклало зусиль для того, щоб створити базу, яка використовується сьогодні. В цей історичний момент, за пару років, ми маємо можливість пройти шлях, який вимірюється десятиліттями.

І це не мрія, це реальність. Нам потрібно, як казав Теодор Рузвельт, «тримати погляд на зорях, але міцно стояти на землі». Тільки так ми можемо досягнути цілі. І використати цю унікальну можливість можна тільки унікально швидкими темпами реформ, які необхідні, щоб стати повноцінним учасником європейської спільноти.



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