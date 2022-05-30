Россияне выбрали основную тактику. Как изменился расклад сил на Донбассе 30 мая, 17:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Нет никаких указаний на то, что россияне проявляют себя лучше на оперативном или тактическом уровнях

Стратегия

На фоне сообщений о том, что США готовят поставки M142 HIMARS в Украину, Путин заявил о поставке таких же систем для «Красной линии». Правда, непонятно, что это за красная линия и каковы будут последствия этих действий.

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Поставки М777 продвигаются относительно медленно: сейчас задействованы два дивизиона с общей численностью 18 единиц, а остальных поставок в Украину, похоже, пока нет. На этой неделе на поле боя было еще больше поставленных из Эстонии и Италии FH70.

После трех месяцев терпеливого ожидания того, что канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство сделают больше, чем просто помогут Украине деньгами, я начинаю присоединяться к тем, кто настаивает на том, что они специально тормозят в этом отношении. Ведь все обещанные поставки тяжелого вооружения — даже со стороны тех (в том числе и Германии), которые поставляют оружие таким странам, как, скажем, Польша или Словения, чтобы те в свою очередь могли послать в Украину свои танки «советской разработки» и прочее, — так и не осуществились. Действительно, 27 мая Шольц начал разглагольствовать в Твиттере о том, «должно ли насилию противостоять насилием», «возможен ли мир без оружия»… и тому подобное. Пожалуйста, кто-нибудь, будьте так добры, дайте ему пощечину: может быть, он очнется от этого состояния.

Командующим подразделениями российской армии в районе Донбасса теперь называют другого офицера из Дальневосточного округа — генерал-полковника Геннадия Жидко. Говорят, что это еще один «ветеран Сирии», но я не припоминаю, чтобы слышал о нем раньше: вероятно, он служил там после 2017 года. Кстати, я сомневаюсь, что это означает, что Дворников сейчас «вне игры»: скорее, он осуществляет командование РФА в Украине, а Жидко, контролирует «всего лишь» район Донбасса: я бы сказал, что это оказалось необходимым после несогласования форсирования Северского Донца в районе Белогоровки, с прорывом у Попасной (и эта неудача очень дорого обошлась РФА (армии Российской Федерации — НВ).

В США сейчас ведутся дебаты по поводу того, что россияне учатся на своем опыте и собираются продолжать наступление в краткосрочной перспективе, но не могут победить в долгосрочной перспективе. Хм… Я не вижу, чтобы россияне вообще чему-то научились. Во-первых, у них огромная проблема из-за необходимости держать у власти путинских фаворитов. Хорошо, теперь вроде бы пытаются «уйти» от связанных с этим проблем, назначая генералов из Дальневосточного округа: якобы у них меньше всего политических устремлений и контактов в Москве, а значит, они не представляют угрозы для путинского режима.

Я не вижу, чтобы россияне вообще чему-то научились

Однако нет никаких указаний на то, что они проявляют себя лучше на оперативном или тактическом уровнях. История с массированными концентрациями артиллерии для достижения той или иной цели — как у Лимана в последние дни, просто для примера — не нова. Этим занимались во время Второй мировой, в Афганистане, в Эфиопии и Анголе, в Украине в 2014—2015 гг., в Сирии в 2015—2018 гг. В прикрытии спецназом нет ничего нового, по крайней мере, со времен Афганистана 1980-х годов.

В лучшем случае они узнали, что единственный оставшийся путь вперед — это один из путей обеспечения безопасности районов с хорошей сетью железных дорог (или находящихся рядом с такими районами). Возможно, они узнали, что у них есть преимущество, когда украинские силы «закреплены» в определенных селах и/или городах. Однако как только украинцы начинают маневрировать, артиллерия РФА ведет себя как слон в посудной лавке и просто не находит выхода. Плохо они проявили себя и в контрбатарейном деле — в основном потому, что украинцы широко рассредоточили свою артиллерию и постоянно ее перемещают… другими словами: россияне лучшие по сравнению с Киссинджером (ладно, ладно: пожалуй, и с Шольцем и СДПГ тоже).

Наконец, до сих пор много говорят о прибытии эшелона с Т-62 (танковая бригада — НВ) в Мелитополь. Ну и не забывайте, что за несколько дней до этого были сообщения о том, что в район Попасной прибыла колонна длиной 11 км, полная гораздо более современных ОБТ, а за поездом с Т-62 в Мелитополе последовал эшелон с Т-80. Таким образом, пока не вижу смысла тратить еще больше времени на догадки о том, где и как будут дислоцироваться Т-62.

Воздух

Вчера Keystone Cops (авторское название Министерства обороны России — НВ) заявили о еще двух сбитых украинских Су-25: на этот раз над «Заградовкой» в Херсонской области и над Барвинковым в Харьковской области. Более того, они заявляли, что Ми-8 был сбит под Орехово, в Запорожской области, а одна Точка-У над Сватово (ДНР: на самом деле, местные сообщают, что в это место попали целых три Точки, а не одна) — и не менее чем 18 БПЛА…

Между тем, Keystone Cops заявляют о сбитых 182 украинских самолетах, 128 вертолетах и 1045 БПЛА (включая более 40 Байрактаров). Насколько я знаю, украинцев в начале войны было не так много техники: конечно, «объяснение» может быть в том, что все «лишние» самолеты, вертолеты и БПЛА стали «доставляться НАТО, начиная с 24 февраля…».

Битва за Донбасс

К северу от Харькова 27 мая украинцы захватили Тернову и наступали на Веселое (западнее Терновой) и Старицу (северо-восточнее Терновой). Оказывается, им удалось сохранить и плацдарм к востоку от Северского Донца: он должен тянуться от Металловки на севере до Хотимли на юге («Небо», помоги мне со всеми географическими обозначениями Украины…)

Изюм. Какое бы там ни было украинское контрнаступление, кажется, Великую Камышеваху, вчера отвоевали. Но, увы, не более того. Долгенькое, по словам причастного к этому командира российской БТГ, остается под давлением. По иронии судьбы, это место было заявлено как «захваченное» командиром дислоцированной там российской БТГ (батальонная тактическая группа) еще три недели назад, хотя им так и не удалось сделать больше, чем добраться до его северной окраины: пока они атакуют, потому что доклад командира о победе должен быть выполненным. Конечно, есть и другие причины: в пяти километрах северо-восточнее от Долгенького РФА напирает изо всех сил на Студенок и пытается выйти к Богородину — вероятно, с целью окружения Святогорска: хотя это и отличная оборонительная позиция, последний подвергается возможному окружению из-за захвата россиянами Лимана, в 10 км восточнее.

Лиман. 24 и 25 мая русские обстреляли город всей возможной авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня, тяжелыми минометами. Обстрел продолжался несколько часов и, неважно, насколько ему не хватало точности (артиллерия РФА не поддерживает БПЛА и, очевидно, имеет серьезные проблемы с нацеливанием на украинские окопы и другие укрепления) — похоже, он привел к большим потерям, разрушив оборону почти сразу же после того, как русские начали атаку и взятие в клещи (одни атаковали с севера, другие с юга, через железнодорожную станцию). Ходят слухи, что батальон 79-го AAB потерял более 100 человек убитыми, а выжившие 200−300 человек были слишком потрясены и разочарованы, что сдались в плен… Это действительно звучит как «типичные результаты массированного артиллерийского обстрела». Затем 26 мая Лиман был захвачен как минимум БТГ 90-й гвардейской танковой дивизии, 15-й ОМСБр, 24-й бригады спецназа и БТГ сепаратистов.

Кто мог, отошел в леса южнее города, а затем за Северский Донец, где с помощью 95-й ААБ строится новый рубеж обороны. По состоянию на утро 28 мая россияне занимались зачисткой леса в национальном парке «Святые Горы» дальше на юго-запад и юг, что вызвало сообщения, согласно которым РФА находилась «всего в 5 км от Славянска».

Северодонецк. Добившись успеха в Лимане, 27 мая россияне попытались повторить его в Северодонецке. После нескольких часов интенсивной артподготовки и ударов с воздуха — ВКС Су-25 в тот день «распыляли и молились» по всему Северодонецку — они атаковали с четырех направлений. Удивительно, но наиболее успешными на этот раз оказались кадыровские чеченцы (служившие в Росгвардии), которым удалось выйти на северную окраину города и добраться до гостиницы «Мир» рядом с автовокзалом — до того, как, по крайней мере, по мнению украинцев, — они не были остановлены там с большими потерями.

В ночь с 27 на 28 РФА попыталась проникнуть на украинские позиции, направив спецназ «вокруг» Северодонецка: некоторые говорят, что они атаковали с севера, захватив переправу (даже «мост») между городом и Лисичанском, разрушив второй и повредив первый. Однако, судя по сообщениям последнего вечера, похоже, что они действительно проникли с востока. Украинцы, вроде бы, контратаковали своим спецназом, но исход остается неясным — что, как правило, является нехорошим знаком.

По состоянию на сегодняшнее утро Северодонецк остается под огромным давлением, а ситуация внутри города критическая, хотя и не безнадежная: пока украинцы могут обеспечивать снабжение гарнизона, он должен продержаться.

Попасная. «Кошка из дома — мыши в пляс», говорит пословица, и это видно из следующих двух фотографий, сделанных где-то вдоль трассы Т1302 между Попасной и Северодонецком, между 24 и 27 мая: потому что украинской артиллерии вокруг не было, РФА смогла выстроить танки и БМТП 90-й танковой дивизии на окружающих холмах и обстреливать защитников, как хотела… как только украинская артиллерия открыла ответный огонь, россияне быстро отступили.

При этом 26 и 27 мая украинцы перебросили достаточно дополнительных войск из 80-й ААБ, 14-й и 57-й мехбригад, чтобы начать контратаку, которая к утру 28 мая не только вытеснила оставшихся россиян из Врубовки, но и восстановила контроль над Камышевахой (5 км к северу от Попасной).

Бахмут. 26 и 27 мая РФА и Вагнер продвинулись из Троцкого в западном направлении и захватили Иловайск, в 6−7 км к востоку от Бахмута, и Видродження, в нескольких километрах южнее. В качестве следующего они атаковали Пилипчатине, между Владимировкой и Иловайском, но, кажется, не сумели закрепить успех. Украинцы, похоже, воспользовались возможностью установить новую линию фронта между Покровским, Клиновым и Семигорьем.

Иными словами: на данный момент крупнейший кризис в Северодонецком котле вроде бы позади, и ситуация относительно стабильна — за исключением самого города Северодонецка. Остается выяснить, что русские намерены делать со всеми танками, которые они ввели в Попасную дугу за последние 5−6 дней, и смогут ли они использовать захват Лимана.

Юг

После примерно месяца минимальной активности (за исключением контратак 14-й танковой бригады в районе Волновахи 16 и 23 мая, которые были быстро отбиты артиллерийскими и авиационными ударами РФА), украинцы начали атаку на позициях 49-й САА севернее/северо-восточнее Херсона. Участвующие подразделения — это, по всей видимости, 60-я пехотная и 63-я мехбригады. Согласно сообщениям в российских социальных сетях, они переправились через реку Ингулец в районе Давидов Брод, примерно в 80 км к северу от Херсона. По состоянию на утро 28 мая они достигли Ищенки и Брускинского, примерно на 10 км вглубь территории, контролируемой 49-й САА. Россияне бросают в этот район подкрепления и отбивают артиллерийские и воздушные удары.

Не могу не подчеркнуть: и место, и направление этой атаки были легко предсказуемы: настолько предсказуемы, что я удивлен, что Генштаб Украины остановился на этом плане.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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