Организация пехотной бригады. Как выглядит оптимальная модель по опыту войны? 9 августа, 18:06

Современная пехотная война, массовая мобилизация и преимущество противника в боевой технике требуют структурных изменений

Чтобы войска могли оптимально использовать наши качественные преимущества и проблемы врага.

Наши преимущества:

1. Более высокий военный интеллект и мотивация.

2. Качественное преимущество украинской пехоты.

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3. Численное преимущество в личном составе.

4. Средства связи, прежде всего Старлинк.

5. Системы автоматизированного управления войсками и огнем.

6. Количественное и качественное преимущество в средствах оптической разведки, количестве сенсоров на поле боя.

7. Логистика и обеспечение.

Нужно концентрировать войска вокруг кадровых штабов, усиливать кадровые войска, насыщать кадровые войска качественным личным составом и давать полномочия командирам бригад делать широкие перестановки по горизонтали, по обучению и продвижению сержантов и младших офицеров, возможности их испытания на различных горизонтальных должностях.

Необходимо увеличить возможности подразделений действовать самостоятельно и автономно, что требует усиления штабов, логистики, разведки и инженерного обеспечения в каждом отдельном батальоне и роте.

И главное — нам следует не увеличивать количество офицеров и административные звенья, которые неэффективны из-за отсутствия слаженных и обученных войск, нам нужно увеличение количества сержантов, младших офицеров, операторов вооружения в ключевом звене отделение-рота. Штаты нужно заполнять снизу, а не сверху. Живучесть и боеспособность кадровых бригад является абсолютным приоритетом перед развертыванием новых соединений.

Нужно концентрировать войска вокруг кадровых штабов

Пора менять штаты и доктрину.

Поэтому оптимальную организацию бригады (можно называть ее по-разному, скажем, пехотная) вижу так:

1. Три-четыре механизированных батальона. Есть «тяжелые» пехотные батальоны, имеющие на вооружении бронетехнику, минометы, тяжелые пулеметы, работающие от этой техники и имеющие броню для защиты военнослужащих. Они держат рубежи, наносят поражение войскам противника на передовой.

2. Один-два штурмовых батальона. Легкая пехота. Выполняют задачи разведки, штурма, являются мобильным резервом для быстрого усиления любого направления. Легкая пехота имеет вооружение, которое носит на себе и в небронированном транспорте. Это тоже пулеметы, минометы, ПТРК.

3. Разведывательный батальон. Батальон технических средств разведки, это наше преимущество, которое нужно наращивать. Мы не сможем иметь такую же численность боевой техники, но сможем иметь преимущество в разведке и корректировке огня. Оптические камеры, дроны, радиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба, радиолокационные станции. Все это должно координироваться с аналитическим подразделением, сопоставлением данных космической разведки.

4. Инженерный батальон. Устойчивость войск обеспечивается наличием защитных сооружений и маскировкой и постоянным оборудованием полосы ответственности, пехота должна заходить на оборудованные позиции или быстро получать поддержку в оборудовании. Здесь нужна техника, рабочие руки, материалы и постоянное закапывание и создание рубежей, позиций, путей, чтобы постоянно повышать живучесть соединения. Инженерный батальон также выполняет задачи пехоты для второй линии, то есть там могут проходить службу бойцы, которые по состоянию здоровья, возраста и подготовки не могут быть допущены к длительному пребыванию на передовой.

5. Танковый батальон. Основным оперативным подразделением танковых войск должна стать танковая рота, согласно штатной структуре армий НАТО — США и ФРГ, в составе 14 танков. Танковый батальон должен быть организован с собственными подразделениями охраны, разведки и саперами, чтобы иметь возможность действовать самостоятельно. Танковые подразделения должны быть обеспечены резервными экипажами, чтобы иметь возможность работать интенсивно и иметь подготовленные кадры. Сколько таких рот в батальоне — зависит от количества техники, имеет значение не количество, а полная исправность. Боеспособность должна быть обеспечена наличием подразделений для ремонта и обеспечения.

6. Бригадная артиллерийская группа, дивизион или артиллерийский батальон (как их организуют в НАТО). Все артиллерийские подразделения калибра 105−155 мм. Основной оперативной единицей артиллерии должны стать отдельные батареи, которые поддерживают и обеспечивают автономные действия. Наличие дивизионов не нужно, в армиях НАТО работают батареями, пора и нам переходить на такие же штаты — батареи из 6−8 орудий. В составе артиллерийского подразделения стоит также подготовить резервные расчеты.

7. Учебный батальон. Батальон, отвечающий за боевую подготовку новобранцев, за охрану тыла, баз. За правопорядок в зоне ответственности. За подготовку сержантов. За комплектность боевых частей. И еще — это дополнительный штаб батальона, который тоже периодически ротируется на передовую, то есть мы обеспечиваем обмен опытом и высокую боеспособность. Учебный батальон должен иметь как постоянный, так и переменный состав, куда переводятся военнослужащие, отбывающие с передовой на подготовку, в отпуск, ведет весь административный учет в отношении военных, которые выводятся в тыл временно от выполнения боевых задач из состава своих штатных подразделений. Здесь и комендантская служба.

8. Батальон боевой поддержки. Комплексное обеспечение, питание, транспорт, ремонт, логистика, материалы, оборудование, все это значительно повышает боеспособность войск, качественная логистика приносит значительные результаты.

9. Зенитно-ракетный дивизион.

10. Противотанковый дивизион. Дальнобойные противотанковые ракетные комплексы должны применяться сосредоточенно, маневрировать по всему фронту.

11. Медицинская рота. Особое значение имеет насыщение войск на передовой экипажами, которые обеспечивают «золотой час» эвакуации. Это значительно усиливает боеспособность.

12. Узел связи и автоматизированного управления. Одно из ключевых подразделений, которое обеспечивает технологию сетевой центрической войны. Должно быть по количеству и должностям больше роты.

13. Штаб. На мой взгляд, такая структура позволит значительно улучшить все аспекты боевого применения. Да, численность бригады увеличится до размера дивизии — примерно 10−12 тысяч бойцов. Но люди у нас есть и люди — наш основной ресурс, и наша задача дать им максимально профессиональное управление, организацию, применение, чтобы проводить правильную селекцию к каждому подразделению, быстро переставлять людей на позиции, к которым у них есть способности и склонность, готовить, воспитывать. У нас уже не профессиональная армия — а массовая мобилизованная армия, и мы должны учитывать новые вызовы.

Конечно, это требует и других ключевых решений — сокращение бригад ТРО и самостоятельных стрелковых частей, включение войск ТРО на фронте на постоянной основе в состав кадровых бригад ВСУ.

Реформа армии должна основіваться на качестве использования людей и ресурсов, потому что именно эти факторы обеспечивают победу в длительной полномасштабной войне с очень сильным противником.

Текст опубликован с разрешения автора

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