Спасите украинцев от геноцида. Чтобы никто не говорил, что мы не знали 22 июня, 15:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Сегодня в центре Европы мы имеем дело с войной на уничтожение со всеми признаками геноцида

В ответ на преступления национал-социализма международное сообщество в 1948 году согласовало Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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Те, кто наделен политическим мандатом в Германии, вместе с тем получили особую обязанность защищать это ядро ​​международного гуманитарного права. В противном случае, какой смысл будет иметь немецкая клятва «никогда снова»? Уничтожение европейских евреев и немыслимые преступления против славянского населения в Восточной Европе во время Второй мировой войны обосновывают особую ответственность Германии. Не случайно в начале захватнической войны России против Украины украинско-еврейские объединения обратились с просьбой о защите именно к Германии.

Сегодня в центре Европы мы имеем дело с войной на истребление, имеющую все признаки геноцида.

Статья II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказание за него определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Конвенция обязывает международное сообщество к превентивным действиям, чтобы предотвратить угрозу геноцида и защитить находящееся под угрозой гражданское население.

Тщательное юридическое исследование, проведенное известным Центром прав человека Рауля Валленберга и Институтом стратегии и политики New Lines (независимый правовой анализ нарушений Российской Федерацией Конвенции о геноциде в Украине и обязанности предотвращать), демонстрирует, что российская война содержит центральные характеристики умышленного геноцида:

— угрозы уничтожением и систематическое подстрекательство к актам насилия против гражданского населения Украины со стороны российских чиновников и государственных СМИ;

— отрицание независимой национальной идентичности Украины;

Это значит делать все, что в наших силах, чтобы усилить самооборону Украины

— дегуманизация и демонизация украинской нации («фашисты», «отбросы», «звери»);

— массовое убийство (расстрелы) мирного населения;

— целенаправленные нападения на укрытия (таких как театр в Мариуполе) и пути эвакуации гражданского населения;

— бомбардировка жилых кварталов с помощью тяжелой артиллерии, ракет и авиаударов;

— целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры (больницы, детские сады, школы, энерго- и водоснабжение);

— препятствование открытию гуманитарных коридоров из окруженных городов;

— нападения на поставки продовольствия для населения;

— многочисленные акты безнаказанного изнасилования и другие формы сексуального насилия;

— депортация около миллиона украинцев с оккупированных территорий в Россию, в том числе около 200 тысяч детей;

— систематические притеснения украинской культуры и языка на оккупированных Россией территориях («деукраинизация»).

Мы призываем немецкий Бундестаг и Федеральное правительство выполнить свой «долг защищать» (responsibility to protect). Это значит делать все, что в наших силах, чтобы усилить самооборону Украины, включая продолжение поставок тяжелого оружия, и остановить российскую войну на уничтожение.

Учитывая безудержное насилие российских оккупационных властей, любые спекуляции в отношении «территориального компромисса», который позволил бы оставить под контролем России захваченные территории, просто безответственны. Это стало бы гвоздем в гроб международного права и европейского порядка безопасности, если бы потери территорий в результате преступления агрессии, совершенного Россией, и соответствующие массовые военные преступления были де-факто приняты.

Мы также призываем Федеральное правительство и Бундестаг оказать кадровую и финансовую поддержку для обеспечения улик и наказания за насилие, совершенное российской армией. Ответственные за войну на уничтожение и геноцид, военные преступления и преступления против человечества должны быть привлечены к ответственности.

Подписавшиеся: Проф. Вольфганг Айхведе, Марилуизе Бек, Фолькер Бек, Проф. Ян Клаас Берендс, проф. Тимоти Гартон Эш, Ремко Леемхейс, проф. Отт Люхтерхандт, проф. Георг Мильбрадт, Анна Рюбезаме, проф. Тимоти Снайдер, проф. Кристиан Томошат, Ральф Фюкс, проф. Карл Шлёгель, проф. Мартин Шульце Вессель, Ирина Щербакова

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