Что мешает ввести эффективное управление войсками в Украине 17 ноября, 15:53

Корень проблемы — в доктрине

Сьогодні Україна змушена реформувати свою армію просто під час ведення агресивної війни проти нашої держави. Наразі гостро стоїть питання зміни принципів роботи штабів, які керують бойовими діями. Україна в питанні управління військами нарешті має перейти до мережецентризму, де основним ресурсом, завдяки якому вдається перемагати ворога, стає інформація та швидкість її передачі.

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Звісно, ми можемо говорити про проблеми із підготовкою особового складу чи матеріальним забезпечення у війську. Але це — похідні. Корінь проблеми полягає в доктрині. Наше військо гостро потребує зміни нормативних документів середнього рівня для приведення їх у відповідність до операційних процедур НАТО.

На стратегічному рівні зміни вже закладені в Стратегії національної безпеки та Стратегії воєнної безпеки. Крім того, ухвалено закон Про національну безпеку України, визначена нова архітектура управління, розділено посади головнокомандувача та начальника генерального штабу. Проте нижче — на рівні підзаконних актів — реформування не відбулося. Тож і виникає дисонанс: таблички на дверях кабінетів замінили, а посадові обов’язки лишилися попередніми.

Таблички на дверях кабінетів замінили, а посадові обов’язки лишилися попередніми

У військах Альянсу принципи роботи штабів чітко прописані: як все має бути організовано, які є ролі, які створюються структурні ланки (робочі групи), хто за що відповідає, як робочі групи синхронізують свою роботу та, кінець кінцем, у який спосіб ухвалюють рішення.

Спосіб організації українського війська сьогодні не повною мірою відповідає таким процедурам. І це вже зараз відчувається на південному фронті, де я працюю над запровадженням ISTAR — натівської концепції ведення війни, ключовими в якій є якнайшвидший обмін інформацією й ухвалення рішень у режимі реального часу.

На перший погляд наші штаби сформовані, завдання кожного в них визначені. Але робота не відбувається таким чином, як у штабі НАТО. Причин тут кілька. Основна — нормативні документи, якими керуються штаби, є лише адаптаціями чи ітераціями попередніх версій, а не новими. Таким чином статути світоглядно лишаються статутами Збройних сил СРСР, а не новітньої держави-члена Альянсу.

Тож тяглість панівної доктрини так званої платформенної війни досі відчувається. У такій війні ворога перемагають «лава на лаву», маючи перевагу над ним у кількості ресурсів (зброї, військових тощо). Ми, як армія з меншими ресурсами, просто зобов’язані вести сучасну мережево-центричну війну, де досягається інформаційна перевага, значно пришвидшується процес «доставлення» даних з поля бою, ухвалення рішень і донесення їх до війська.

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