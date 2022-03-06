Прошли 10 дней войны: как держаться дальше? Советы психолога 6 марта, 22:30 Цей матеріал також доступний українською

Что делать, чтобы восстановить силы, энергию, не падать духом?

Мы прошли стадию шока, после этого — эйфорию от побед ВСУ, которая усиливалась адреналином. Следующий период — снижение общего фона настроения от физической усталости, истощения и психологической нагрузки. Это нормально. Надо понимать и знать, как двигаться дальше.

Итак, что делать, чтобы восстановить силы, энергию, не падать духом?

Моя хорошая знакомая, а по совместительству крутой психолог Ольга Эмишянц, кандидат психологических наук, согласилась подготовить серию текстов и советов для нас на каждый из этих дней.

Ольга сейчас в Киеве, не уехала, уезжать не планирует. Планирует помогать тем, в чем разбирается лучше всего, — психологической помощью.

Итак, как держаться после 10 дней войны? Как помочь самому себе?

1. Снизить информационные потоки вдвое. Читайте еще раз — вдвое. Доверяйте только официальным источникам. Попробуйте один день и увидите разницу.

2. Позвоните близким и поделитесь хорошей новостью.

Чем-то хорошим, жизненным, хорошим планами на будущее. Что-то классное всегда есть. Переговоры проводите не больше двух минут. Попросите их тоже рассказать вам что-нибудь хорошее.

Таким образом вы будете чувствовать поддержку и увидите, что в этой сложной ситуации есть настоящее, вдохновляющее.

Помогите другим. Это дает чувство внутренней силы

3. Помогите другим. Это дает чувство внутренней силы. Кому-то сейчас хуже, и они нуждаются в вашей помощи. Если волонтерством вам сейчас заниматься тяжело — это может быть одна старушка у магазина, охранник дома, или кто-то, кто нуждается в помощи. Маленькие штуки, которые дадут сил другим и особенно вам самим.

Вы можете. Вы помогли. Вы для кого-то изменили день.

4. Поиграйте с детьми.

Дети умеют переключаться на приятное. Война или не война — что-нибудь маленькое приятное обязательно позволяйте. Они рисуют — и вы рисуйте. Они читают книги — и вы читайте. Они играют в куклы — и вы играйте.

5. Создайте дневник жизни. В нем вы запишете все, что дал вам этот день. Свои чувства, свои мысли. Вы найдете свои собственные рецепты покоя и станете проводником силы для других. Писать очень помогает, структурирует и успокаивает.

И главное — после нашей окончательной победы мы все опубликуем дневник жизни Украины, где впишем достоинство и славу каждого героя и каждого украинца. Где расскажем миру, как нам было страшно, и как мы каждый день верили в лучшее. И помогали друг другу. Как оберегали эту веру каждый день, каждый час под обстрелами и бомбежками, во времена отчаяния и времена покоя. Как пережили самые сложные времена. Слава Украине!

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