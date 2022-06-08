Цифровая криминалистика. Как это помогло собрать доказательства преступлений в Буче? 8 июня, 14:27 Цей матеріал також доступний українською

В современном мире практически все имеет свой цифровой след, уничтожить который практически невозможно. Так что цифровая криминалистика существенно дополняет традиционные методы расследования. К сожалению, многие примеры дает именно украинский опыт

Собственно цифровая криминалистика (digital forensics) появилась в середине 1970-х годов, как одно из направлений компьютерной криминалистики. Она направлена на сбор и архивацию материалов, которые в один прекрасный день могут оказаться в суде в качестве доказательств преступлений. Эта ветвь развивалась в течение 1990-х годов, а сначала 21 века стала распространенным механизмом расследований. Уже в 2005 году в судах США процент письменных доказательств в форме электронных писем доходил до 70. Цифровая криминалистика включает в себя поиск по ключевым словам, анализ электронных устройств и даже анализ игровых систем, поскольку там тоже может находиться важная для дела информация.

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Инструменты цифровой криминалистики широко применялись для выявления баз террористических группировок с помощью спутниковых снимков и геолокационных меток, как это было в случае с ликвидацией главаря Аль-Каиды Усамой бен Ладеном.

Важным событием стала деятельность международной некоммерческой организации WikiLeaks, публиковавшей секретную информацию, получавшуюся в результате утечек информации. Одной из резонансных акций организации было обнародование 779 секретных материалов, относящихся к заключенным лагеря для задержанных в Гуантанамо.

Заметную роль в развитии цифровой криминалистики сыграли журналисты-расследователи BellingCat. Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс начал интересоваться темой цифровой криминалистики с исследования видеоматериалов войны в Сирии и установил применение сирийскими властями запрещенного оружия. В 2014 году произошла авиакатастрофа с пассажирской Boeing-777 MH17, который был сбит в Донецкой области. Расследователи, проанализировав телефонные разговоры и видео, установили причастность ЗРК Бук и российских вооруженных сил к катастрофе.

Сейчас центральное место в цифровой криминалистике занял искусственный интеллект. В Китае, например, ко всем уличным камерам был подключен искусственный интеллект по распознаванию лиц и поиску их во всех известных базах. В Украине в настоящее время около 400 следователей используют приложение по распознаванию лиц Clearview AI для идентификации потенциальных преступников и погибших.

Не все сразу всерьез восприняли идею получения доказательств из открытых источников

Не все сразу всерьез восприняли идею получения доказательств из открытых источников. Скептики отмечали, что цифровые данные часто трудно верифицировать и они могут быть сфальсифицированы. Однако в странах, где цифровая криминалистика давно стала неотъемлемым атрибутом расследования, верификация данных, как правило, прописана в законодательстве.

Существует документ, в котором финализированы требования к сбору и использованию информации из открытых источников. Это протокол Беркли. Его разработкой в течение трех лет занимались Центр по правам человека университета Беркли и Офис Верховного комиссара ООН по правам человека. Основные положения протокола, такие как процедура сбора и хранения улик, легли в основу современного процесса поиска цифровых доказательств из открытых источников. Сейчас эта процедура используется украинскими неправительственными общественными организациями и журналистами в расследовании преступлений, совершенных российскими военнослужащими и чиновниками на территории Украины.

В прокуратуре АР Крым, которая после оккупации базировалась в Киеве, мы пытались ввести систему сбора цифровых доказательств. Поскольку не было доступа непосредственно на территорию Крыма, начали сотрудничать с журналистами-расследователями. В частности, с Центром журналистских расследований и Валентиной Самар. Доказательства, собранные расследователями, начали использоваться для открытия уголовных производств и с целью доказывания в судах вины конкретных подозреваемых.

В ситуации полномасштабной агрессии инструменты цифровой криминалистики способствуют неотвратимости наказания. Например, если переводить ситуацию на сегодняшний день, нельзя не упомянуть события в городе Буча Киевской области, продолжавшиеся с 27.02.2022 до 31.03.2022. Украинские вооруженные силы, освободив город, обнаружили большое количество тел гражданских лиц, лежавших прямо на дорогах. После обнародования кадров с этими телами российские власти начали продвигать идею, что это постановка и тела были подброшены после освобождения города. Однако спутниковые снимки помогли доказать, что тела появились как раз во время российской оккупации. В этом контексте нельзя также забывать о массовых захоронениях людей. Поскольку они в основном находятся на временно оккупированных территориях и к ним нет доступа — цифровая криминалистика, а именно анализ и сравнение спутниковых снимков, может существенно помочь в установлении виновных. Так произошло и с массовыми захоронениями у церкви святого Андрея в Буче, что было зафиксировано на спутниковых снимках Maxar.

Однако возникает вопрос, будут ли цифровые доказательства допущены как доказательства в судебных производствах в Украине. В странах Европы, Америке и, в частности, в Международном уголовном суде, уже существует практика привлечения цифровых доказательств к делам. Эти нормы регулируются местным законодательством и в большинстве своем опираются на Протокол Беркли и принципы SWGDE по работе с цифровыми доказательствами. К сожалению, вопросы цифровых доказательств и их допустимости остаются открытыми в контексте украинского законодательства, поэтому процедура их сбора, верификации, хранения и применения должна быть четко прописана в национальных законодательных актах.

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