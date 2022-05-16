Как восстанавливать разрушенные во время войны города 16 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською

Вы уже знаете, как будем восстанавливать разрушенные города? Где взять финансирование? Что восстанавливать, а что реконструировать? Мы будем восстанавливать советский облик городов или будем создавать новый человекоцентрический стиль?

Такой же трудный опыт мир переживал в 40-х, 50-х годах прошлого века после Второй мировой войны. После ужасающих разрушений некоторые города были стерты с лица земли. Но прошло время, и многие из них были восстановлены.

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Из того, что я нашел, можно сделать предварительно следующие выводы:

1. Люди будут возвращаться даже в разрушенные города. Поэтому вопросы восстановления городов и обеспечения людей временным жильем — архиважные!

2. В прошлом веке временное жилье не сильно отличалось от концентрационных лагерей. Но мы живем в ХХІ веке и нужно сразу планировать решения, дающие комфорт жизни.

3. В городах, где была возможность, восстановители пытались сохранить исторические дома. И им это удалось.

4. Где исторические здания и памятники не были сохранены — создавали новую планировку города, приглашали именитых архитекторов и архитектурные бюро и строили современные города, комфортные для жизни людей.

5. Сроки восстановления городов были разными, но менее 5-ти лет не находили. Как правило, 10 лет и больше. Но 5 лет — это очень амбициозный результат!

6. Не везде восстановление проводилось за счет средств плана Маршалла, часто восстановления проводились за счет пожертвований от граждан стран.

Ниже приведены несколько примеров:

1. Варшава. В результате войны потери городской архитектуры Варшавы к началу 1945 года оценивались примерно в 84%, при этом промышленная инфраструктура и исторические памятники были разрушены на 90%, а жилые дома — на 72%. Из 260 каменных построек уцелело 6, а 86% исторического центра было разрушено. Реконструкция продолжалась до 1952 года. Польша никак не участвовала в плане Маршалла. Фактически единственным источником финансирования было пожертвование населения Социальный фонд восстановления столицы (СФВС).

Основанная в 1945 году, СФВС была единственным законным государственным учреждением, финансировавшим работы по реконструкции. Этот фонд был распущен только в 1965 году. Варшава была перестроена всей нацией — на пожертвования рабочих со всей Польши, с большим количеством волонтерской работы.

2. Роттердам. 14 мая 1940 года Роттердам пережил сильную бомбардировку. Невыборочные бомбардировки 90 бомбардировщиков нанесли значительный ущерб городу, что усилилось пожарами после атаки. Из-за сильного ветра пожары распространились на районы города, не подвергшиеся прямым бомбардировкам. В результате нападения погибли от 800 до 900 человек, были разрушены более 25 тыс. домов и опустошены 638 акров города.

Город восстанавливался в течение 40 лет

После войны началась реконструкция с акцентом на портовые сооружения, которые к 1950 году вновь стали одним из самых эффективных портов мира. Через 12 лет после войны центральная часть города еще была пуста. Уровень разрушений был таким, что решили очистить центр города, а не восстанавливать развалины. Это привело к более четкому размежеванию между оставшимися зданиями и территорией для восстановления.

План, утвержденный в 1946 году, предусматривал значительные изменения, перенос города от сложного плана узких улиц к большим и открытым улицам, открытым просторам и большим участкам под застройку.

Разорение такой большой площади в центре города также привело к тому, что центр города сместился от изначального центра, и это изменение также было включено в новый план развития.

Город восстанавливался в течение 40 лет. Новый город стал образцом современного градостроительства.

3. Ковентри (Великобритания). Город был уничтожен до основания. Восстановление заняло 18 лет. При восстановлении было три основных приоритета:

— центр города (сильно пострадавший),

— создание новых жилых массивов на окраине города,

— обновление центральной части города, включая Хилфилдс, сильно пострадавший от войны.

План Гибсона (главный архитектор) по реконструкции Ковентри был модернистским видением пешеходных зон и жизни в многоквартирных домах. Восстановление города продолжалось до 1973 года. Первые планы Сити были подготовлены в 1939−41 гг. Окончательные планы и строительство Верхнего участка подготовлены в 1941−55 гг. Линг и центр города были отстроены в 1955−64 гг. Завершение реализации Плана — 1964−73 годы.

4. Дрезден. Город был практически стерт с лица земли в последние дни Второй мировой войны. 80% зданий разрушены, в том числе 50% жилых зданий (город восстанавливали 40 лет). «Дрезденский Версаль» восстанавливали 75 лет.

5. Гданьск. Город был практически полностью разрушен Советским Союзом. Информации сохранилось немного из-за контроля региона коммунистами. 90% городских сооружений были разрушены, 80% населения сбежали или погибли. Восстановление длилось около 15 лет. Между 1952-м и концом 1960-х годов польские мастера восстановили большую часть архитектуры старого города, до 90% которой было разрушено во время войны.

Итог. Во Второй мировой войне пострадали многие города как в советских странах или оккупированных СССР, так и в Западной Европе.

Западная Европа использовала фонды (в том числе средства Плана Маршалла, бюджетные деньги и пожертвования граждан), страны Варшавского договора использовали преимущественно собственные средства и практически каторжный труд своих граждан.

Нам нужно уже сегодня готовить архитектурные предложения по восстановлению разрушенных городов и создавать фонды, собирая деньги со всего мира.

Хорошим примером являются иностранные города, которые уже согласились быть партнерами украинских разрушенных городов по восстановлению.

Но восстановление наших городов, прежде всего, наша ответственность и нам будут помогать только тогда, когда мы сами проявим инициативу.

Текст опубликован с разрешения автора

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