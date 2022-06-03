Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Сто дней без весны

3 июня, 22:50
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Чем жила страна 3 июня 2022 года

● Сто дней: Зеленский — на своем месте. Президент Владимир Зеленский записал возле ОП видеообращение к украинцам на 100-й день полномасштабного вторжения РФ и борьбы украинского народа с оккупантами. «Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное — наш народ, народ нашего государства здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами», — отметил глава государства.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россию отстранили от участия в 42 международных организациях. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Уже полсотни посольств иностранных государств возобновили свою работу в Киеве.

Европа обязана Украине. Прием Украины в ЕС не только отвечает стратегическим интересам Союза, но и является «нашим моральным долгом». Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

В Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России, сообщил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

● НАТО готовится к войне на истощение. Полномасштабная агрессия РФ против Украины стала «войной на истощение», и западные страны должны готовиться к «длинному пути», предупредил глава НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с РФ, генсек альянса сказал, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.

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Война, скорее всего, закончится за столом переговоров, сказал Столтенберг, добавив, что происходящее на переговорах «очень тесно связано с ситуацией на земле, на поле боя».

Отвечая на вопрос, давит ли Запад на Украину, чтобы она признала потерю территорий для мирных переговоров, Столтенберг сказал, что «не нам решать», что Украина должна принять или от чего отказаться.

● Путин — тоже. Российский диктатор настроен на затяжную войну с Украиной, рассчитывает на свою победу в ней в долгосрочной перспективе и намерен дополнительно пытаться подорвать единство Запада экономическими рычагами. Об этом написала The Washington Post, обобщая комментарии своих источников в экономических кругах российских элит и публичные заявления некоторых чиновников РФ.

Путин «полагает, что Запад истощится», сказал WP один из российских миллиардеров с обширными связями, поговоривший с изданием на условиях анонимности. По его словам, изначально Путин действительно не ожидал сильной и единой реакции Запада, «но теперь он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе он победит», — сказал миллиардер.

А чиновник, близкий к дипломатическим кругам в Москве, рассказал WP, что Кремль убежден: объявленное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти, включая ограничения на ее морскую транспортировку, «не окажет большого влияния в краткосрочной перспективе». «Настроения в Кремле царят такие, что, мол, мы не можем проиграть — и неважно, какова будет цена», — сообщил источник издания.

● Шестой пакет санкций стал активен. Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Ограничения затронут также и Беларусь.

«Сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций, — пояснили в ЕС. — Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым лишаем Россию огромного источника доходов. Мы отключаем несколько ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, произошедшие в Буче и Мариуполе, и запрещаем большее количество субъектов дезинформации, активно содействующих военной пропаганде президента Путина».

ЕС запретил закупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других очищенных нефтепродуктов.

Предусмотрено временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, которые не имеют выхода к морю. Болгария и Хорватия также будут пользоваться временными отступлениями в отношении импорта российской сырой нефти морским путем.

ЕС отключил от SWIFT еще три российских — Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк, а также белорусский Банк развития и реконструкции.

ЕС приостанавливает вещательную деятельность в ЕС еще трех российских госкомпаний: РТР Россия/РТР Планета, Россия 24/Россия 24 и ТВ Центр Интернешнл.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию ждут большие финансовые потери из-за решения Евросоюза ограничить поставки российской нефти.

● Кабаева попала. В шестой пакет санкций ЕС включили предполагаемую любовницу российского диктатора Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Кремля Пескова.

Также под персональные ограничение попали 65 физлиц, среди которых: основатель Яндекса Аркадий Волож; сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина Павел; командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков, который руководил российскими оккупантами в Буче Киевской области; военные российской 64-й бригады, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче; начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который руководил осадой Мариуполя; жена главы российской сталелитейной компании Северсталь Александра Мордашова; глава Роскомнадзора Андрей Липов; «назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его «заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко; журналисты пропагандистского агентства РИА Новости; белорусский пропагандист Григорий Азаренок; глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко; владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Хуйданатов и другие.

А министерство торговли США ввело экспортные санкции против еще 70 российских компаний.

● Побед у Москвы нет. За 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия не смогла добиться ни одной из своих стратегических целей, заявили в Минобороны Великобритании. После провала изначального плана из-за ошибочных допущений при планировании и ущербного тактического исполнения этих планов концепция операции РФ изменилась и сосредоточилась на Донбассе.

● Северодонецк держится. В Северодонецке сейчас идут тяжелые бои, заявил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. «Сейчас Луганщина — это форпост Украины, и огромное русское нашествие воюет на Луганщине. Сегодня ожесточенные бои идут в Северодонецке. Кстати, кадыровцы уже отчитались, что они захватили город. Это ложь, потому что в городе идут бои. Трудные бои, но именно в городе Северодонецк», — заявил он в Telegram.

На Северодонецком направлении в Луганской области ЗСУ заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Силы врага иссякнут. Российские войска потратят почти весь свой наступательный потенциал на бои в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В документе говорится, что оккупанты стремятся захватить два города для того, чтобы «отчитаться перед командованием» о полном захвате Луганской области. В то же время у российской армии не останется сил для наступления в Донецкой области в направлении Славянска и Краматорска.

● Все больше и больше убитых. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 950 своих военных, — за последние сутки этот счет пополнился на 100 убитых. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Также оккупанты лишились более 9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1367 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 3366 (+12), артсистем — 661 (+14), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средств ПВО — 95 (+1), самолетов — 210 (+2), вертолетов — 175 (+1), беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 535 (+14).

● Путин вновь тасует генералов. Генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине, сообщили расследователи российской Conflict Intelligence Team. Более недели назад команда CIT от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь руководит генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне замминистра обороны России по военно-политической работе. «По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит», — пояснил член команды расследователей Руслан Левиев.

Левиев отметил, что не знает причин отстранения Дворникова.

● Зеленский очень ждет РСЗО. Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за решение передать Украине современные ракетные системы залпового огня HIMARS. В своем обращении глава государства подчеркнул: это оружие поможет спасать жизни украинцев и защищать территорию нашей страны.

«Очень ждем. Ждем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень», — сказал Зеленский.

Украинские военные уже начали обучение работе с первыми РСЗО HIMARS, сообщил Мэтт Сейлер, журналист и продюсер телеканала ABC News.

● Турция помогает Москве воровать украинское зерно? Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое страна-агрессор украла у Украины, заявил посол наш в Анкаре Василий Боднар. Он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы выяснить, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

● Невзоров стал гражданином Украины. Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой. Об этом написал Антон Геращенко, советник главы МВД, уточнивший, что гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».

Информацию о предоставлении Невзорову и его супруге гражданства подтвердил в комментарии BBC News Украина еще один советник главы МВД Виктор Андрусив.

На сайте главы государства соответствующего указа пока нет.

Невзоров не только известный еще с советских времен тележурналист, но и многократный депутат российской госдумы. С марта находится в Израиле, так как в РФ против него заведено уголовное дело в связи с «распространением фейков про действия вооруженных сил РФ».

И для финала:

Туда и обратно. Согласно данным Frontex, пограничного агентства ЕС, с начала полномасштабного военного вторжения российской армии страны Евросоюза приняли 5,3 млн. беженцев из Украины. В тоже самое время на родину уже вернулись 2,3 млн. украинцев. Тенденция к возврату усиливается в последние недели: в частности, с 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 тыс. украинцев.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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