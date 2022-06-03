Сто дней без весны 3 июня, 22:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 июня 2022 года

● Сто дней: Зеленский — на своем месте. Президент Владимир Зеленский записал возле ОП видеообращение к украинцам на 100-й день полномасштабного вторжения РФ и борьбы украинского народа с оккупантами. «Лидер фракции здесь, глава Офиса президента здесь, премьер-министр Украины Шмыгаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное — наш народ, народ нашего государства здесь. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами», — отметил глава государства.

Видео дня

● С начала полномасштабного вторжения в Украину Россию отстранили от участия в 42 международных организациях. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

● Уже полсотни посольств иностранных государств возобновили свою работу в Киеве.

● Европа обязана Украине. Прием Украины в ЕС не только отвечает стратегическим интересам Союза, но и является «нашим моральным долгом». Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

● В Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России, сообщил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

● НАТО готовится к войне на истощение. Полномасштабная агрессия РФ против Украины стала «войной на истощение», и западные страны должны готовиться к «длинному пути», предупредил глава НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с РФ, генсек альянса сказал, что НАТО несет ответственность за поддержку Украины.

● Война, скорее всего, закончится за столом переговоров, сказал Столтенберг, добавив, что происходящее на переговорах «очень тесно связано с ситуацией на земле, на поле боя».

● Отвечая на вопрос, давит ли Запад на Украину, чтобы она признала потерю территорий для мирных переговоров, Столтенберг сказал, что «не нам решать», что Украина должна принять или от чего отказаться.

● Путин — тоже. Российский диктатор настроен на затяжную войну с Украиной, рассчитывает на свою победу в ней в долгосрочной перспективе и намерен дополнительно пытаться подорвать единство Запада экономическими рычагами. Об этом написала The Washington Post, обобщая комментарии своих источников в экономических кругах российских элит и публичные заявления некоторых чиновников РФ.

● Путин «полагает, что Запад истощится», сказал WP один из российских миллиардеров с обширными связями, поговоривший с изданием на условиях анонимности. По его словам, изначально Путин действительно не ожидал сильной и единой реакции Запада, «но теперь он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе он победит», — сказал миллиардер.

● А чиновник, близкий к дипломатическим кругам в Москве, рассказал WP, что Кремль убежден: объявленное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти, включая ограничения на ее морскую транспортировку, «не окажет большого влияния в краткосрочной перспективе». «Настроения в Кремле царят такие, что, мол, мы не можем проиграть — и неважно, какова будет цена», — сообщил источник издания.

● Шестой пакет санкций стал активен. Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Ограничения затронут также и Беларусь.

«Сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций, — пояснили в ЕС. — Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым лишаем Россию огромного источника доходов. Мы отключаем несколько ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, произошедшие в Буче и Мариуполе, и запрещаем большее количество субъектов дезинформации, активно содействующих военной пропаганде президента Путина».

● ЕС запретил закупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других очищенных нефтепродуктов.

● Предусмотрено временное исключение для импорта сырой нефти по трубопроводу в те страны-члены ЕС, которые не имеют выхода к морю. Болгария и Хорватия также будут пользоваться временными отступлениями в отношении импорта российской сырой нефти морским путем.

● ЕС отключил от SWIFT еще три российских — Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк, а также белорусский Банк развития и реконструкции.

● ЕС приостанавливает вещательную деятельность в ЕС еще трех российских госкомпаний: РТР Россия/РТР Планета, Россия 24/Россия 24 и ТВ Центр Интернешнл.

● Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию ждут большие финансовые потери из-за решения Евросоюза ограничить поставки российской нефти.

● Кабаева попала. В шестой пакет санкций ЕС включили предполагаемую любовницу российского диктатора Алину Кабаеву, а также дочь, сына и жену пресс-секретаря Кремля Пескова.

● Также под персональные ограничение попали 65 физлиц, среди которых: основатель Яндекса Аркадий Волож; сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина Павел; командир 64-й отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков, который руководил российскими оккупантами в Буче Киевской области; военные российской 64-й бригады, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче; начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, который руководил осадой Мариуполя; жена главы российской сталелитейной компании Северсталь Александра Мордашова; глава Роскомнадзора Андрей Липов; «назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо, его «заместитель» Кирилл Стремоусов, марионетка Кремля в Мелитополе Галина Данильченко; журналисты пропагандистского агентства РИА Новости; белорусский пропагандист Григорий Азаренок; глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко; владелец Независимой Нефтегазовой компании Эдуард Хуйданатов и другие.

● А министерство торговли США ввело экспортные санкции против еще 70 российских компаний.

● Побед у Москвы нет. За 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия не смогла добиться ни одной из своих стратегических целей, заявили в Минобороны Великобритании. После провала изначального плана из-за ошибочных допущений при планировании и ущербного тактического исполнения этих планов концепция операции РФ изменилась и сосредоточилась на Донбассе.

● Северодонецк держится. В Северодонецке сейчас идут тяжелые бои, заявил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. «Сейчас Луганщина — это форпост Украины, и огромное русское нашествие воюет на Луганщине. Сегодня ожесточенные бои идут в Северодонецке. Кстати, кадыровцы уже отчитались, что они захватили город. Это ложь, потому что в городе идут бои. Трудные бои, но именно в городе Северодонецк», — заявил он в Telegram.

● На Северодонецком направлении в Луганской области ЗСУ заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

● Силы врага иссякнут. Российские войска потратят почти весь свой наступательный потенциал на бои в Северодонецке и Лисичанске Луганской области. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

● В документе говорится, что оккупанты стремятся захватить два города для того, чтобы «отчитаться перед командованием» о полном захвате Луганской области. В то же время у российской армии не останется сил для наступления в Донецкой области в направлении Славянска и Краматорска.

● Все больше и больше убитых. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 950 своих военных, — за последние сутки этот счет пополнился на 100 убитых. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1367 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 3366 (+12), артсистем — 661 (+14), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средств ПВО — 95 (+1), самолетов — 210 (+2), вертолетов — 175 (+1), беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 535 (+14).

● Путин вновь тасует генералов. Генерал Александр Дворников больше не командует группировкой войск РФ в Украине, сообщили расследователи российской Conflict Intelligence Team. Более недели назад команда CIT от источников среди солдат узнала, что вместо Дворникова операцией в Украине теперь руководит генерал Геннадий Жидко, бывший командующий Восточным военным округом, а ныне замминистра обороны России по военно-политической работе. «По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит», — пояснил член команды расследователей Руслан Левиев.

● Левиев отметил, что не знает причин отстранения Дворникова.

● Зеленский очень ждет РСЗО. Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за решение передать Украине современные ракетные системы залпового огня HIMARS. В своем обращении глава государства подчеркнул: это оружие поможет спасать жизни украинцев и защищать территорию нашей страны.

● «Очень ждем. Ждем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень», — сказал Зеленский.

● Украинские военные уже начали обучение работе с первыми РСЗО HIMARS, сообщил Мэтт Сейлер, журналист и продюсер телеканала ABC News.

● Турция помогает Москве воровать украинское зерно? Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое страна-агрессор украла у Украины, заявил посол наш в Анкаре Василий Боднар. Он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы выяснить, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

● Невзоров стал гражданином Украины. Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой. Об этом написал Антон Геращенко, советник главы МВД, уточнивший, что гражданство предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».

● Информацию о предоставлении Невзорову и его супруге гражданства подтвердил в комментарии BBC News Украина еще один советник главы МВД Виктор Андрусив.

● На сайте главы государства соответствующего указа пока нет.

Невзоров не только известный еще с советских времен тележурналист, но и многократный депутат российской госдумы. С марта находится в Израиле, так как в РФ против него заведено уголовное дело в связи с «распространением фейков про действия вооруженных сил РФ».

И для финала:

● Туда и обратно. Согласно данным Frontex, пограничного агентства ЕС, с начала полномасштабного военного вторжения российской армии страны Евросоюза приняли 5,3 млн. беженцев из Украины. В тоже самое время на родину уже вернулись 2,3 млн. украинцев. Тенденция к возврату усиливается в последние недели: в частности, с 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 тыс. украинцев.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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