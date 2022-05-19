Италия предложила странный мир 19 мая, 19:32 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 19 мая 2022 года

● Италия предложила странный мир. Правительство Италии подготовило план прекращения войны РФ против Украины. Об этом сообщила La Repubblica со ссылкой на документ. По ее данным, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ с планом генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

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● Италия предлагает четыре этапа прекращения войны: прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН; переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия. И лишь за этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины.

● Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине не нужно предлагать прекращение огня, потому что это невозможно без тотального вывода российских войск.

● Короткого пути в ЕС для Киева нет. Украина является частью европейской семьи, но для нее «нет короткого пути в ЕС», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Выступая в Бундестаге, он сказал, что вопрос присоединения к ЕС — «не вопрос нескольких месяцев или лет». И исключение для Украины будет несправедливым по отношению к странам Западных Балкан, которые тоже хотят вступить в ЕС. Также канцлер призвал создать фонд солидарности для восстановления Украины после войны.

● Глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter отметил, что некоторые европейские столицы в последние годы практиковали «стратегическую политику двусмысленности» в отношении европейской перспективы Украины: «…Это должно прекратиться. Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев».

● Летом Украина рассчитывает получить статус кандидата в члены ЕС.

И тот же Шольц заявил следующее:

● Путин не будет диктовать условий. «Путин все еще верит, что он может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же, как он ошибался по поводу решительности украинцев и единства наших союзников, — сказал канцлер Германии Олаф Шольц. — Потому что украинцы его не принимают, и мы тоже».

● Война может затянуться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, но все еще не отказывается от них. «Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени», — добавил он.

При этом:

● Цели Кремля мельчают. Армия оккупантов в последнее время сократила масштаб своих наступательных операций на Донбассе, а ее цели становятся более локальными. Такие наблюдения озвучили в Пентагоне.

● Войска РФ теперь работают меньшими группами — вместо соединений по несколько сотен человек, действия производятся командами от нескольких десятков до сотни военных. «Российские наступательные операции становятся меньше по своим размерам и масштабам, их цели становятся более локальными. Это города и села, а иногда и перекрестки, которых они пытаются достичь», — отметил на брифинге представитель американского оборонного ведомства. Но даже на таком уровне российские войска «очень близки к своему принципу использования артиллерийского огня, а затем лобовой атаки небольшими формированиями».

● Действительно, если ранее оккупанты планировали окружить всю группировку украинских сил на Донбассе, то теперь едва продвигаются в деле попыток окружения соединений ВСУ в районе Северодонецка.

● Успеха не имели. На Северодонецком направлении российские оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Мощное наступление ВСУ на Харьковщине. За последние две недели украинские военные освободили 23 населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. Он добавил, что российские оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и выход украинской армии к госгранице.

● Путин и его армия убийц. С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 231 ребенок, 427 детей получили ранения. Такие данные озвучили в Офисе генпрокурора.

● Жестокий обстрел. Враг обстрелял админцентр Луганщины — город Северодонецк. По предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются: оккупанты целенаправленно стреляют в жилые дома.

● Штаты опасаются украинских ударов по РФ. США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня большой дальности, потому что боятся эскалации, сообщило авторитетное американское издание Politico. Три человека, которые знакомы с этим вопросом, заявили: украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживается от поставок из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, тем самым расширяя и затягивая конфликт.

● «В Рамштайне [на встрече министров обороны сорока стран] была динамика по этому вопросу, но, похоже, она утихла», — сказал один из сотрудников Конгресса, знакомый с ходом обсуждений. По его словам, «в Киеве определенно нарастает разочарование» по поводу этих новых оговорок в отношении военной помощи.

● Сотрудник администрации Байдена, попросивший сохранить анонимность, сказал изданию, что две страны продолжают «активно обсуждать» это оружие. Однако, даже с учетом военной помощи в размере $3,8 млрд, которую США направили Украине после вторжения России, не все, что Киев просит, может быть отправлено быстро.

● Москва может пока не опасаться за свои деньги. У США нет юридических полномочий на арест активов российского центробанка на сумму около $300 млрд. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

● В то же время министр рассказала о начале переговоров с американскими партнерами о том, как заставить Россию оплатить счета за послевоенное восстановление Украины.

● Наконец-то новый посол. Американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

● Предыдущий посол в Украине Мари Йованович была уволена Дональдом Трампом еще в 2019 году.

● Лондон даст артиллерию. Президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили предоставление дополнительной военной помощи Украине. Они договорились активизировать работу с иностранными партнерами, среди которых США, Франция и Германия, для обеспечения «долгосрочной архитектуры безопасности» Украины. «Премьер-министр подчеркнул свое немеркнущее восхищение отважными защитниками Мариуполя и призвал Россию с достоинством и уважением относиться к военнопленным», — сообщили британцы.

● Джонсон сказал Зеленскому, что дополнительная военная помощь Украине будет включать дальнобойную артиллерию, беспилотники и противокорабельные ракеты.

● Шредер ответил за работу на Путина. Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ, лишили на родине бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс евро. Но оставили пенсию. А все потому, что он работал на Роснефть и был кандидатом на должность в Газпроме.

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● Пекин воспользуется слабостью Москвы. Власти Китая ведут переговоры с Москвой о закупке дополнительных объемов нефти для стратегических запасов. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

● Как отмечает агентство, хотя в целом цены на нефть в мире выросли после вторжения РФ в Украину, цена собственно российской нефти упала поскольку покупатели отказываются от нее из желания избежать репутационных издержек.

● Эта ситуация дает Китаю возможность дешево пополнить свои огромные стратегические резервы, которые обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев. По словам собеседника издания, детали по объемам или условиям потенциальной сделки пока не определены. Также нет никаких гарантий, что соглашение будет заключено.

● В Москве полетели головы. В последние недели Кремль, по данным Минобороны Великобритании, уволил ряд высокопоставленных командиров, которые, как считается, плохо действовали на начальных этапах вторжения в Украину.

Так, за неспособность захватить Харьков отстранили генерал-лейтенанта Сергея Киселя, командовавшего элитной 1-й гвардейской танковой армией. Сняли командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова — за потерю крейсера Москва.

● А вот начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие Путина.

● В британском ведомстве подчеркнули, что это может создать дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще будут делегировать ключевые решения своим начальникам. «При этих условиях России будет трудно вернуть инициативу», — отметили британцы.

● Двести за сутки. За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 200 своих военных, а в целом за время войны — уже 28,5 тыс. Таковы оценки Генштаба ВСУ.

● Кроме того, враг лишился: танков — 1254 (+3 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3063 (+20) ед, артсистем — 595 (+9) ед, РСЗО — 199 (+0) ед, средств ПВО — 93 (+2) ед, самолетов — 203 (+1) ед, вертолетов — 167 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 (+14) и многого другого.

● Брат Царева оказался таким же Царевым. СБУ задержала брата одиозного пророссийского политика-предателя Олега Царева при попытке организовать диверсии в восточных регионах. После полномасштабного вторжения тот был уверен в скорой победе России, ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы Днепропетровской ОГА.

И для финала:

● Польша поможет с горючим. Польша согласилась предоставить Украине 25 тыс. т бензина из собственных запасов. Об этом рассказала Юлия Свириденко, вице-премьер и министр экономики Украины. Топливо начнет заходить на территорию страны с начала следующей недели.

● Варшава и Киев продолжают работать над тем, чтобы ускорить и усовершенствовать пути поставок.

И еще:

● С днем вышиванки. Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях поздравления с Днем вышиванки, для чего он надел вышиванку цвета хаки. «Желаю здоровья. Сильная, несгибаемая, смелая и свободная, с Днем вышиванки, Украина!», — сказал он в видеообращении.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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