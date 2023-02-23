Зеленый свет до конца года. В чем заключается стратегия Байдена 23 февраля, 15:55 Эксклюзив NV Пока есть Байден, то поддержка гарантируется, и очень сильная (Фото:REUTERS)

Визит Байдена в Киев — это определенная и безоговорочная поддержка Украины, особенно в условиях войны. Это очень важно

Я напомню факт, что считается, что и в Первой, и во Второй мировых войнах союзники Антанты смогли выиграть именно потому, что в эту войну вступили США.

Если взять всю историю визитов, то они свидетельствуют о том, что Украина не была даже в первой пятерке стран, которым Штаты отдавали предпочтение. Вообще-то отношение к Украине не слишком положительное, скажем, особенно в такие критические моменты.

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Мы не должны забывать, что Украина избавилась от своего ядерного статуса в значительной степени из-за давления США в 1994 году. С ним был связан, кстати, первый визит в Украину американского президента Клинтона. Он был очень короткий, состоялся в аэропорту. Его нога не ступала за пределы аэропорта. Там, собственно, была встреча. Но мы должны помнить, что именно Америка оказывала наибольшее давление для того, чтобы Украина избавилась от своего статуса ядерного государства. То есть в нашей истории отношений есть не только позитивные моменты, но и очень много негативных моментов. На этом фоне визит Байдена очень-очень отличается, абсолютно положительный.

Политика в Америке не решает, насколько коррумпированная или не коррумпированная страна. Америка, как и все великие страны, имеет свой приоритет в предпочтениях, свои интересы.