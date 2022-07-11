Украине нужен бизнес-план. Семь главных пунктов 11 июля, 15:54

Нам нужно не просто потратить деньги, а запустить экономику

Поддерживаю начинания правительства — первого вице-премьера Юлии Свириденко, заявившей: «Наше головне завдання — зробити потрійний стрибок від перехідної економіки ($4 тис. ВВП на душу населення на рік) до економіки, що розвивається ($12 тис. ВВП на душу населення на рік). І, що найважливіше, пройти цей шлях приблизно за 10 років, тобто за половину покоління. На практиці це означає створення українського економічного дива — зростання на рівні 7% ВВП щорічно на довгому проміжку часу».

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И министра цифровой трансформации, автора Дії — Михаила Федорова: «Чиновника не повинно існувати як жанру. Усі послуги держави мають бути автоматичними».

Мне нравится направление движения, только нужно быть более агрессивным и целенаправленным. Конечно, нельзя поместить все в абстрактные десять шагов. Нам нужно не просто потратить деньги, а запустить экономику. Сделать ставку на бизнес, предпринимательский интерес.

Нам нужен не список пожеланий, а концепция, бизнес-план. Нам нужно представить конфигурацию экономики будущего, которая обеспечит рост не 7%, а хотя бы 10%!

Такое проделывали уже в Германии, Южной Корее или Сингапуре.

Начать нужно с цели — какую экономику строим?

Ответ простой: нет в мире успешных государств, с населением больше 5 млн человек без индустриальной основы. Без современной промышленности Украина не состоится.

Главное здесь привлечь промышленных инвесторов. Мы должны представить себе, что мы строим, и в соответствии с этим планом создать условия для построения современной экономики.

Условия — это решить текущие проблемы бизнеса.

Проблемы бизнеса.

1. Экономика упала на 40−50%. Часть предприятий разрушено, часть потеряла рынки сбыта. Бизнес стал. Практически все столкнулись с проблемами. И в тоже самое время никто не отменял обязательные выплаты по кредитам. Банки тоже не виноваты. Им нужно получить свои деньги, с процентами обратно. Кредиты нужно возвращать. Если пустить ситуацию на самотек — мы получим массовые банкротства. Банки не смогут вернуть деньги, многие залоги разрушены или просто обесценены. При массовых невозвратах, следующей жертвой станут банки. Государство должно рефинансировать, обеспечить реструктуризацию и пролонгацию кредитов. Это должно быть решение на государственном уровне.

2. Направление финансирования. История государства Украина не знает опыта эффективного использования государственных средств. Мы вряд ли справимся с этой задачей, если нам дадут эти ресурсы. Сумы, которые озвучиваются — это уже 3−4 годовых украинских бюджета. Мы таких денег еще в руках не держали. Наша задача — создать условия для необходимых инвестиций. Чтобы было выгодно бизнесу инвестировать в Украину. Нам нужны не деньги, а гарантии для бизнеса в возврате инвестиций. Нам нужно не строить НПЗ, а гарантировать инвестору возврат инвестиций в украинскую экономику. Конечно, нужны будут какие-то прямые деньги в бюджет, инфраструктуру, но основная масса средств должна быть в виде гарантий для инвесторов.

Условия — это решить текущие проблемы бизнеса

3. Что значит создать условия? Правовое государство, институции, гарантии прав собственности. Но после всех эти вещей мы должны в Украине ликвидировать инфраструктурный монополизм. Либерализовать подключение к электроэнергии, газу, коммунальным услугам, выделение земли. В Украине эти услуги — это квазиналог. Сами эти монополии написали для себя законы, инструкции и все делают для себя. А потом, когда они формируют политическое лобби, они берут под контроль весь процесс. Задумайтесь, в Украине нет производителя листового стекла, до войны нам его завозили с Польши, Турции, Болгарии, России, Белоруссии и т. д. Для промышленного инвестора это вопрос № 1.

4. Дерегуляция, а лучше всего дерегуляционная гильотина.

5. Децентрализация — передача полномочий на места. Обеспечить эту модель источниками финансирования. Хороший пример — США, где налоги четко делятся на налоги штата и федеральные. И сами источники доходов не меняются каждый год с принятием нового бюджета.

6. Снижение налогов на труд.

7. Лучший налоговый режим в Европе.

Текст опубликован с разрешения автора

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