Полномасштабное вторжение России в Украину длится дольше, чем советская борьба с нацистами — вот что история говорит нам о перспективах Киева

Война России против Украины, именуемая Кремлем «специальной военной операцией», перешагнула важную символическую отметку. Она уже длится дольше 1418 дней. Именно столько потребовалось печально известному предшественнику Владимира Путина — советскому диктатору Иосифу Сталину, — чтобы довести свою войну против нацистской Германии до победного конца.

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Конечно, напрямую сравнивать эти две войны было бы некорректно. И все же между ними можно провести несколько значимых параллелей. Самая обнадеживающая из них — агрессия в конечном итоге не приносит успеха.

После первоначальных поражений сталинский Советский Союз сумел переломить ситуацию на поле боя и вытеснить немецких агрессоров и их союзников со своей территории. Это стало возможным благодаря самоотверженности миллионов советских граждан и решающей помощи, которую США оказали военной кампании Советского Союза. Что не так теперь?