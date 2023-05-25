Мое видение окончания войны в Украине 25 мая, 19:03 NV Премиум

Самый быстрый и эффективный способ обеспечить провал антиутопических мечтаний Си и Путина — победить Путина в Украине

По историческим меркам период после Второй мировой войны был чрезвычайно мирным, временем процветания, ведь тогда не было больших держав. Международный порядок, установленный сразу после Второй мировой через такие организации, как ООН, Бреттон-Вудские институты и НАТО, — обеспечил набор правил и гарантий безопасности, которые являются основой для этого мира.

Видео дня

Сейчас этот порядок под угрозой со стороны крупных авторитарных государств, прежде всего Китая и России.

Путин начал свое большое вторжение в Украину в прошлом году после встречи с Си Цзиньпином и публикации детального заявления, в котором описано тесное сотрудничество между этими двумя ревизионистскими лидерами.

Это отговорило бы Си от реализации его агрессивных планов

Они встретились и в марте, когда Си продемонстрировал поддержку уже ослабленному Путину и объявил, что в ближайшие годы они внесут серьезные изменения в международную жизнь.

«Серьезные изменения», которые они имеют в виду, — это установление международной системы, где сильные могут навязывать свою волю, как Кремль безуспешно пытается сделать в Украине.

Самый быстрый и эффективный способ обеспечить провал антиутопических мечтаний Си и Путина — победить Путина в Украине. Это отговорило бы Си от реализации его агрессивных планов в Южнокитайском и Восточнокитайском морях, вдохнуло бы новую жизнь в нынешний международный порядок и уменьшило для всех наций количество причин бояться более сильных соседей.

Больше комментариев экспертов читайте здесь

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV