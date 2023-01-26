США могут больше. Для чего нужны Украине танки Абрамс и что дальше 26 января, 17:34 Эксклюзив NV

Задержка с отправкой танков в Украину является частью неоправданной осторожности США и Германии в вооружении Украины

Решение Германии о том, чтобы разрешить наконец другим европейским государствам отправить в Украину танки Leopard-2, а также свои собственные «Леопарды», является значительным шагом вперед в поддержке Западом Украины. Одновременное решение Соединенных Штатов отправить танки Abrams, которое, похоже, побудило Берлин поступить правильно, также повышает ценность пакета вооружений, который Запад посылает Киеву.

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Время имеет значение, так как многомесячное наступление Москвы на Донбассе в районе Бахмута и Соледара в последние дни принесло незначительные успехи, а Москва начала небольшие наступательные операции в Запорожской области. Танки помогут Украине оборонять свои позиции с меньшими потерями в обоих местах. Они также окажутся бесценными, если в этом году Москва начнет крупное наступление из Беларуси или откуда-то еще, чего ожидают украинские спецслужбы.

Если танки прибудут в Украину в ближайшие несколько месяцев — что нельзя считать само собой разумеющимся — они также могут быть развернуты Украиной при планировании нового контрнаступления. На равнинной местности на востоке и юге Украины они могли бы возглавить контрнаступление.

Что больше всего нужно Украине, так это дальнобойная артиллерия

Задержка с отправкой танков в Украину является частью неоправданной осторожности США и Германии в вооружении Украины. Хорошо проведенная Москвой операция по формированию общественного мнения, направленная на то, чтобы убедить всех в том, что любая поставка Западом новейшего оружия может побудить Путина к эскалации с применением ядерного оружия, не позволила Западу оперативно предоставить Украине оружие, необходимое для того, чтобы быстрее победить Путина на поле боя. И несмотря на это долгожданное решение по танкам, эта осторожность все же является фактором, оказавшим влияние на ситуацию. (Действительно, решение США отправить танки «Абрамс» в рамках Инициативы содействия безопасности Украины означает, что доставка будет через много месяцев, а не ко времени украинского наступления в этом году).

Танки важны для повышения боеспособности украинских вооруженных сил, но они не являются самым важным фактором. Что больше всего нужно Украине, чтобы остановить нынешние операции Москвы на Донбассе и в Запорожье, так это дальнобойная артиллерия и ракеты с радиусом действия до трехсот километров.

В настоящее время Соединенные Штаты направили артиллерию с радиусом действия всего 85 км, что побудило Москву создать центры тылового обеспечения в сотне километров от линии фронта. Если бы Соединенные Штаты предоставили Украине дальнобойное оружие, России пришлось бы переместить свои склады снабжения намного дальше. Это оружие в большей степени, чем танки, позволяло бы вести быстрое и успешное контрнаступление; но в начале прошлой недели администрация Байдена повторила, что не планирует удовлетворять эти украинские запросы.

В какой-то момент, Вашингтон, скорее всего, уступит и отправит эти системы. Но промедление только увеличивает цену потерь для Украины и продлевает войну. Соединенные Штаты могут и должны добиться большего.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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