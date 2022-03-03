Уроки Украины для восточного фланга НАТО 3 марта, 00:12 Цей матеріал також доступний українською

Ужасающее нападение России на Украину должно стать тревожным сигналом для элит центральноевропейских членов НАТО и остального альянса

Текст написан в соавторстве с польским политологом, преподавателем факультета международных исследований в Варшавском университете Анной Войчук

Не оправдывая российскую агрессию, мы должны признать, что десятилетия политического раскола и институционального распада способствовали относительной слабости украинского государства — слабость, которую сейчас безжалостно использует российский президент Владимир Путин. Помогая жертве и наказывая нападавшего, другие страны региона также должны принять во внимание тяжелые уроки украинской трагедии.

Когда в начале 1990-х годов Украина вышла из распадающегося Советского Союза, она была в числе экономически более процветающих посткоммунистических государств. С поправкой на покупательную способность, ее ВВП на душу населения был примерно на 20% выше, чем в Польше. Если бы это все сохранилось к 2020 году и если бы население Украины не сократилось на ошеломляющие 15%, экономика страны (опять же, с точки зрения покупательной способности) составляла бы две трети размера экономики России. Успешная, демократическая Украина с мощной армией, возможно, могла бы получить шанс на вступление в НАТО во времена «окна возможностей», которым воспользовались ее соседи из Центральной Европы и бывших Советских балтийских республик.

Вместо этого, три десятилетия независимости Украины были отмечены экономической стагнацией, глубокими внутренними разногласиями и неоднократным заигрыванием с авторитаризмом, перемежающимся впечатляющими, но бурными восстаниями прозападной части общества. Между тем страны Центральной Европы, такие как Польша, Венгрия и Румыния, сформировали широкий внутренний консенсус относительно своего желания присоединиться к демократическому Западу. Эта ставка принесла хорошие результаты: за одно поколение экономика Польши выросла почти в три раза.

К сожалению, с 2010 года бывшие демократические лидеры скатываются по пути, очень похожему на тот, который остановил постсоветский рост Украины. В Венгрии и Польше авторитарные лидеры методично разрушали демократические институты с единственной целью создать непреодолимые барьеры для оппозиционных партий, бросающим им вызов.

В Венгрии и Польше авторитарные лидеры методично разрушали демократические институты

Хотя у Венгрии и Польши нет этнических или религиозных линий разлома, с которыми столкнулась Украина, сильные лидеры этих стран — Виктор Орбан и Ярослав Качиньский, соответственно — были заняты эксплуатацией и углублением идеологических различий между более прогрессивным городским населением своих стран и более консервативными сельскими гражданами. Либеральных политиков и интеллектуалов, а также сокращающееся число независимых журналистов, регулярно высмеивают как предателей, иностранных агентов или даже животных.

Вместо прозападного внешнеполитического консенсуса посткоммунистических десятилетий Орбан и Качиньский усилили антизападную риторику. В Венгрии города обычно повсеместно увешаны билбордами, предупреждающими о вредоносном «Брюсселе», навязывающем свою волю венгерскому нации. Качиньский, со своей стороны, регулярно использует в качестве оружия националистическую истерию, направленную против Германии, главного союзника и торгового партнера Польши. В моменты раздумий оба лидера размышляют об «альтернативах либеральной демократии», которые часто поразительно напоминают систему, установленную Путиным. В то время, когда действительно необходим единый Европейский Союз, обе страны находятся под частичными санкциями ЕС за нарушения ими верховенства права.

Вместо того, чтобы инвестировать в неполитическую, профессиональную национальную безопасность, польское правительство цинично использовало военных и спецслужбы для внутренних интриг. Силы безопасности подверглись многочисленным чисткам, направленным на отсеивание предполагаемых сторонников оппозиции. В настоящее время многочисленные сообщения подтверждают, что правительство использовало израильское программное обеспечение Pegasus для слежки за ведущими фигурами оппозиции. Всего несколько месяцев назад, Качиньский выделил вооруженные силы страны и сотни миллионов евро на жесткое противодействие отчаявшимся ближневосточным беженцам, которых разместил на польской границе союзник Путина, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Последовавший гуманитарный кризис, повлекший за собой смерть многих беженцев, вызвал справедливое возмущение многих поляков, ослабив национальный консенсус в отношении еще одного важнейшего государственного института — вооруженных сил.

Подобно бывшим лидерам Украины Леониду Кучме и Виктору Януковичу, Качиньский и Орбан создают «мафиозные государства» зависимого бизнеса, обманывают экономику и подрывают перспективы дальнейшего сближения с Западом. И все же реакция Запада на отступление Польши и Венгрии от демократии была сосредоточена главным образом на вопросах верховенства закона и их влиянии на выделение значительной помощи ЕС на цели развития.

Эти меры необходимы, но недостаточны. Формальное обязательство Запада защищать Центральную Европу посредством НАТО придает ему жизненно важную роль в национальном примирении в странах, разоренных поляризацией и популизмом. Особенно важно, чтобы эти страны восстановили консенсус элиты, необходимый для институциональной стабильности в таких ключевых областях, как внешняя политика и безопасность.

Конкретно это означает прагматические механизмы разделения власти, такие как тщательно продуманная децентрализация и сплоченные правительства в периоды чрезвычайного положения в стране. Следует изучить другие идеи, а также изучить успешный опыт других разделенных стран, находящихся в сложном геополитическом положении.

Глубокие идеологические и личные разногласия, используемые регрессивными популистами, конечно, характерны не только для Центральной Европы. Но то, что может стать серьезной проблемой для богатых, устоявшихся демократий далеких от линии фронта Второй холодной войны, представляет собой не что иное, как экзистенциальную угрозу для стран Центральной Европы.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.