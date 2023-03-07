Этот фактор решит все. Что изменит ход войны в Украине — шкала возможностей 7 марта, 10:59 Эксклюзив NV

Вряд ли решающим фактором станут дополнительные развернутые танки или даже истребители, хотя это тоже ценно

Колонка записана в рамках специального интервью Стэнли Маккристала на полях Kyiv Jewish Forum-2023, прошедшего 15−16 февраля

Украина и Россия воюют уже целый год, и, думаю, это совсем не то, чего почти все мы ожидали. Русские, очевидно, думали, что операция по свержению украинского правительства займет четыре дня. Украина, наверное, рассматривала более долгосрочную перспективу решительной защиты своей страны. Полагаю, Запад не знал точно, что будет. По моим ощущениям, на Западе было много людей, готовых к быстрой победе России. А теперь все это превратилось в изнурительную войну, которую часто сравнивают с Первой мировой — с линиями окопов, которые почти не двигаются, с уклоном в артиллерийские битвы. Конечно, на поле боя происходили большие перемещения, но в последние несколько месяцев с точки зрения географии они куда меньше, чем раньше. И теперь, похоже, мы вступаем в следующую фазу войны, о которой у нас вряд ли больше ясности, чем в отношении предыдущей.

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Если говорить о России, то у нее действительно есть некоторые возможности использовать человеческие ресурсы. Для примера во Второй мировой они потеряли около 20 млн человек убитыми. Поэтому стоит признать тот факт, что у РФ есть возможность вывести на войну гораздо больше людей и понести огромные потери. И по мере того, как все больше российских войск прибывает, даже если они не так хорошо обучены или не так хорошо руководимы, как им хотелось бы, они становятся фактором борьбы, и они могут сделать так, чтобы это продолжалось долгое время.

С украинской же стороны можно отметить умелое военное руководство.

Полагаю, на данный момент у русских достаточно ресурсов для того, чтобы затруднить для украинцев проведение крупных наступлений или захватов, несмотря на наличие высокоточного оружия. Однако в то же время самим россиянам тоже нелегко продвигаться. Значит, вероятнее всего, нас ожидает смертоносное продолжение всего, что мы наблюдали в течение последнего времени, пока не начнут действовать другие факторы. И вряд ли речь о технологиях.

Победит тот, кто будет полон решимости не сдаваться и не проигрывать

Да, конечно, танки уже в пути, и ракеты уже предоставлены. И действительно в этой войне, как никогда, задействованы новые фишки — беспилотные летательные аппараты, дроны, высокоточное оружие, что несколько изменило характер войны. Но из всего, что я вижу, самым большим убийцей на поле боя по-прежнему остаются тупые артиллерийские снаряды (то есть более низкотехнологичные 155 артиллерийские снаряды).

Поэтому вряд ли решающим фактором станут дополнительные развернутые танки или даже истребители, хотя это тоже ценно.