«Запад нас сливает», США устали от Украины? Что здесь правда 11 мая, 15:23

И тут начинается самое интересное

«Экономика Запада не выдерживает войны, это очень дорого и поэтому Запад скоро заставит Украину пойти на компромисс с Путиным, используя зависимость Украины от западной помощи».

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Что здесь является правдой? Большая зависимость. Действительно, мы бы не продержались без западной помощи. И военной, что очевидно, потому что мы воюем западным оружием. И финансовой — что не так бросается в глаза. Но вся макроэкономическая стабильность в государстве держится на финансовой помощи Запада. Вся социалка в стране, это половина бюджета, финансируется коллективным Западом. Поэтому мы действительно критически зависим от Запада.

Но есть второй момент. О том, что помощь Украине является очень дорогим удовольствием. И здесь начинается самое интересное. США в этом году, например, в виде грантов предоставят Украине $13 млрд. Надорвутся ли США из-за этого? Тем более, мы же слышали, что в США скоро будет достигнут потолок долга. А значит им может не хватает денег на Украину.

Так вот. В США есть дефицит бюджета. На 2023 год он прогнозировался на уровня $1,4 трлн. По факту получится больше. Он составит $1,6 трлн. Это не весь бюджет США, а только его дефицит. А теперь сравните эти цифры с помощью Украине. Даже если мы присоединим сюда и военную помощь. Все вместе в год составляет $50 млрд, и из которых большая доля идет на заказ американскому бизнесу. Сравните эти цифры: $1,6 трлн и $50 млрд.

Вложения в помощь Украине очень выгодны для США

И поэтому никакой усталости в США, особенно никакой финансовой усталости просто быть не может. Более того, пример сбития Кинжала показывает, что вложение в помощь Украине является очень выгодным для США. Позволяя с минимальными затратами как продвигать интересы своего военного бизнеса, так и наносить удары по своему стратегическому противнику.

Поэтому США не устанут.

А что там с Европой, экономика которой страдает? А представляется так, что все уже перестали страдать. Путин проиграл энергетическую войну. Инфляция в Европе сокращается. Цена на газ упала ниже $400 долларов, опустившись до уровня лета 2021 года. Цена на нефть стабилизировалась. Цена на уголь упала. Так что Европа адаптировалась к изменениям. И Россия уже не может влиять на экономику ЕС. А это значит, что новых потерь просто физически нет.

Путин потерял рынок ЕС и почти обнулил свой экспорт. Экспорт газа из России в этом году составит 50 млрд кубометров во всех направлениях, что рекордно низко с конца 70-х годов 20 века. А Европа получила энергетическую независимость от России и вернулась к предыдущему уровню цен на энергоносители. Так что боль уже позади. Какой смысл сейчас менять направление движения тогда?

Нечего пугаться и из-за этого заставлять Украину сдаться. И многие люди просто живут в парадигме прошлого года, игнорируя изменения.

Экономика играет на стороне Украины. В том числе истощение экономики России. Которая в 10 раз меньше, чем совокупная экономика стран G7. И экономика России наращивает рекордный дефицит бюджета, который она не может покрывать заимствованиями, в отличие от США. И истощается. В отличие от экономики ЕС или США. Это именно Россия не может позволить себе по экономическим причинам продолжать войну, а не коллективный Запад. И это для России каждый новый день войны это экономическая боль. И поэтому российская пропаганда как всегда зеркалит и рассказывает об экономических проблемах ЕС. Просто пытаясь заставить всех в это поверить, чтобы как можно скорее получить компромиссный мир и освободить свою экономику от бремени войны. Но не надо путать реальность и пропаганду. Не надо делать подарки российским пропагандистам.

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