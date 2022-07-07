Если друг отказался вдруг 7 июля, 18:18

Чем жила страна 07 июля 2022 года

● Если друг отказался вдруг. Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. По его словам, сейчас «парламентская Консервативная партия намерена иметь нового лидера партии и, следовательно, нового премьер-министра».

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Джонсон заявил, что он гордится тем, что сделал на посту, и напомнил о Brexit, а также о самом быстром развертывании вакцинации в Европе. По его словам, британцы лидируют в поддержке Украины.

По состоянию на вчерашний вечер в отставку подали не менее 36 министров и их помощников из кабинета Джонсона.

● 6 июня Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

● Нынешний скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе замглавы партии тори (консерваторы) Крис Пинчер подал в отставку из-за обвинений в том, что он пьяным домогался к двум мужчинам в клубе в центре Лондона (Принчер подтвердил, что такое дело было).

● Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе по поводу его поведении в отношении к двум депутатам-консерваторам. Сам он все отрицал.

● Незадолго до отставки первых министров Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

● Премьер уходит, поддержка остается? Выступая с заявлением о своей отставке, премьер Борис Джонсон обратился к украинцам. Он заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах, а также выполнит все, что обещала.

● «И позвольте мне сказать народу Украины, что я знаю, что мы будем в Великобритании продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», — заявил Джонсон.

● Настоящий Борис Джонсонович. Президент Владимир Зеленский в сегодняшнем интервью CNN назвал Бориса Джонсона настоящим другом Украины и выразил уверенность в том, что в ближайшее время политика Великобритании в отношении Украины не изменится. По мнению президента, Украина многое получила от отношений с Джонсоном, в первую очередь — военную помощь.

● Зеленский также сказал, что с нетерпением ждет разговора с Джонсоном, чтобы узнать подробности его отставки.

И они поговорили:

● «Ты — герой, тебя все любят!» Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. И искренне поблагодарил британского премьера за «решительную и бескомпромиссную» поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и за лидерство в отстаивании интересов нашей страны. «Все мы с грустью восприняли эту новость [об отставке]. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь», — сказал президент Украины.

● Джонсон подтвердил неизменную поддержку Британией Украины и подчеркнул, что Соединенное Королевство будет поставлять нашей стране «жизненно важную оборонную помощь» столько, сколько потребуется.

● Джонсон также пообещал, что будет работать с партнерами над тем, чтобы попытаться положить конец блокаде зерна в ближайшие недели. «Премьер-министр закончил разговор, высоко оценив деятельность президента Зеленского, сказав: „Ты герой, тебя все любят“», — сообщают на Даунинг-стрит.

● Ястреб сменит ястреба? Еще один большой друг Украины — министр обороны Великобритании Бен Уоллес — является фаворитом среди членов Консервативной партии на должность следующего лидера тори. Таковы данные опроса YouGov, сообщило агентство Reuters.

● Луганщина все еще держится. Войскам РФ удалось установить полный контроль над Лисичанском, заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. По его словам, враг продолжает вести наступательные штурмовые действия с целью выйти на административный контроль Луганской области и установить полный контроль над областью.

● Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

● Оккупанты демонстрируют признаки истощения. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения появились признаки истощения арсенала России. У оккупационной армии больше нет сил для проведения атак более чем на одном фронте.

● Враг готовит наступление на Запорожье? Войска РФ могут планировать наступление в направлении Запорожья, сообщила замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные разведки. «На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка-Покровское, очевидно, с целью оцепления наших подразделений. Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами», — отметила она.

● Российские оккупанты боятся западных РСЗО HIMARS и поэтому, по данным разведки, массово покидают склады военной техники РФ. Об этом рассказали в Запорожской ОВА.

● Шок и трепет. Недавний удар ВСУ по мелитопольскому аэродрому, где располагалась вражеская военная база, вызвал панику у местных коллаборантов, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что некоторые предатели уже планируют побег.

● Отличная техника, но ее нужно больше. Украинские военные получили уже девять РСЗО HIMARS и аналогичных ракетных систем для борьбы с войсками РФ. Но для контрнаступления нужны еще десятки единиц такой техники, сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов в комментарии WSJ.

● По словам Данилова, прибытие такого западного вооружения позволило ВСУ наносить удары именно по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.

● 150 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36 650 своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 10,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1602 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 3797 (+8), артсистемы — 815 (+3), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 107 (+0), самолеты — 217 (+0), вертолеты — 187 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 667 (+3) и многое другое.

● Москва замолчала. Российское минобороны вчера, впервые с 24 февраля, не публиковало никаких заявлений об «успехах» в войне в Украине. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Там предполагают, что российские войска решили взять на фронте оперативную паузу для пополнения резервов.

● Несмотря на это, вчера оккупанты проводили неудачные штурмы на шести направлениях. «В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач», — заявили в ISW.

● Уловка Кремля. В Кремле вместо мобилизации решили принять закон о «специальных мерах» в экономике. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter на этот счет сказано, что 5 июля госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить «специальные меры» в экономике.

● Как ожидается, документ будет скоро одобрен и позволит властям привлекать сотрудников предприятий к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также «разбронировать» ценности из госрезерва.

● В британском Минобороны отметили, что законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки «специальной военной операции» без официального объявления о мобилизации, которая остается болезненной темой.

● Змеиный очищен. Украинские подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный. Об этом сообщил Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на Оперативное командование Юг. Всего было уничтожено около 30 единиц вражеской техники. «Обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след «русского мира», — говорится в сообщении.

● Как символ победы украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

И для финала:

● Жена рассказала о войне. Елена Зеленская, жена президента Украины, дала большое интервью американскому еженедельнику Time. А ее портрет вышел на обложке издания.

● Интервью, ради которого американский журналист Саймон Шустер приехал в Украину, посвящено личным переживаниям Зеленской и ее инициативам, нацеленным на поддержку страны.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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