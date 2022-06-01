Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Байден даст то, что давно просит Зеленский

1 июня, 18:58
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Чем жила страна 1 июня 2022 года

● Байден даст то, что давно просит Зеленский. Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня. Об этом он написал в своей колонке для The New York Times: «Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине».

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Глава Белого дома также анонсировал еще $1 млрд финансовой помощи, которую утвердил Конгресс США.

Президент вновь заявил, что не будет передавать оружие, которое «может поражать цели на территории РФ». Но Белый дом намерен и далее поставлять: противотанковые ракеты Javelin; зенитные ракеты Stinger; мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы; радары; беспилотные летательные аппараты; вертолеты Ми-17; боеприпасы.

Байден отметил, что США будут работать с партнерами чтобы усилить санкционное и экономическое давление на РФ.

Однако чуть позже в Белом доме заявили:

● Еще думают. Вопрос отправки ракетных систем Украине все еще находится на рассмотрении администрации президента Джо Байдена, пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Наиболее вероятно, США поставят Украине системы M31 GMLRS — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества. Радиус ее действия составляет почти 65 км, что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина».

На $700 млн. Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на $700 млн, сообщил журналист Голоса Америки Миша Комадовский в Twitter. по его словам, в него входят ракеты большой дальности, которые как заверила Украина США, не будут запущены за пределами поля боя.

А затем госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи, в рамках которого Украина получит дополнительное современное вооружение. «[Пакет] включает более современные ракетные системы, которые позволят украинцам наносить удары по ключевым целям на поле боя в Украине с большего расстояния», — сказал он. По словам главы Госдепа, Украина заверила США, что не будет использовать американское вооружение для ударов по территории России.

По РФ бить не будем. Украине нужно оружие большой дальности только для защиты своих территорий, а не для нанесения ударов по территории РФ, заявил президент Владимир Зеленский. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине», — сказал он.

По словам Зеленского, тот факт, что Украина является «оборонительным периметром» мира против России и диктатора Путина, означает, что она не может ничего «уступить». «Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос», — пояснил украинский президент.

Байден предупредил Путина. В своей колонке для The New York Times Джо Байден написал, что США не видят признаков готовности России применять ядерное оружие. При этом он назвал «опасной и крайне безответственной» риторику Кремля, который периодически «бряцает ядерной саблей».

«Позвольте мне четко заявить: любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для всего остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия», — подчеркнул Байден.

А еще Байден пояснил, что его страна не пытается развязать войну между НАТО и Россией.

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● Германия все-таки вооружит Украину системами ПВО. Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T. По его словам, с помощью этих систем Украина будет в состоянии «защитить целый крупный город от российских воздушных атак». Шольц заявил, что Германия пообещала предоставить Украине еще и радар слежения, способный обнаруживать артиллерию.

По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия.

IRIS-T — это ракеты малой дальности класса «воздух-воздух», состоящие на вооружении Люфтваффе. Существует и вариант наземного базирования с дальностью стрельбы до 40 км и высотой поражения цели до 20 км. Система можем сбивать самолеты, беспилотники, а также ракеты.

● Греция поможет, чем может. Власти Греции подтвердили, что Германия поможет вывезти из страны БМП-1 [бронированные машины пехоты советского образца] в Украину, отправив Афинам взамен современные немецкие машины Marder. Детали будут согласованы в ближайшее время. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства Греции.

В Луганскую область военная техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

● Банковая хочет закрыть тему? Михаил Подоляк, советник главы ОП, высказался против того, чтобы в информпространстве широко освещались подробности поставок Украине западных вооружений. По его мнению, утечки подобной информации порой связаны с желанием отдельных лиц «хайпануть» на этой теме.

«Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие — оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали», — заявил Подоляк.

● Критическая фаза войны. «Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, — написал в ФБ Алексей Резников, министр обороны. — На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту».

По словам главы оборонного ведомства, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит. «Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается и впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины», — добавил министр.

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● Ситуация в Северодонецке. Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции. Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. Соседний Лисичанск, по его словам, полностью находится под украинским контролем.

● Оборона продолжается. «Обороняем Северодонецк. Бои позиционные, бои в городе. Артиллерийские перестрелки. Маневрируем, стараемся как можно больше уничтожить оккупанта. Ночь прошла более-менее хорошо. Наши подразделения взяли пленных», — рассказал Петр Кузык, капитан Нацгвардии и командир батальона Свобода.

По словам Кузыка, его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления, а наоборот пытается оттеснить российских оккупантов как можно дальше за пределы города.

Отступая, ВСУ сберегают силы. Относительно быстрое продвижение войск страны-агрессора внутри Северодонецка свидетельствует о желании ВСУ сберечь силы и продуманной расстановке приоритетов украинского командования в оборонительных и контрнаступательных действиях. Такую оценку дает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке о войне в Украине за 31 мая.

«Грамотная расстановка Украиной приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытеснила россиян почти за пределы досягаемости артиллерией Харькова и остановила наступление российских сил из Изюма — оба эти достижения являются более важными, чем оборона Северодонецка», — подчеркивают эксперты ISW.

Они также отмечают, что руководству Украины «приходится делать невероятно трудные выборы в этой войне, и в целом их делают правильно — по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в том, что касается темпов, масштабов и амбициозности контрнаступлений» ВСУ.

● Чтобы не мотивировать врага. Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, чтобы не активизировать врага на ответные действия.

«Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика, — пояснила Анна Маляр, замминистра обороны. — Поэтому окончательно делать выводы, что такой-то населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже». А преждевременно обнародование подобной информации, по ее словам, обычно заставляет врага действовать.

● Цена крепкой обороны. На фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, добавивший: «Так мы держим свои оборонительные рубежи». По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.

Ранее Зеленский обратился к тем, кто пытается «подгонять ВСУ или указывать, как наступать», и заявил, что Украина ценит жизни своих защитников.

● Потери среди мирных жителей. С начала полномасштабного вторжения российских войск погибло не менее 4113 мирных жителей. Такие данные привело Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Число раненых там оценили в 4916 человек.

В ООН отметили, что данные о погибших и раненных не включают статистику по Мариуполю, Изюму, Попасной.

● Цена политики Путина: двести за сутки. С начала войны Россия потеряла в Украине около 30,7 тыс. своих военных. Из них только за последние сутки — 200. Такие подсчеты обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, противник утратил: танков — 1361 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 3343 (+41), артсистемы — 659 (+10), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средств ПВО — 94 (+1), самолетов — 208 (+1), вертолетов — 175 (+1), беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 (+4) и много другой техники.

«Глава ДНР» ранен. Во временно оккупированном Лимане (Донецкая область) действительно ранили главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина. Такое заявление сделал Виктор Андрусив, советник главы украинского МВД. «Жаль, что только ранен», — написал он. И не уточнил характер и тяжесть ранений Пушилина.

● Армия РФ повторяет свои ошибки. Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения. Представитель Пентагона отметил, что «медленный и постепенный» темп изнуряет российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20%.

Американские официальные лица считают, что вскоре после своего назначения генерал РФ Александр Дворников (Путин сделал его руководителем всей «операции» в Украине) попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

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Оккупанты сровняют Мариуполь с землей. Российские захватчики хотят снести большинство разбитых зданий в Мариуполе. «Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», — написал в Telegram советник украинского мэра города Петр Андрющенко.

«Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение», — добавил Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что так оккупанты воплощают одновременно два сценария — принуждение к депортации в РФ и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста.

И для финала:

● Пустые разговоры с диктатором. На вчерашней встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 состоялись «очень горячие» дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору. Об этом рассказала Кая Каллас, эстонская премьер. Дискуссии вызвали недавние полуторачасовые телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

По мнению Каллас, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, «можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер». «Но Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками», — отметила она.

● Венгрии прикроют нефть. Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если страны ЕС не договорятся о сроках прекращения поставок по трубопроводам. Об этом написала FT. Такое решение связано с тем, что в данный момент после введения эмбарго не установлены сроки для Венгрии и других стран в отказе от покупки нефти, которая поставляется с помощью трубопроводов.

Источник в ЕК сообщил, что введение пошлин предложат если появятся подозрения в том, что Венгрия просто затягивает время.

Накануне ЕС договорился об эмбарго на поставки нефти из России, — исключение сделали для той, которая поставляется по трубопроводам странам, которые не имеют выхода к морю.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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