Байден даст то, что давно просит Зеленский 1 июня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 1 июня 2022 года

● Байден даст то, что давно просит Зеленский. Президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня. Об этом он написал в своей колонке для The New York Times: «Мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине».

Видео дня

● Глава Белого дома также анонсировал еще $1 млрд финансовой помощи, которую утвердил Конгресс США.

● Президент вновь заявил, что не будет передавать оружие, которое «может поражать цели на территории РФ». Но Белый дом намерен и далее поставлять: противотанковые ракеты Javelin; зенитные ракеты Stinger; мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы; радары; беспилотные летательные аппараты; вертолеты Ми-17; боеприпасы.

● Байден отметил, что США будут работать с партнерами чтобы усилить санкционное и экономическое давление на РФ.

Однако чуть позже в Белом доме заявили:

● Еще думают. Вопрос отправки ракетных систем Украине все еще находится на рассмотрении администрации президента Джо Байдена, пояснила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

● Наиболее вероятно, США поставят Украине системы M31 GMLRS — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества. Радиус ее действия составляет почти 65 км, что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина».

● На $700 млн. Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на $700 млн, сообщил журналист Голоса Америки Миша Комадовский в Twitter. по его словам, в него входят ракеты большой дальности, которые как заверила Украина США, не будут запущены за пределами поля боя.

● А затем госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи, в рамках которого Украина получит дополнительное современное вооружение. «[Пакет] включает более современные ракетные системы, которые позволят украинцам наносить удары по ключевым целям на поле боя в Украине с большего расстояния», — сказал он. По словам главы Госдепа, Украина заверила США, что не будет использовать американское вооружение для ударов по территории России.

● По РФ бить не будем. Украине нужно оружие большой дальности только для защиты своих территорий, а не для нанесения ударов по территории РФ, заявил президент Владимир Зеленский. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория в Украине», — сказал он.

● По словам Зеленского, тот факт, что Украина является «оборонительным периметром» мира против России и диктатора Путина, означает, что она не может ничего «уступить». «Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории — это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос», — пояснил украинский президент.

● Байден предупредил Путина. В своей колонке для The New York Times Джо Байден написал, что США не видят признаков готовности России применять ядерное оружие. При этом он назвал «опасной и крайне безответственной» риторику Кремля, который периодически «бряцает ядерной саблей».

● «Позвольте мне четко заявить: любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для всего остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия», — подчеркнул Байден.

● А еще Байден пояснил, что его страна не пытается развязать войну между НАТО и Россией.

● Германия все-таки вооружит Украину системами ПВО. Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T. По его словам, с помощью этих систем Украина будет в состоянии «защитить целый крупный город от российских воздушных атак». Шольц заявил, что Германия пообещала предоставить Украине еще и радар слежения, способный обнаруживать артиллерию.

● По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия.

● IRIS-T — это ракеты малой дальности класса «воздух-воздух», состоящие на вооружении Люфтваффе. Существует и вариант наземного базирования с дальностью стрельбы до 40 км и высотой поражения цели до 20 км. Система можем сбивать самолеты, беспилотники, а также ракеты.

● Греция поможет, чем может. Власти Греции подтвердили, что Германия поможет вывезти из страны БМП-1 [бронированные машины пехоты советского образца] в Украину, отправив Афинам взамен современные немецкие машины Marder. Детали будут согласованы в ближайшее время. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства Греции.

● В Луганскую область военная техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

● Банковая хочет закрыть тему? Михаил Подоляк, советник главы ОП, высказался против того, чтобы в информпространстве широко освещались подробности поставок Украине западных вооружений. По его мнению, утечки подобной информации порой связаны с желанием отдельных лиц «хайпануть» на этой теме.

● «Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие — оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали», — заявил Подоляк.

● Критическая фаза войны. «Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, — написал в ФБ Алексей Резников, министр обороны. — На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту».

● По словам главы оборонного ведомства, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит. «Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается и впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины», — добавил министр.

● Ситуация в Северодонецке. Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции. Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. Соседний Лисичанск, по его словам, полностью находится под украинским контролем.

● Оборона продолжается. «Обороняем Северодонецк. Бои позиционные, бои в городе. Артиллерийские перестрелки. Маневрируем, стараемся как можно больше уничтожить оккупанта. Ночь прошла более-менее хорошо. Наши подразделения взяли пленных», — рассказал Петр Кузык, капитан Нацгвардии и командир батальона Свобода.

● По словам Кузыка, его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления, а наоборот пытается оттеснить российских оккупантов как можно дальше за пределы города.

● Отступая, ВСУ сберегают силы. Относительно быстрое продвижение войск страны-агрессора внутри Северодонецка свидетельствует о желании ВСУ сберечь силы и продуманной расстановке приоритетов украинского командования в оборонительных и контрнаступательных действиях. Такую оценку дает американский Институт изучения войны (ISW) в своей свежей сводке о войне в Украине за 31 мая.

● «Грамотная расстановка Украиной приоритетов в контрнаступательных и оборонительных операциях вытеснила россиян почти за пределы досягаемости артиллерией Харькова и остановила наступление российских сил из Изюма — оба эти достижения являются более важными, чем оборона Северодонецка», — подчеркивают эксперты ISW.

● Они также отмечают, что руководству Украины «приходится делать невероятно трудные выборы в этой войне, и в целом их делают правильно — по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в том, что касается темпов, масштабов и амбициозности контрнаступлений» ВСУ.

● Чтобы не мотивировать врага. Минобороны не объявляет об успехах в контрнаступлении ВСУ, чтобы не активизировать врага на ответные действия.

● «Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам и бои — это всегда динамика, — пояснила Анна Маляр, замминистра обороны. — Поэтому окончательно делать выводы, что такой-то населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже». А преждевременно обнародование подобной информации, по ее словам, обычно заставляет врага действовать.

● Цена крепкой обороны. На фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 получают ранения. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, добавивший: «Так мы держим свои оборонительные рубежи». По его словам, самая сложная ситуация на востоке Украины.

● Ранее Зеленский обратился к тем, кто пытается «подгонять ВСУ или указывать, как наступать», и заявил, что Украина ценит жизни своих защитников.

● Потери среди мирных жителей. С начала полномасштабного вторжения российских войск погибло не менее 4113 мирных жителей. Такие данные привело Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Число раненых там оценили в 4916 человек.

● В ООН отметили, что данные о погибших и раненных не включают статистику по Мариуполю, Изюму, Попасной.

● Цена политики Путина: двести за сутки. С начала войны Россия потеряла в Украине около 30,7 тыс. своих военных. Из них только за последние сутки — 200. Такие подсчеты обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

● Кроме того, противник утратил: танков — 1361 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 3343 (+41), артсистемы — 659 (+10), реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 207 (+2), средств ПВО — 94 (+1), самолетов — 208 (+1), вертолетов — 175 (+1), беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 519 (+4) и много другой техники.

● «Глава ДНР» ранен. Во временно оккупированном Лимане (Донецкая область) действительно ранили главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина. Такое заявление сделал Виктор Андрусив, советник главы украинского МВД. «Жаль, что только ранен», — написал он. И не уточнил характер и тяжесть ранений Пушилина.

● Армия РФ повторяет свои ошибки. Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения. Представитель Пентагона отметил, что «медленный и постепенный» темп изнуряет российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20%.

● Американские официальные лица считают, что вскоре после своего назначения генерал РФ Александр Дворников (Путин сделал его руководителем всей «операции» в Украине) попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

● Оккупанты сровняют Мариуполь с землей. Российские захватчики хотят снести большинство разбитых зданий в Мариуполе. «Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение», — написал в Telegram советник украинского мэра города Петр Андрющенко.

● «Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов. Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение», — добавил Андрющенко.

● Советник мэра подчеркнул, что так оккупанты воплощают одновременно два сценария — принуждение к депортации в РФ и принуждение к работе для людей трудоспособного возраста.

И для финала:

● Пустые разговоры с диктатором. На вчерашней встрече европейских лидеров в Брюсселе 31 состоялись «очень горячие» дебаты по вопросу целесообразности звонков российскому диктатору. Об этом рассказала Кая Каллас, эстонская премьер. Дискуссии вызвали недавние полуторачасовые телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

● По мнению Каллас, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с главой Кремля, «можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер». «Но Шольц и Макрон говорят, что звонят Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками», — отметила она.

● Венгрии прикроют нефть. Еврокомиссия предложит ввести пошлины на российскую нефть, если страны ЕС не договорятся о сроках прекращения поставок по трубопроводам. Об этом написала FT. Такое решение связано с тем, что в данный момент после введения эмбарго не установлены сроки для Венгрии и других стран в отказе от покупки нефти, которая поставляется с помощью трубопроводов.

● Источник в ЕК сообщил, что введение пошлин предложат если появятся подозрения в том, что Венгрия просто затягивает время.

● Накануне ЕС договорился об эмбарго на поставки нефти из России, — исключение сделали для той, которая поставляется по трубопроводам странам, которые не имеют выхода к морю.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.