Джонсон предложил Зеленскому создать новый ЕС 27 мая, 18:34 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 27 мая 2022 года

● Джонсон предложил Зеленскому создать новый Евросоюз. Глава британского правительства Борис Джонсон предложил президенту Владимиру Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Об этом со ссылкой на источники написала итальянская Corriere Della Sera. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а со временем, возможно, и Турция.

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● Членов альянса, по данным издания, объединит уважение к суверенитету друг друга, либеральные модели экономик, а также желание более эффективно противостоять российской угрозе и недовольство недостаточными шагами стран Евросоюза в этом направлении.

● По данным газеты, свою идею Джонсон впервые представил Зеленскому во время визита в Киев 9 апреля, однако тот на предложение пока не ответил.

● Генри, ты не прав. Госдеп США прокомментировал недавнее заявление бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера в Давосе, — тот предложил Украине пойти на территориальные уступки РФ. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне. «Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее», — говорится в заявлении ведомства.

● В Госдепе подчеркнули: они не знают, когда закончится эта война, но знают другое — Украина выйдет победителем.

● Враг продолжает штурм. На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Они продолжают обстреливать украинские подразделения, наносят ракетные удары, перегруппируют войска. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Оккупационная армия пытается развить успех на Бахмутском направлении (район, который связывает группировку ВСУ в Северодонецке с «внешним миром», южный фас украинской «дуги» обороны), нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

● На Лиманском направлении (северный фас украинской «дуги» обороны Северодонецка) оккупанты ведут разведку, при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман.

● ВСУ отошли на новые позиции. Большую часть Лимана украинские военные не контролируют, — они отошли на новые укрепленные позиции, чтобы сдерживать врага, пояснил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. «Равно как и Светлодарское направление [возле Горловки]: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады», — добавил он.

● На Славянском направлении (это западнее Лимана) оккупанты, по данным нашего Генштаба, продолжают обстрелы позиций украинских войск, возобновили наступление. А вот на Харьковском направлении противник занят тем, чтобы сохранить занятые им позиций и сдержать продвижение украинских войск.

● ДРГ в Северодонецке. Вчера в северодонецкую гостиницу Мир (это северо-восточная окраина города) проникла вражеская диверсионно-разведовательная группа. «Там довольно жесткая ситуация, но мы выстояли», — рассказал глава военной администрации города Александр Стрюк.

Позднее Стрюк заявил, что:

● Город удержался. «Северодонецк удержался, хотя минувшие сутки были достаточно жесткими. Проходили бои уже почти на окраине, на входе в город. Удалось остановить авангард орков, пытавшийся прорваться в город. Ситуация достаточно напряженная. Около двух третей периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне», — рассказал Александр Стрюк.

● Луганщина держится. Оккупанты наступают на Северодонецк по разным направлениям, однако прорвать оборону областного центра им не удается, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

● «Рашисты пытаются на Бахмутском направлении поближе подойти к „дороге жизни“ [Северодонецк-Бахмут], чтобы захватить ее, это не удается, так что враг постоянно ее обстреливает, что затрудняет передвижение по ней. Также орки целенаправленно бьют по мостам, соединяющим города внутри области, чтобы нарушить сообщение», — написал Гайдай в Telegram.

● ВСУ понимают планы врага. Ситуация на Донбассе остается сложной, но ВСУ ее контролируют и знают о всех планах оккупантов. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык. «Основная цель [врага] — оцепить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганской области», — пояснил он.

● В ход пошли старые танки. Страна-агрессор перебрасывает на юг Украины расконсервированные устаревшие советские танки Т-62 (принят на вооружение в 1961 году), что может свидетельствовать о дефиците у нее современной боеспособной техники. Такую оценку обнародовало Минобороны Великобритании. Там подчеркнули, что Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию.

● В британском Минобороны отметили, что перед южной группировкой войск РФ, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать юг Украины. А на востоке оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск после захвата нескольких сел к северо-западу от Попасной.

● РФ оказывает давление на Северодонецкий «карман» ВСУ, однако Украина контролирует несколько секторов и не дает оккупантам установить полный контроль над Донбассом, добавили британцы.

● И в Генштабе ВСУ отметили, что противник перебрасывает резервы своей южной группировке, намереваясь сохранить контроль над Херсонщиной.

● Поддержка должна быть больше. Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал усилить поддержку Украины. Ведь несмотря на героизм украинцев, которые сумели разбить войска РФ на северном направлении, сейчас очень важно, чтобы мировое сообщество не убаюкивало себя этим.

● «Боюсь, что Путин ценой больших потерь для себя и российских военных продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — подчеркнул Джонсон.

● 150 за сутки. Украинские военные за сутки уничтожили около 150 оккупантов. А за все время войны армия страны-агрессора потеряла в Украине 29750 своих солдат. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

● Кроме того, враг потерял: танков — 1322 (+7 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3246 (+11) ед, артсистем — 623 (+6) ед, РСЗО — 201 (+0) ед, средств ПВО — 93 (+0) ед, самолетов — 206 (+0) ед, вертолетов — 170 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 503 (+1) и многое другое.

Уже под вечер появилось такое сообщение:

● Враг лишился современного истребителя. Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области, сообщает Командование Воздушных Сил в Telegram.

● Оценка США. Оккупанты с начала войны лишились около тысячи танков в Украине. А также более 350 артиллерийских систем, почти три десятка бомбардировщиков и более 50 вертолетов. Об этом написал CNN. Но все равно «россияне здесь имеют преимущество по количеству средств, которые они могут применить к этой борьбе, с точки зрения людей, техники и вооружения», заявил СNN представитель Пентагона. «И мы просто должны это иметь в виду», — добавил он.

● Что отметил Пентагон. Несмотря на огромное численное преимущество, российские оккупанты, наступающие на Донбассе, добились лишь «незначительного прогресса», сообщило Минобороны США. По данным ведомства, РФ развернула в Украине 110 батальонных тактических групп, большинство из которых сосредоточено на юге, а остальные разобщены и воюют в районе Донбасса. И незначительные успехи захватчиков, по оценкам Пентагона, компенсируются успехами Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова. Россия пытается отрезать от Украины восточные области, где бои имеют тяжелый и жестокий характер.

● В Пентагоне уточнили, что из 108 155 мм гаубиц М-777, которые обязались передать Украине союзники, 85 в настоящее время используются ВСУ.

● Лавров глубоко обижен. Поставки западными странами Украине вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации, заявил глава МИД страны-агрессора Лавров.

● «Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже по сути ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезным шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здоровые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», — сказал шеф кремлевской дипломатии.

Лавров не зря волнуется:

● Разговор об ударах по РФ. Одновременно с поставками оружия США обсуждают с Украиной «опасность эскалации», если Киев нанесет удар по территории «в глубине России». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди американских чиновников и дипломатов.

● По данным Reuters, закулисные обсуждения «носят весьма деликатный характер» и не накладывают четких географических ограничений на использование оружия, поставляемого Украине партнерами. В то же время, как сказали собеседники агентства, целью разговоров было «достичь общего понимания риска эскалации».

● Reuters отмечает, что США и их союзники выражают все большую готовность поставлять Украине оружие большей дальности. Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что у Вашингтона и Киева есть «общее понимание» по вопросам использования определенного вооружения, поставляемого Западом.

И еще:

● Россия станет доступнее. США готовятся отправить Украине передовые ракетные системы большой дальности, поскольку они становятся главным запросом Киева. Об этом написал CNN.

● По информации медиа, администрация Байдена склоняется к тому, чтобы отправить такие системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

● Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров — намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть в Украине, — что, по мнению Киева, может изменить правила игры в войне против РФ.

● К слову, британский премьер Борис Джонсон как раз призвал увеличить военную поддержку Украины, в том числе отправить реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

● Очередная пустая беседа с диктатором. Итальянский премьер Марио Драги поговорил с российским диктатором — и не увидел у того стремления к миру.

● Драги звонил Путину узнать, что можно сделать для разблокировки экспорта украинского зерна, поскольку «приближающийся гуманитарный кризис будет иметь гигантские масштабы и тяжелейшие гуманитарные последствия». Российский диктатор соврал, что порты заблокированы, потому что их якобы «заминировала» Украина.

● По словам Драги, он услышал от Путина «готовность» продолжать переговоры по поводу зерна. Теперь итальянский премьер хочет поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Драги также добавил, что не увидел «надежды на мир».

● В глубоком тылу врага появились депутаты-антивоенщики. В Приморском крае РФ (его админцентром является Владивосток) группа из четырех депутатов законодательного собрания потребовала от главы Кремля прекратить войну в Украине и вывести российские войска. Соответствующее обращение, по данным российской газеты Коммерсант, зачитал на заседании 27 мая член фракции КПРФ (коммунисты) Леонид Васюкевич: «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше».

● Какой-либо поддержки со стороны коллег (а заксобрание состоит из 40 депутатов, 14 из которых принадлежат к КПРФ) коммунисты не дождались, а губернатор Олег Кожемяко и вовсе потребовал вывести их из зала. «Эти действия порочат российскую армию и наших защитников… Изменник!», — возмутился он, обращаясь к Васюкевичу.

● В свою очередь лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев поспешил заявить, что обращение к Путину с ним согласовано не было, и назвал его «абсолютным демаршем».

● Русская мобилизация в Приднестровье провалилась. Оккупационная администрация подконтрольного РФ Приднестровского региона Молдовы провалила «мобилизацию» местных жителей, затеянную Москвой для усиления находящейся там российской группировки. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Из-за срыва планов Кремля «главе» Приднестровья Вадиму Красносельскому пришлось отправить так называемое «правительство» региона в отставку.

И для финала:

● Херсонские учителя отказали оккупантам. В тех районах Херсонщины, где нет боевых действий, оккупанты пытаются «налаживать жизнь», рассказал Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА. А потому вчера представители оккупационных властей в Херсоне проводили «совещание» с педагогами. «Учителя и администрации школ — просто герои. Послушать пришло только 20 человек, при том, что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли», — уточнил Лагута.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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