Что Зеленский будет считать победой 7 июня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 7 июня 2022 года

● Что Зеленский будет считать победой. Возвращение войск РФ на рубежи, которые они занимали до 24 февраля, будет «серьезной», но лишь частичной победой Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что конечной целью является возвращение полного контроля над всей территорией страны.

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● По словам Зеленского, для этого Украине необходимо еще больше вооружений. «Мы уступаем в технике, и поэтому пока не в состоянии продвинуться», — пояснил глава государства.

● А спикер британского премьера Бориса Джонсона пересказал Reuters мнение своего шефа на тему завершения войны: «Он сказал, что крайне важно, чтобы на президента Владимира Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, при котором необоснованная агрессия Путина окупилась бы».

● Боже, береги Бориса. Британский премьер Бориса Джонсона, который вчера получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост (хотя против него проголосовало очень много однопартийцев), четко понимает, какое именно оружие необходимо Украине. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, переговоривший с Джонсоном по телефону и получивший от того уверения, что Лондон готов предоставить Киеву новое вооружение.

● Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставки Украине нескольких дальнобойных реактивных систем залпового огня M270.

● Байден сделал превентивный шаг. Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс рассказала, что перед полномасштабным вторжением российской армии в Украину президент Джо Байден приказал рассекретить часть докладов о подготовке Кремля к нападению, чтобы побороть скептицизм союзников. «Президент повернулся к нам и сказал: Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова контактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к по существу, возможности российского вторжения», — пояснила она.

● 24 февраля российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. О такой угрозе ряд западных СМИ и политиков начали говорить еще осенью 2021 года.

● Погибших защитников Азовстали вернули родине. Родственники защитников Азовстали подтвердили, что в Украину доставили тела погибших украинских военных, которые обороняли Мариуполь. «Патронатная служба полка Азов встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел. Важно отметить, что среди тел погибших треть — бойцы полка Азов, принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. Судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев», — пояснили в Ассоциации семей защитников Азовстали в Telegram. Продолжаются переговоры по дальнейшему обмену телами погибших защитников.

● 4 июня Украина и страна-агрессор впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». Пресс-секретарь полка Азов Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел были с Азовстали. По ее словам, как минимум 52 из них считаются останками бойцов Азова.

● Фронтовые сводки. На Донецком направлении кроме артиллерийских обстрелов оккупанты нанесли авиаудары, сообщили в Генштабе ВСУ. На Лиманском направлении активных боевых действий оккупанты не вели.

● Армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, уточнили в Генштабе. Украинские военные наносят противнику потери.

● На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили наступление противника в направлениях Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

● Враг пытается усилиться в районе Попасной. А вот на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики активных боевых действий не вели.

● Оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов Запорожской области, сообщил глава местной ОВА Александр Старух. По его словам, подобные действия могут быть ротацией.

● Северодонецк продолжает сражаться. Российские оккупационные войска продолжают штурмовать Северодонецк, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Украинские военные отразили штурм армии РФ в направлении Новоахтырки и Воронового. В районе Белогоровки захватчики используют диверсионно-разведывательные группы. А в Лисичанске оккупанты обстреляли рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека.

● Идут уличные бои. В Северодонецке продолжаются уличные бои, российские оккупационные войска стягивают в город все больше сил. Об этом сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

● «Ситуация очень сложная. Наши Вооруженные силы закрепились на позициях, удерживают город, те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Сосредоточено много вражеской артиллерии и техники, которая штурмует город. Пытаются наступать, мы их останавливаем. Наши Вооруженные силы делают максимум, чтобы отстоять город», — отметил Стрюк.

● По словам Стрюка, оккупация Северодонецка для России является более символической, чем стратегической целью: мол, оккупанты пытаются одержать хотя бы какую-то победу.

● Из рук в руки. Ситуация в Северодонецке «остается неясной», считают аналитики американского Института по изучению войны (ISW): контроль над городом часто переходит из рук в руки. Российская армия также продолжают безуспешные попытки перерезать коммуникации украинских военных к северо-востоку от Бахмута.

● Российские оккупанты не сумели должным образом развить успех после захвата Изюма Харьковской области, сообщили в разведке Великобритании.

● Еще 110 тех, кто уже не будет воевать. За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 110 оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ. В итоге с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили 31360.

● Кроме того, враг потерял: танков — 1390 (+4 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3416 (+16) ед, артсистем — 694 (+4) ед, РСЗО — 207 (+0) ед, средств ПВО — 96 (+0) ед, самолетов — 212 (+1) ед, вертолетов — 177 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 553 (+2) и многое другое.

● Москва признала собственную ложь. Российское командование впервые рассказало, сколько солдат срочной службы оно отправило на войну: по словам военного прокурора Западного округа Артура Егиева, их количество достигает 600 человек. Они, мол, «были привлечены…» и возвращены домой «в кратчайшие сроки». До этого Кремль утверждал, что срочников в Украине вообще нет, — и эта мантра продолжалась даже после того, как те стали попадать в плен. А позже СМИ РФ написали, что половину экипажа потопленного ВСУ российского крейсера Москва — около 300 человек — составляли именно срочники. И среди погибших они точно были.

● Реалии «освобождения». В Херсонской области российские оккупанты схватили и фактически удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов. Об этом заявила Тамила Ташева, постоянная представительница президента в АР Крым.

● Лжец, лжец. Украина отказала гендиректору Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаелю Мариано Гросси в визите на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС до момента ее освобождения. Об этом сообщили в НАЭК Энергоатом. Там также пояснили: сообщение Гросси о том, что он получил приглашение от Украины посетить оккупированную АЭС, — это ложь и очередная попытка любым путем попасть на станцию, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия.

● Операция легализация. Кабмин поддержал законопроект «О регулировании обращения растений рода конопли…», который расширит доступ к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

● «Мы понимаем негативные последствия войны для состояния психического здоровья. Мы понимаем, сколько людей будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать, — написал по этому поводу глава Минздрава Виктор Ляшко. - Поэтому уже сейчас мы подготовили законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства».

● «На самом же деле препараты каннабиса не являются „конкурентами“ наркотическим средствам, и меры регулирования их обращения совершенно разные. „Медицинский“ каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления», — отметил Ляшко. По его словам, над выращиванием, производством и реализацией препаратов из медицинской марихуаны предлагается установить жесткий контроль.

И для финала:

● Топливу дали «зеленую улицу». Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с топливом и в страны ЕС — за топливом.

● Зеленые коридоры для грузовиков, перевозящих топливо, согласованы с сопредельными странами. Автомобили, транспортирующие горючее, проходят необходимые погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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