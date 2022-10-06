Парадокс тирании в России. Что устроил Путин 6 октября, 15:23

Будущие лидеры России вряд ли будут рады его имперскому наследию и всем возникшим из-за него проблемам

Со времени развала СССР, я не слышала такой оруэлловской речи, подобной выступлению президента России Владимира Путина, объявившего, что четыре украинских региона отныне являются Россией. Некогда коммунизм должен был якобы спасти человечество от империалистической эксплуатации, а теперь Россия, судя по всему, взяла на себя ответственность защищать право стран не быть объектом «нового колониализма», превращающего их в западных вассалов. В путинской России: война — это мир, рабство — это свобода, невежество — это сила, а незаконная аннексия территории суверенной страны — это борьба с колониализмом.

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По мнению Путина, он исправляет историческую несправедливость, поскольку аннексированные регионы — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье — когда-то были частью Новороссии, вошедшей в состав Российской империи при Екатерине Великой. Он также противостоит Западу (прежде всего, США, которые истощают его ресурсы и диктуют ему действия со времен Холодной войны) от имени всего остального мира.

Мне нравятся хорошие пропагандистские речи — этот предмет я преподаю уже много лет. Но для лидера страны, которая позиционирует себя в центре двух империй (с остальными странами в роли сателлитов), риторика Путина выглядит явным перебором.

Подобно речам советских лидеров времен Холодной войны, выступление Путина не содержало ни единого намека на компромисс. Но путинский напор в чем-то даже превосходит напор его советских предшественников. В отличие от них, он вдохновляется своим интеллектуальным героем — российским философом Иваном Ильиным.

Ильин ненавидел коммунизм. Более того, он восхвалял Адольфа Гитлера за спасение Европы от красной угрозы, а когда эмигрировал в Швейцарию накануне Второй мировой войны, его считали агентом нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Впрочем, в поданной Путиным антиутопической «каше» из российских героев и символов бессмысленно искать логику. Он повторяет мнение Ильина о превосходстве России, но сравнивает западных лидеров, которые «все врут» о России, с Геббельсом, а «специальную военную операцию» в Украине оправдывает необходимостью «денацификации» страны (у которой президент еврей).

Хотя путинская речь об аннексии была совершенно абсурдна, она не стала неожиданностью. В последние недели Россия потерпела целую серию военных поражений на северо-востоке Украины. А для Путина проявление слабости неприемлемо, поэтому он компенсирует ее усилением агрессивной риторики. Чем очевидней становится, что Россия проигрывает, тем агрессивней Путин заявляет, что это не так.

Не все россияне покупаются на речи Путина

Это «парадокс тирании»: чем слабее государство, тем усердней оно лишает людей базовых свобод. Если просто поделиться в соцсетях информацией о войне, которая не соответствует сообщениям из Кремля, это будет расценено как «распространение ложной информации», что с марта 2022 года карается штрафами и даже тюремными сроками. Такого рода государство неспособно решать фундаментальные проблемы, стоящие перед страной. Все, что оно может, это дискредитация потенциальных альтернатив и подавление любой оппозиции.

Однако не все россияне покупаются на речи Путина. После того, как 21 сентября он объявил «частичную мобилизацию» в вооруженные силы России, примерно 200 тысяч человек (а, может быть, намного больше) сбежали в соседние страны. Эти россияне предпочитают спать на полу в торговом центре Астаны, нежели сражаться в путинской войне с Украиной. Спровоцирует ли все это дальнейшую эскалацию со стороны Путина? Будет ли в России вскоре введено военное положение?

Ближний круг Путина тоже не выглядит особенно обрадованным последними событиями. Хотя эти люди вторят линии Кремля, приглашенные послушать путинскую речь об аннексии (в том числе бывший президент Дмитрий Медведев, кремлевский спикер Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев) сидели с каменными лицами, вяло аплодировали. Как и советские аппаратчики, они знают, что им следует сохранять дисциплину и покорность. Это шоу Путина, а любое предположение, о том, что король-то голый, может привести к уголовным обвинениям — или даже к преждевременной смерти.

И тут мы подходим к другому аспекту парадокса тирании в России. Централизация всей власти в руках одного человека ослабляет государственное управление, потому что позволяет проводить неэффективную или даже контрпродуктивную политику и удушает любые механизмы коррекции курса. Бросить вызов лидеру (например, перечислив его политические ошибки), значит рискнуть всем.

Ни один из советников Путина, скорее всего, не скажет ему, что война с Украиной является для России стратегической катастрофой. Они не скажут ему, что он уже не смог достичь своей изначальной цели: победным маршем вступить в Киев и воссоединить «русские земли». И они не объяснят, что международное сообщество никогда не признает его новейшие территориальные претензии. Это та правда, от которой Путин надеется спрятаться с помощью ядерных угроз.

Когда-нибудь руководство России захочет улучшить отношения с остальным миром, в том числе из экономических соображений. Но незаконно аннексированные территории создают высокий барьер для достижения прогресса на этом направлении. Государства редко добровольно отдают свои территории, а в России всегда найдутся люди (последователи Ильина или самого Путина), которые будут кричать об измене, если руководство страны отдаст Донбасс или Херсон, не говоря уже про Крым.

Путин хочет, чтобы его запомнили, как защитника России. Может быть, он даже сам запишет себя таким в учебники истории. Но как многие россияне сегодня бегут от его войны с Украиной, так и будущие лидеры России вряд ли будут рады его имперскому наследию и всем возникшим из-за него проблемам.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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